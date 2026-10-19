SEP confirma megapuente para Día de Muertos 2026: estos serán los días inhábiles para estudiantes

Estudiantes de una escuela primaria acompañan un altar tradicional instalado para la conmemoración del Día de Muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Los estudiantes de educación básica tendrán cuatro días sin clases por el Día de Muertos de 2026: el descanso abarcará del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre, de acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La suspensión incluye la sesión del Consejo Técnico Escolar, en la que docentes y directivos revisan los avances educativos, analizan las necesidades de cada plantel y organizan estrategias de aprendizaje.

PUBLICIDAD

Por ello, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria no asistirán a clases durante esa jornada.

El periodo aplicará para estudiantes de escuelas públicas y particulares incorporadas a la SEP. El regreso a las aulas está previsto para el martes 3 de noviembre de 2026.

El descanso no significa que docentes y directivos tengan cuatro días libres, pues el personal educativo deberá participar en las actividades del Consejo Técnico Escolar. Cada escuela también puede emitir indicaciones específicas para su comunidad.

Calendario SEP 2026

Por qué en México se celebra el Día de Muertos y se suspenden clases

México celebra el Día de Muertos porque es una tradición que une las ceremonias de los pueblos originarios para honrar a sus difuntos con las festividades católicas de Todos los Santos, el 1 de noviembre, y Fieles Difuntos, el 2 de noviembre.

PUBLICIDAD

La celebración parte de la idea de que las personas fallecidas regresan de forma simbólica a convivir con sus familias. Por eso se colocan ofrendas con fotografías, veladoras, flor de cempasúchil, agua, pan de muerto y los alimentos que disfrutaban. No es una fiesta que se viva igual en todo el país: cada comunidad conserva rituales y fechas propias.

Las escuelas de educación básica suspenden clases porque el calendario de la SEP reconoce el 2 de noviembre como una fecha de suspensión de labores docentes. En 2026, la suspensión coincide con el lunes 2 de noviembre.

Además, el viernes 30 de octubre hay Consejo Técnico Escolar, por lo que alumnos de preescolar, primaria y secundaria tienen un periodo sin clases del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre; regresan el martes 3.

PUBLICIDAD

Sin embargo, lo anterior no significa que sea un feriado obligatorio para todas las personas trabajadoras.

La Ley Federal del Trabajo no incluye el 1 ni el 2 de noviembre entre los días de descanso obligatorio; cada empresa puede otorgarlo o no conforme a sus reglas internas.

Un altar de varios niveles conmemora el Día de Muertos con flores de cempasúchil, papel picado, calaveras y alimentos tradicionales dentro de una escuela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Planes de Día de Muertos para ir con niños en CDMX

Si no sabes que hacer estos días de descanso con tus pequeños. Estas son algunas opciones de actividades que habrá en la CDMX. Algunas están programadas para los últimos días de octubre y primeros de noviembre de 2026. Conviene revisar cupo, horarios y cierres viales antes de salir.

Feria de las Calacas en el Cenart Es la opción más enfocada en niñas y niños: tendrá talleres, narración oral, teatro, música, pasacalles, exposiciones y 16 ofrendas. Se realiza el 31 de octubre y 1 de noviembre , de 11:00 a 20:00 horas , con entrada libre. Algunas actividades tienen cupo limitado.

Talleres y espectáculos infantiles en Chapultepec El Pabellón de Cultura Comunitaria, en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, tendrá actividades el 31 de octubre , de 11:30 a 16:00 horas . Destacan los cuentos de La Calaverita , el taller de arte popular Zumbadores calavera y el espectáculo ¡Muertos de la risa! .

Ver la Ofrenda Monumental del Zócalo Del 29 de octubre al 2 de noviembre estará instalada en el Zócalo. Es un recorrido visual adecuado para ir en familia, con flores, figuras de cartonería y elementos de la tradición. Es mejor llegar temprano por la afluencia.

Gran Desfile de Día de Muertos Está previsto para el sábado 31 de octubre a las 14:00 horas , de Paseo de la Reforma al Zócalo. Tiene carros alegóricos, música, danza y catrinas. Para menores pequeños, una buena opción es buscar sitio en Reforma lejos del Zócalo, llevar agua y considerar protección auditiva.

Obra infantil “La Llorona” en Utopía Centli Topilejo Es una versión con títeres y teatro de sombras, recomendada para público desde 1 año . La propuesta aborda la leyenda desde una mirada menos intimidante y se integra a las actividades de temporada.

Celebración en San Andrés Mixquic Para familias con niños mayores que toleren recorridos largos y multitudes, Mixquic ofrece una experiencia tradicional con panteón, ofrendas y ambiente comunitario entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre. Es preferible ir de día y planear transporte con anticipación.

El cartel de la Feria de las Calacas en el Centro Nacional de las Artes presenta a las agrupaciones Triciclo Circus Band, Sonido Gallo Negro y Yucatán A Go Go. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para una salida con niños pequeños, la combinación más práctica es Feria de las Calacas + Chapultepec. Para una experiencia más visual y sin horarios estrictos, conviene alebrijes en Reforma + cempasúchil + Ofrenda Monumental.

PUBLICIDAD