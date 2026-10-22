La Megamarcha del IMSS que busca parar el país completo el 30 de octubre

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunciaron una megamarcha nacional para el viernes 30 de octubre y una asamblea constituyente para el sábado 31. Será la tercera movilización de este tipo en el mes, después de las del 13 y el 21 de octubre.
*Información en desarrollo
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