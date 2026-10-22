Feria de la Tripa 2026: el plan de Día de Muertos en CDMX ideal para los amantes de los tacos

Los puestos ofrecen la tripa natural o enchilada, al gusto del comensal. (Composición fotográfica/Foto: SEPI)

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La Feria de la Tripa se instala este domingo 1 y lunes 2 de noviembre en el Pueblo Peñón de los Baños del Tepetzinco, frente al Panteón Histórico del Pueblo, con un menú de tripa de pollo y de res como eje de la celebración de Día de Muertos.

El evento abre a las 12:00 horas sobre la calle Soles, en la alcaldía Venustiano Carranza, y los interesados pueden llegar a comer, comprar por kilo y recorrer el panteón que da nombre al barrio.

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El menú va de la tripa al taco por kilo

La tripa se cocina generalmente sobre comal y se sirve de varias formas, entre ellas al natural o enchilada, acompañada de verdura, cebolla y cilantro.

Se vende tanto en taco como por kilo, de pollo y de res, y se complementa con tlacoyos, quesadillas de guisados y antojitos de temporada relacionados con el Día de Muertos.

La Feria de la Tripa se realiza el 1 y 2 de noviembre en el Pueblo Peñón de los Baños del Tepetzinco. (Instagram/@sepicdmx)

Los puestos se instalan sobre la propia calle Soles, a unos metros de la entrada del cementerio, lo que convierte la feria en parada obligada para quienes visitan a sus familiares en esas fechas.

La venta arranca al mediodía y se extiende durante la tarde de ambos días. El cartel oficial fue difundido por la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes del Gobierno de la Ciudad de México (SEPI), a través de su perfil de Instagram.

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Por qué la tripa de pollo es un platillo propio del Peñón

La tripa de pollo no es un invento reciente en el pueblo. Forma parte del menú tradicional del Carnaval del Peñón, celebrado desde hace más de cien años días antes del Miércoles de Ceniza, donde se sirve junto con tacos de charales y mole en salsa verde.

El platillo también aparece en otra de las grandes tradiciones del barrio: la representación de la Batalla del 5 de Mayo, que este año cumplió 163 aniversario.

El evento arranca a las 12:00 horas frente al Panteón Histórico del Pueblo, en la alcaldía Venustiano Carranza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el recorrido, las familias abren las puertas de sus casas para repartir a vecinos y visitantes mole, tripas de pollo o de pato, una costumbre que las propias amas de casa describen como “comida común” en esas fechas.

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El Peñón de los Baños concentra además algunas de las taquerías de tripa más reconocidas de la Ciudad de México

Tradicionalmente la tripa se limpia, cuece y fríe en su propia grasa hasta quedar dorada por fuera y tierna por dentro.

Cómo llegar en metro, camión o caminando

La estación de metro más cercana es Hangares, de la Línea 5, a unos ocho minutos caminando.

También puede usarse la estación Terminal Aérea, de la misma línea, ubicada a cinco minutos del Peñón de los Baños.

Desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el trayecto a pie toma alrededor de 15 minutos saliendo por el andén de Pantitlán de la Terminal 1.

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La estación Hangares, de la Línea 5, está cerca de la Feria de la Tripa 2026. (Foto: Gobierno de la Ciudad de México)

En camión, las rutas 3, 4, 20A, 20B y 115 tienen paradas cercanas al pueblo.

Quienes lleguen en auto pueden tomar como referencia el Circuito Interior y la avenida Oceanía, a unas calles del panteón donde se instala la feria.

Cerca del recinto también se ubican la Iglesia de los Santos Reyes y el mercado del Peñón de los Baños, puntos de referencia adicionales para orientarse en la zona.

La tripa, un clásico de la comida callejera mexicana

El taco de tripa tiene un origen de aprovechamiento. Durante la Colonia y los primeros años de México independiente, los sectores populares consumían las vísceras que las clases altas descartaban del ganado, una práctica que con el tiempo se refinó hasta convertirse en platillo propio.

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El taco como tal nació en el siglo XIX en haciendas y mataderos del país, donde los trabajadores se quedaban con las partes menos valoradas de reses y cerdos.

La tripa de res se deja dorada por fuera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A principios del siglo XX la preparación llegó a barrios como Tepito, al Mercado de San Juan y a La Merced, zonas de la Ciudad de México donde todavía se vende.

La técnica más extendida en la capital consiste en ablandar y limpiar la tripa para después freírla en manteca hasta que quede crujiente por fuera y suave por dentro, acompañada de salsa, cebolla y cilantro picados.

Cada región del país tiene su propia variante: en Jalisco se sirve con salsa cremosa y aguacate, mientras en Sonora se acompaña con salsa de jitomate picante y rábanos.

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Los tacos de suadero son, junto con los de tripa y longaniza, son de los más comunes y queridos en las taquerías mexicanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un panteón con más de un siglo de historia

El Panteón del Pueblo Peñón de los Baños se construyó en 1908 con mano de obra de los propios vecinos, luego de que en 1883 la comunidad gestionara el primer permiso para un cementerio en la zona.

Hoy tiene menos de dos hectáreas y alberga más de 3,000 cuerpos, enterrados de forma vertical ante la falta de espacio.

El Panteón del Pueblo Peñón de los Baños se construyó en 1908. (Foto: Secretaría de Cultura)

El cerro sobre el que se asienta, conocido en náhuatl como Tepetzinco, era un islote del antiguo Lago de Texcoco y sitio de retiro de gobernantes mexicas como Moctezuma y Nezahualcóyotl, quienes acudían a sus manantiales de aguas termales para rituales de purificación.

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La construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, inaugurado en 1952, modificó el entorno y dejó al panteón prácticamente escondido entre pistas y hangares, tras la expropiación de terrenos del pueblo para la obra.

Por qué al Peñón de los Baños se le considera pueblo originario

El Peñón de los Baños es, junto con el Pueblo de Magdalena Mixhuca, uno de los dos pueblos originarios reconocidos en la alcaldía Venustiano Carranza.

El origen del asentamiento se remonta a la época prehispánica, cuando el sitio era un islote del Lago de Texcoco conocido en náhuatl como Tepetzinco, “el cerrito”.

Antes de la llegada de los españoles, el poblado formaba parte de Tlatelolco y funcionaba como punto de recreación para los gobernantes mexicas gracias a sus manantiales de aguas termales.

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La feria forma parte de las tradiciones de Día de Muertos que organiza la propia comunidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa continuidad territorial e identitaria, sostenida incluso después de la desecación del lago y la urbanización del siglo XX, es lo que sustenta su reconocimiento oficial como pueblo originario.

La organización social del Peñón se mantiene dividida en tres barrios, Los Tres Reyes Magos, La Ascensión y Nuestra Señora del Carmen, cada uno con su propia fiesta patronal.

Esa estructura comunitaria es la misma que hoy organiza la Feria de la Tripa, el Carnaval y la representación del 5 de Mayo, tradiciones que los vecinos transmiten de generación en generación pese al cerco urbano del aeropuerto capitalino.