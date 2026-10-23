México

Manuel “Flaco” Ibáñez se encuentra delicado de salud y es hospitalizado de emergencia: Enrique Burak y Toño de Valdés solicitan ayuda

El elenco de Vecinos y periodistas deportivos difundieron una petición urgente para apoyar al actor de 80 años

El llamado ocurre apenas unos meses después de que Ibáñez enfrentará otra intervención y estudios relacionados con el colon. (Especial)
El llamado ocurre apenas unos meses después de que Ibáñez enfrentará otra intervención y estudios relacionados con el colon. (Especial)
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La pantalla ha acostumbrado mostrar a Manuel “Flaco” Ibáñez con una sonrisa y personajes que han acompañado a varias generaciones de televidentes.

Esta vez, el nombre del emblemático actor circula por una razón distinta: colegas y amigos extendieron una petición urgente para conseguir donadores de sangre luego de que fuera hospitalizado de emergencia.

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flaco ibañez -México- 4 junio
El comediante de 80 años permanece internado en el Hospital ABC Santa Fe de la Ciudad de México. (Instagram)

Enrique Burak, Antonio de Valdés, Guillermo Arriaga, Sofía Escobosa y Joaquín López-Dóriga compartieron mensajes para pedir apoyo a quienes puedan donar.

El llamado sitúa al intérprete en el Hospital ABC Santa Fe, en la Ciudad de México, aunque todavía no hay información sobre el diagnóstico ni las razones de su ingreso.

Colegas de Manuel “Flaco” Ibáñez activaron el llamado tras su hospitalización

La petición comenzó a circular en redes sociales, entre seguidores y compañeros del actor, conocido por sus trabajos en cine, teatro y televisión. Una imagen difundida junto con los mensajes solicita apoyo para el integrante del elenco de Vecinos.

  • Enrique Burak informó que Ibáñez “necesita de su ayuda” y pidió acudir a donar sangre al Hospital ABC, campus Santa Fe.
  • Antonio de Valdés precisó que el actor requiere unidades de sangre O negativo y agradeció de antemano a quienes puedan colaborar con el llamado.
  • Guillermo Arriaga y Sofía Escobosa señalaron que varias personas ya se habían sumado a la causa, aunque insistieron en que el requerimiento continúa para el actor.
  • Joaquín López-Dóriga replicó la solicitud y compartió el pedido de apoyo para Manuel “Flaco” Ibáñez.
Figuras de la televisión y el periodismo deportivo solicitan donadores de sangre para el actor Manuel 'Flaco' Ibáñez. (Redes Sociales)
Figuras de la televisión y el periodismo deportivo solicitan donadores de sangre para el actor Manuel 'Flaco' Ibáñez. (Redes Sociales)

La imagen que acompaña la campaña identifica a Ibáñez y pide colaboración “con urgencia”. Hasta ahora, no se ha informado cuántas unidades de sangre necesita ni si el requerimiento responde a una cirugía, una complicación o un tratamiento específico.

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