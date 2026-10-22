México

La Megamarcha del IMSS que busca parar el país completo el 30 de octubre

Trabajadores disidentes del Instituto Mexicano del Seguro Social convocan su tercera movilización de octubre, en medio de una disputa que desborda lo salarial y cuestiona la representatividad de su dirigencia sindical

Demonstrators take part in a march by health workers from Mexico's main social security institution, IMSS, to demand higher salaries, better working conditions and investment in infrastructure, in Mexico City, Mexico, October 21, 2026. REUTERS/Daniel Becerril
Demonstrators take part in a march by health workers from Mexico's main social security institution, IMSS, to demand higher salaries, better working conditions and investment in infrastructure, in Mexico City, Mexico, October 21, 2026. REUTERS/Daniel Becerril
Guardar

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunciaron una megamarcha nacional para el viernes 30 de octubre y una asamblea constituyente para el sábado 31. Será la tercera movilización de este tipo en el mes, después de las del 13 y el 21 de octubre.

*Información en desarrollo

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

IMSSZoe RobledoMedicinasMédicosSeguro SocialPolítica Méxicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Dónde comprar espinaca barata? Profeco revela los precios en mercados y supermercados

Además de ser una opción económica, la espinaca aporta vitaminas A, C, E y K, así como minerales como hierro, magnesio, potasio y calcio.

¿Dónde comprar espinaca barata? Profeco revela los precios en mercados y supermercados

Badabun contra Telemundo, CNN y Televisa: quién tiene más seguidores en redes

Internautas han hecho tendencia en Google Trends los resultados de un viral estudio

Badabun contra Telemundo, CNN y Televisa: quién tiene más seguidores en redes

Euro hoy en México: cotización de apertura del 22 de octubre

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la jornada

Euro hoy en México: cotización de apertura del 22 de octubre

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de octubre: un hospital, la última pista del paradero de Domingo Atanacio Quirino, campesino desaparecido en Guerrero

El hombre de 50 años se enfermó durante el cautiverio y fue separado del grupo cuatro días después del secuestro; seis de sus compañeros fueron localizados con vida el 16 de octubre

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de octubre: un hospital, la última pista del paradero de Domingo Atanacio Quirino, campesino desaparecido en Guerrero

¿Por qué Andrés Gudiño es titular en Cruz Azul y Kevin Mier está en la banca? Joel Huiqui lo explica

El técnico celeste habló después del triunfo 1-2 ante Pachuca

¿Por qué Andrés Gudiño es titular en Cruz Azul y Kevin Mier está en la banca? Joel Huiqui lo explica
MÁS NOTICIAS

NARCO

Abren juicio contra el “Comandante Cromo” del CJNG, estaría protegido por exedil de Juchitán y vinculado con el asesinato de niña de cuatro años

Abren juicio contra el “Comandante Cromo” del CJNG, estaría protegido por exedil de Juchitán y vinculado con el asesinato de niña de cuatro años

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de octubre: un hospital, la última pista del paradero de Domingo Atanacio Quirino, campesino desaparecido en Guerrero

Influencers, modelos y escritoras: así viven hoy en EEUU las mujeres vinculadas a “El Chapo” Guzmán

Un hospital, la última pista del paradero de Domingo Atanacio Quirino, campesino desaparecido en Guerrero

La Familia Michoacana tendría a más de 100 personas secuestradas en la sierra de Guerrero, revela el padre Filiberto Velázquez

ENTRETENIMIENTO

Joy Huerta destapa si su cuñada fue la culpable de la separación con su hermano Jesse

Joy Huerta destapa si su cuñada fue la culpable de la separación con su hermano Jesse

Festival de la Muerte 2026 en León: dónde ver las calaveras monumentales y la Feria del Alfeñique

Badabun contra Telemundo, CNN y Televisa: quién tiene más seguidores en redes

Corona Capital 2026: la DJ colombiana Ela Minus, pide que la presencia femenina en festivales sea ‘lo normal, no la excepción’

Encontró a una niña ahogada y pasó el resto de su vida colgando muñecas para protegerse de su espíritu

DEPORTES

Cartelera NBA hoy 22 de octubre: cuáles son los juegos que serán transmitidos en México este jueves

Cartelera NBA hoy 22 de octubre: cuáles son los juegos que serán transmitidos en México este jueves

¿Por qué Andrés Gudiño es titular en Cruz Azul y Kevin Mier está en la banca? Joel Huiqui lo explica

Olympiacos vs Sparta Praga: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la Hormiga González en la UEFA Europa League

México vs Chile: cuándo y dónde ver EN VIVO el segundo juego de la Selección Mexicana en el Mundial Femenil Sub 17

Milwaukee Brewers vs Tampa Bay Rays, EN VIVO: cuándo y dónde ver en México el inicio de la Serie Mundial 2026