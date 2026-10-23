México

Euro hoy en México: cotización de cierre del 23 de octubre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

Imagen SECPEQ3UEBEPTO5YTGXHZONXVI
Guardar

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,9 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,46% en comparación con el precio de cierre anterior de 21 pesos mexicanos. Dow Jones

En la última semana, el euro registró una subida de 1,18, aunque en términos interanuales su valor ha experimentado una caída del -1,08%.

PUBLICIDAD

El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa durante el último día, reflejando una depreciación del euro frente al peso. La volatilidad actual se sitúa en 10,07%, superando notablemente la volatilidad de referencia del 6,13%, lo que indica un periodo de inestabilidad en el mercado cambiario.

Temas Relacionados

Precio del euro en MéxicoTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Día de Muertos 2026: dónde comprar cempasúchil artesanal, ver catrinas monumentales y vivir la tradición sin gastar mucho

Entre chinampas, mercados y avenidas céntricas la CDMX ofrece cempasúchil artesanal a precios desde 15 pesos, catrinas monumentales y una agenda de desfiles gratuitos para celebrar el Día de Muertos sin gastar de más

Día de Muertos 2026: dónde comprar cempasúchil artesanal, ver catrinas monumentales y vivir la tradición sin gastar mucho

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 23 de octubre: se presenta cierre vial en alcaldía Coyoacán

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 23 de octubre: se presenta cierre vial en alcaldía Coyoacán

Manuel “Flaco” Ibáñez se encuentra delicado de salud y es hospitalizado de emergencia: Enrique Burak y Toño de Valdés solicitan ayuda

El elenco de Vecinos y periodistas deportivos difundieron una petición urgente para apoyar al actor de 80 años

Manuel “Flaco” Ibáñez se encuentra delicado de salud y es hospitalizado de emergencia: Enrique Burak y Toño de Valdés solicitan ayuda

Precio del dólar hoy en México: cotización de cierre del 23 de octubre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en México: cotización de cierre del 23 de octubre

Tras acusaciones a Taddei, Auditoría Superior de la Federación abre investigación de oficio contra el INE

Las pesquisas contra el instituto son por presunto uso indebido de recursos públicos

Tras acusaciones a Taddei, Auditoría Superior de la Federación abre investigación de oficio contra el INE
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de octubre: hallan sin vida a Ariana Scarlett de 12 años en Chiapas

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de octubre: hallan sin vida a Ariana Scarlett de 12 años en Chiapas

Carlos Manzo actuaba contra el CJNG porque estaba del lado de Los Caballeros Templarios, señala especialista

El 19% de personas desaparecidas en Jalisco y localizadas en otros estados fue víctima de trabajos forzados, destapa Fiscalía

“Las operaciones de EEUU en México ya comenzaron”: Riva Palacio detalla el papel de la CIA contra los cárteles

Hallan sin vida a Ariana Scarlett, niña de 12 años que desapareció junto a su abuela cuando buscaban una vaca en Chiapas

ENTRETENIMIENTO

Manuel “Flaco” Ibáñez se encuentra delicado de salud y es hospitalizado de emergencia: Enrique Burak y Toño de Valdés solicitan ayuda

Manuel “Flaco” Ibáñez se encuentra delicado de salud y es hospitalizado de emergencia: Enrique Burak y Toño de Valdés solicitan ayuda

Lucía Méndez narró su encuentro con el narcotraficante Pablo Escobar: “De no saber que era él, sí me ligaba, muy atractivo y caballeroso”

Héctor Parra reaparece en Ventaneando desde el Reclusorio Oriente en inédita entrevista: “A Alexa la perdoné desde el día uno”

U2 agota tres fechas y abre un último concierto masivo en el Estadio GNP: fecha y preventa

Así será el Festival de Día de Muertos en Chapultepec: carnaval, espectáculos nocturnos, música y danza gratis

DEPORTES

Vaquero Navarrete vs O’Shaquie Foster: a qué hora y dónde ver en vivo desde México la pelea por la unificación de los superpluma

Vaquero Navarrete vs O’Shaquie Foster: a qué hora y dónde ver en vivo desde México la pelea por la unificación de los superpluma

Omar Chávez lanza reto a Saúl ‘Canelo’ Álvarez para enfrentarlo en el Estadio Azteca

Pumas y Tigres se juegan sus últimas cartas rumbo a la Liguilla del Apertura 2026: cuándo y dónde ver el partido en vivo

Almeyda se reencuentra con Chivas, pero Monterrey necesita una victoria para aspirar a la Liguilla: hora y dónde ver el partido

Hugo Sánchez rompe en llanto en la cancha de Tigres a 50 años de su debut: “Todo lo que soy y lo que tengo es gracias al fútbol”