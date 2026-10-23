Euro hoy en México: cotización de cierre del 23 de octubre

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,9 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,46% en comparación con el precio de cierre anterior de 21 pesos mexicanos. Dow Jones
En la última semana, el euro registró una subida de 1,18, aunque en términos interanuales su valor ha experimentado una caída del -1,08%.
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El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa durante el último día, reflejando una depreciación del euro frente al peso. La volatilidad actual se sitúa en 10,07%, superando notablemente la volatilidad de referencia del 6,13%, lo que indica un periodo de inestabilidad en el mercado cambiario.
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