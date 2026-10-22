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Retrasan nuevamente audiencia de Lex Ashton, agresor del CCH Sur: es el cuarto aplazamiento

El proceso se fijó para este 18 de noviembre, debido a que el Ministerio Público omitió entregar todo el material probatorio a los abogados defensores

Retrasan nuevamente audiencia de Lex Ashton, agresor del CCH Sur: es el cuarto aplazamiento
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La audiencia intermedia contra Lex Ashton, señalado como responsable del homicidio de un estudiante y de la tentativa de homicidio de un trabajador del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, fue suspendida por cuarta ocasión. La nueva fecha quedó fijada para el 18 de noviembre.

La diligencia, que se realiza en las salas de oralidad del Reclusorio Oriente, debía reanudarse este jueves tras haberse pospuesto en tres ocasiones anteriores. La sesión volvió a diferirse antes de concluir.

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Motivos del nuevo aplazamiento

De acuerdo con los abogados defensores, el diferimiento se debió a que el Ministerio Público no ha dado a conocer por completo la carga probatoria del caso. Según explicaron, existe una parte de los datos de prueba que aún no les fue mostrada a la defensa.

La audiencia intermedia es la etapa del proceso en la que el juez de control revisa y depura las pruebas presentadas tanto por la Fiscalía como por la defensa, para determinar cuáles serán admitidas de cara a un eventual juicio oral. Sin acceso completo a esa información, la defensa no puede preparar su estrategia de manera íntegra, lo que derivó en la cuarta postergación del caso.

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Agresor en CCH Sur Créditos: Instagram/@Momazos Cch Sur

Esta no es la primera vez que la audiencia se pospone. El pasado 30 de septiembre, la diligencia ya había sido diferida porque Ashton no se presentó ante las autoridades correspondientes. En ese momento, el acusado atravesaba una afectación renal que requirió su traslado a un hospital.

Tras ese episodio, la audiencia se reanudó el 21 de octubre en las salas de oralidad del Reclusorio Oriente. La sesión volvió a suspenderse ese mismo día, lo que obligó a reprogramarla para el 22 de octubre, fecha en la que tampoco pudo concluirse.

Con este nuevo diferimiento, el proceso judicial contra Ashton acumula cuatro aplazamientos desde que comenzó la etapa intermedia.

Los hechos del 22 de septiembre de 2025

El caso se originó el 22 de septiembre de 2025, cuando un joven de 19 años ingresó armado con dos cuchillos a las instalaciones del CCH Sur, ubicado en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México. De acuerdo con las investigaciones, el presunto responsable habría llevado el arma blanca dentro de su mochila.

Estos objetos coinciden con los que fueron encontrados al momento de resguardarlo
Estos objetos coinciden con los que fueron encontrados al momento de resguardarlo. (Facebook/Lex Ashton/IDperfil61579885383123)

Dentro del plantel, el acusado quitó la vida a un compañero de 16 años, identificado como Jesús Israel. Además, hirió a un trabajador de mantenimiento del mismo colegio que intentó detenerlo durante el ataque.

Por estos hechos, Ashton enfrenta cargos por homicidio calificado en agravio del estudiante y homicidio en grado de tentativa en perjuicio del trabajador. Desde entonces, permanece recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Lo que se expondría en la audiencia intermedia

En la fase intermedia del proceso, tanto el Ministerio Público como la defensa de Ashton debían presentar ante el juez de control el conjunto de medios de prueba recabados durante la investigación, con el objetivo de sustentar sus respectivas teorías del caso.

La Fiscalía de la Ciudad de México sostiene, según los datos de prueba que ha recabado, que el acusado actuó con el uso pleno de sus facultades mentales en el momento en que atacó primero al estudiante y después al trabajador del plantel.

Por su parte, la defensa de Ashton ha reiterado que, al momento de los hechos, el joven no tenía la capacidad de comprender la ilegalidad de sus actos debido a sus condiciones de salud mental. Los abogados planeaban exponer pruebas que, según afirman, demuestran que el acusado actuó bajo un cuadro psicótico y con alteración de sus facultades.

(Redes sociales)
(Redes sociales)

Será tarea del juez de control, una vez que se celebre la audiencia, hacer la depuración de las pruebas presentadas por ambas partes y determinar cuáles serán consideradas válidas de cara al juicio oral.

Con la suspensión de este jueves, la audiencia intermedia quedó reprogramada para el próximo 18 de noviembre. Hasta entonces, el acusado continúa recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Pronunciamientos tras el ataque en el CCH Sur

Horas después del ataque ocurrido el 22 de septiembre de 2025, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) condenó los hechos de violencia registrados en el plantel y confirmó que el presunto agresor fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

A través de un comunicado, la institución informó que mantuvo contacto directo con las familias de las víctimas para expresarles condolencias y ofrecerles acompañamiento legal. “La UNAM continuará cerca de las familias, brindándoles apoyo y acompañamiento legal, así como la asistencia necesaria en estos difíciles momentos”, señaló la universidad en ese mensaje.

El posible agresor continuó su huida y, al ver que le daban seguimiento, subió a un edificio y se lanzó, motivo por el cual resultó con fracturas en ambas piernas y fue trasladado a un hospital.
El posible agresor continuó su huida y, al ver que le daban seguimiento, subió a un edificio y se lanzó, motivo por el cual resultó con fracturas en ambas piernas y fue trasladado a un hospital. (IG/momazos_cch_sur)

La UNAM también dio a conocer que el trabajador herido durante el ataque se encontraba fuera de peligro y ya había sido dado de alta, aunque no precisó su identidad ni la función que desempeñaba en el plantel. Como medida inmediata, suspendió las clases en el CCH Sur para permitir el desarrollo de las investigaciones.

La institución anunció, además, que revisaría los protocolos internos de prevención y protección en sus planteles. Para ello, convocó a la Subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad del H. Consejo Universitario.

“La UNAM reitera su rechazo a todo tipo de violencia”, concluyó el comunicado. Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y autoridades del Gobierno de la Ciudad de México también condenaron lo ocurrido, manifestaron su solidaridad con la comunidad universitaria y resaltaron la importancia de dar seguimiento a las víctimas y garantizar la rendición de cuentas en el proceso judicial.

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