Día de Muertos 2026: dónde comprar cempasúchil artesanal, ver catrinas monumentales y vivir la tradición sin gastar mucho

Los mercados Madreselva, Cuemanco y Palacio de la Flor, en Xochimilco, forman parte de la red de venta directa de la temporada. (Composición fotográfica/H. Adán Peña Fuentes)

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El Sendero de las Almas, en Xochimilco, y la expo-venta de Paseo de la Reforma concentran este 2026 la oferta de cempasúchil artesanal comprado directo al productor, mientras que la Catrina de 32 metros en el Zócalo y la Mega Procesión de Catrinas son las citas obligadas para quien busca ver figuras monumentales sin pagar entrada.

La producción de cempasúchil en el Suelo de Conservación alcanzó este año 9,924,300 plantas, un incremento del 55% respecto a las casi 6.5 millones cultivadas en 2025, según informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

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El número de productores pasó de 460 a 596 en el mismo periodo.

La producción de cempasúchil en el Suelo de Conservación alcanzó 9,924,300 plantas en 2026. REUTERS/Jorge Luis Plata TPX IMAGES OF THE DAY

Dónde comprar cempasúchil artesanal directo al productor

El Sendero de las Almas conecta tres puntos de Xochimilco —Puente de Urrutia, San Gregorio Atlapulco y el Mercado de las Flores en San Luis Tlaxialtemalco— donde los visitantes caminan entre chinampas y compran la flor sin intermediarios, los sábados y domingos hasta la primera semana de noviembre, sin reservación.

La otra opción artesanal está en Paseo de la Reforma, entre el Ángel de la Independencia y el Ahuehuete, donde la expo-venta reúne a 140 floricultores y productores agroecológicos de Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac, con acceso gratuito del 18 de octubre al 1 de noviembre.

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El nombre cempasúchil proviene del náhuatl cempohualxóchitl, que significa "veinte flores" o "flor de veinte pétalos". REUTERS/Henry Romero

La secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, informó que las flores se consiguen desde 15 pesos, en variedades Marvel y Clemolito.

Para quienes prefieren puntos fijos, Álvarez Icaza detalló que también hay venta en los mercados Madreselva, Cuemanco y Palacio de la Flor, en Xochimilco, así como en el Mercado de Jamaica y la Central de Abasto, aunque en estos últimos conviene confirmar con el vendedor si la flor proviene efectivamente de las zonas productoras capitalinas.

La Catrina de 32 metros que busca el récord Guinness en el Zócalo

La Ofrenda Monumental del Zócalo tendrá como pieza central una Catrina de 32 metros de altura, elaborada con cartonería como homenaje al grabador José Guadalupe Posada, con la que el Gobierno capitalino busca romper el récord Guinness de 28 metros que ostenta Puerto Vallarta.

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La instalación abre el jueves 29 de octubre y permanece hasta el lunes 2 de noviembre, con entrada libre y sin horario fijo.

La Ofrenda Monumental abre el jueves 29 de octubre y permanece hasta el lunes 2 de noviembre, con entrada libre. REUTERS/Raquel Cunha

La secretaria de Cultura, Ana Francis López Bayghen, explicó que la pieza se suma a un campo de cempasúchil con alrededor de 100,000 plantas, tapetes de aserrín y esculturas de ajolotes intervenidas por artistas.

La convocatoria invita al público a asistir caracterizado de catrín o catrina para integrarse a la instalación.

Desfiles y procesiones de catrinas antes del Día de Muertos

Quien no quiera esperar al 29 de octubre puede ver catrinas antes: la Mega Procesión de las Catrinas se realiza el domingo 25 de octubre a partir de las 18:00 horas, con salida del Ángel de la Independencia y recorrido por Paseo de la Reforma hasta el Centro Histórico, con participantes caracterizados en homenaje a Posada.

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El sábado 24 de octubre, el campus de la Ciudad de México del Tecnológico de Monterrey alberga el Festival de Café, Chocolate y Pan de Muerto, que incluye un desfile de catrinas como actividad complementaria.

La Mega Procesión de las Catrinas se realiza el domingo 25 de octubre desde el Ángel de la Independencia hasta el Centro Histórico. REUTERS/Raquel Cunha

Ese mismo fin de semana comienzan a exhibirse las Calaveras Gigantes de Tláhuac, en la colonia Santa Cecilia, con permanencia hasta el 7 de noviembre.

El evento central de la temporada es el Gran Desfile de Día de Muertos, programado para el sábado 31 de octubre a las 14:00 horas, con salida desde la Glorieta de la Diana Cazadora y destino al Zócalo, con 12 carros alegóricos y más de 4,000 participantes.

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En el Sendero de las Almas también es posible ver catrinas monumentales elaboradas por los productores locales, lo cual tampoco tiene precio de entrada o adicional.

El Día de Muertos se divide en dos jornadas: el 1 de noviembre, dedicado a los niños difuntos, y el 2 de noviembre, a los adultos fallecidos. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM

Actividades gratuitas para vivir la tradición sin gastar

El Museo Panteón de San Fernando ofrece el Festival Flores para mis muertos, con entrada libre del 30 de octubre al 1 de noviembre, de 11:00 a 19:00 horas, con danza, cine, teatro, leyendas y visitas guiadas entre las tumbas del recinto, ubicado en la colonia Guerrero.

En el Centro Histórico, la Feria de los Barrios ocupa la Plaza Santo Domingo con comida tradicional y artesanos de oficios antiguos como paragüeros, joyeros y relojeros, mientras que el Festival Entre Xolos y Catrinas suma talleres, cine y una feria de cempasúchil gratuita los días 30 y 31 de octubre en la calle peatonal de San Ildefonso.

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La maceta de cempasúchil puede conservarse hasta 10 días con buen riego, e incluso semanas si recibe cuidados posteriores a la celebración. REUTERS/Raquel Cunha

El Bosque de Chapultepec abrirá en horario extendido, de 14:00 a 22:00 horas, del 30 de octubre al 1 de noviembre, con el Sendero del Cempasúchil y un espectáculo de drones, mientras que la alcaldía Tláhuac presenta el Festival Internacional del Día de Muertos, con China como país invitado, del 30 de octubre al 2 de noviembre.