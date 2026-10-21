Adrián Rubalcava revela causa del incendio en la Línea 9 del Metro CDMX: teme afectación al cableado

El director del Metro detalla el origen del incendio en Velódromo y confirma que el fuego pudo afectar el cableado de alta tensión de la Línea 9. (X/@AdrianRubalcava)

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Un incendio afecta el tramo Velódromo-Tacubaya de la Línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México la noche de este martes 20 de octubre.

El siniestro ha provocado la activación del servicio provisional del tramo Tacubaya a Chabacano, en ambos sentidos. Por el momento no hay servicio de trenes entre Chabacano y Pantitlán.

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¿Cuál fue la causa del incendio?

El director del Metro, Adrián Rubalcava, dijo que Bomberos de la CDMX, junto con los equipos Escorpiones y Centauros, trabajan para contener el incendio “a la altura del encadenamiento 4+880, sobre la vía 1 de la Línea 9, en el tramo Velódromo-Tacubaya”.

(Redes sociales)

De manera preliminar, el funcionario señaló que “el fuego habría iniciado por quema de basura y se habría extendido hacia las vías, con posibles afectaciones al cableado de fibra óptica y de alta tensión”.

En un video grabado desde el sitio, Rubalcava explicó el origen del percance: “Aquí estamos en Velódromo, en sentido Pantitlán. En esta parte de aquí arriba se prendió basura y eso provocó la quema de unos cables”. El funcionario confirmó la presencia de personal de Protección Civil del Metro junto con los equipos de bomberos.

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El STC confirma un conato de fuego en la interestación Velódromo-Ciudad Deportiva y pide a los usuarios atender las indicaciones del personal ante la circulación lenta de trenes. (X/@PedroMarquezRos)

“Lo que me preocupa es que pudiera haber afectado el cableado de la línea”, reconoció el director en el mismo video. Agregó que, una vez contenido el incendio, los equipos técnicos podrían subir al área de vías para evaluar el alcance real del daño en la infraestructura eléctrica.

Rubalcava confirmó que el servicio permanece suspendido en el tramo mientras continuaba la revisión. “Estamos suspendiendo el servicio en este tramo para que extremen precauciones”, señaló.

El STC da servicio provisional de Tacubaya a Chabacano

Mientras se resuelve la afectación, la Línea 9 opera de forma provisional del tramo Tacubaya a Chabacano en ambos sentidos mientras se atiende el conato de fuego. Por el momento, no hay servicio de trenes entre Chabacano y Pantitlán.

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El STC coordina con RTP el apoyo de unidades de transporte para facilitar el traslado de los usuarios afectados por la interrupción.

La dependencia reitera que “la situación no representa riesgo para las personas usuarias” y asegura que el personal del Metro trabaja para restablecer el servicio en su totalidad a lo largo de la línea.

Usuarios fueron desalojados en las estaciones aledañas. (Jorge Contreras/Infobae)

Humo en la Línea 1 y fallecimiento en UAM-I, entre los incidentes del día

El incendio en Velódromo no fue el único percance que afectó al Metro este martes 20 de octubre. Horas antes, el STC reportó el fallecimiento de una presunta adulta mayor en la estación UAM-I de la Línea 8; servicios periciales ingresaron a la estación para retirar el cuerpo y el servicio de la línea no se vio afectado.

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En la Línea 3, el servicio se detuvo varios minutos por maniobras para rescatar a una persona que cayó a las vías, aunque se reanudó poco después. Horas más tarde, hacia las 22:08, otra falla mecánica en un tren de la misma línea generó caos y obligó al STC a retirar una unidad para revisión.

En la estación Moctezuma, de la Línea 1, personal del Metro realizó un corte de energía y maniobras para retirar una muleta que cayó a las vías. El percance provocó humo dentro de la estación, aunque el STC no reportó personas lesionadas y la circulación se normalizó de manera paulatina.

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Las líneas 2, 7, 8 y B también presentaron retrasos a lo largo del día por saturación de andenes y envío insuficiente de trenes.