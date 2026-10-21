Paulo Londra estará en el Monumento a la Revolución este miércoles para la presentación de su disco

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Paulo Londra presenta este miércoles 21 de octubre su tercer álbum de estudio, Entre Cielos, en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, a las 17:30 horas. El material llega bajo el sello Dale Play Records, casi una década después del primer sencillo del rapero argentino.

El cantante cordobés atraviesa su etapa de mayor exposición en México. Solo en 2026 se presentó en Querétaro, Mérida y Puebla, con fechas que agotaron entradas en minutos y que forman parte de una gira que también incluyó Estados Unidos, Colombia, Chile y Perú.

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La convocatoria de Paulo Londra en el Monumento a la Revolución

El rapero argentino confirmó la presentación de su nuevo álbum en tierras mexicanas, luego de realizar una publicación en su cuenta oficial de Instagram, en donde cuenta con más de 13.7 millones de seguidores.

Paulo Londra en el Monumento a la Revolución

En dicha publicación, Paulo Londra compartió la portada de su nuevo álbum y la imagen del Monumento a la Revolución de la CDMX con el mismo arte: “CDMX, ¡Quiero verlos! Mañana 21/10 presento mi nuevo álbum. Nos encontramos en el Monumento a la Revolución", se lee en la imagen. La convocatoria es a las 17:30 horas.

De las batallas de freestyle a Homerun: la trayectoria de Paulo Londra

Paulo Ezequiel Londra Farías nació el 12 de abril de 1998 en Córdoba, Argentina. Antes de dedicarse a la música de tiempo completo cursó dos años de Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba, carrera que abandonó para enfocarse en el rap.

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Se formó en competencias de freestyle de plaza como El Quinto Escalón, donde desarrolló el estilo pausado que lo distingue de otros exponentes urbanos. A diferencia de ellos, evita temas como violencia, misoginia o drogas y habla de amistad, romances y fe.

Paulo Londra posa sonriendo a cámara haciendo un gesto de manos, vistiendo una camisa a cuadros y una gorra, con apliques de pared al fondo. (Paulo Londra/Instagram)

Su primer sencillo, “Relax”, se publicó en enero de 2017 y superó los 35 millones de reproducciones en seis meses. Entre 2018 y 2019 encadenó éxitos como “Adán y Eva”, “Nena Maldición” y “Cuando te besé” junto a Becky G, además de colaborar con Ed Sheeran en “Nothing on You”.

El 23 de mayo de 2019 lanzó su primer álbum de estudio, Homerun, que alcanzó el número uno en Argentina y vendió más de 185,000 copias en Estados Unidos, según cifras certificadas por la RIAA.

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Paulo Londra estuvo ausente de la música por dos años

En mayo de 2020 Londra denunció públicamente a su propio sello, Big Ligas, fundado junto a los productores Ovy on the Drums y Kristo. Aseguró que lo hicieron firmar un acuerdo sin asesoría legal que lo ataba a la discográfica hasta 2025.

Paulo Londra contó cómo fue el detrás de escena de "Me asfixia la ciudad" (Gentileza: Dale Play)

El cantante relató que le mostraron “unas fotocopias, una lapicera cara y un filmaker” y le dijeron que grababan un video para redes sociales. Nunca pensó que esas fotocopias eran el contrato que terminaría atándolo por años.

La disputa derivó en una demanda por fraude y representación negligente que paralizó su carrera: no pudo lanzar música nueva desde septiembre de 2019. El movimiento #FreePaulo, respaldado por artistas como Duki, Cazzu y el propio Ed Sheeran, acompañó el reclamo en redes.

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El 11 de noviembre de 2021 un tribunal de Miami falló a su favor y determinó que el contrato había expirado el 20 de febrero de ese año. En marzo de 2022 firmó con Warner Music Latina y un mes después publicó “Plan A”, su regreso oficial.

Back to the Game y el salto a Dale Play Records

Gustavo Gavotti

El 23 de noviembre de 2022 Londra lanzó su segundo álbum, Back to the Game, con 16 canciones y colaboraciones como la de Travis Barker, baterista de Blink-182. El disco recibió nominación a mejor álbum urbano en los Premios Gardel, aunque el artista no logró recuperar el alcance comercial previo a su pausa forzada.

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Tras un año sin publicar música, en marzo de 2024 firmó con la disquera independiente Dale Play Records e inició representación global con la agencia WME. El regreso se consolidó con los sencillos “Posdata” y “Paracaídas”, y con presentaciones en el Estadio Santiago Bernabéu durante La Velada del Año.

En marzo de 2025 publicó el EP Versus, que marcó su retorno al trap, y arrancó la gira homónima con fechas en España y México. Esa gira recorrió además Estados Unidos, Colombia, Chile y Perú antes de desembocar en Entre Cielos.

Padre de tres hijas, comprometido con Martina Quetglas

Paulo Londra y Martina Quetglas regresaron a Perú y visitaron el lugar donde anunciaron la llegada de su hija

Londra mantiene una relación con Martina Quetglas desde 2022, excompañera de su colegio en Córdoba con quien se reencontró en una reunión de exalumnos. En junio de 2025 le propuso matrimonio durante un viaje a Ibiza.

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El cantante es padre de tres hijas: Isabella y Francisca, fruto de su relación anterior con Rocío Moreno, y Justina, nacida el 9 de marzo de 2026 y primera hija con Quetglas.

La gira que cierra este ciclo del artista terminará el 28 de noviembre en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde presentará oficialmente Entre Cielos en su país natal.