México

IMSS-Bienestar niega uso de guantes “para pintar cabello” en un parto en Hospital Materno

La denuncia de una enfermera se volvió tendencia en medio de las manifestaciones a nivel nacional por mejoras en condiciones laborales y muertes de infantes en dos instituciones

Tras conocer la respuesta institucional, Jesse Ramírez reiteró su denuncia y afirmó que compañeros del hospital respaldan sus señalamientos. “No tengo necesidad de mentir”, declaró.

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El IMSS-Bienestar rechazó que personal médico del Hospital Materno Infantil de Tijuana, Baja California, utilice guantes de intendencia para atender partos o a bebés recién nacidos.

La aclaración surgió después de que una mujer difundiera un video en TikTok para denunciar presuntas carencias de material quirúrgico en el hospital.

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Mediante un comunicado emitido el martes 20 de octubre, la institución dirigida por Alejandro Svarch aseguró que cuenta con guantes médicos y material estéril para realizar procedimientos obstétricos.

Sin embargo, la autora de la grabación, identificada como Jesse Ramírez, mantuvo sus señalamientos y aseguró que otros trabajadores también han denunciado falta de insumos.

¿Qué denunció la mujer sobre los guantes del Hospital Materno Infantil de Tijuana?

La controversia comenzó el 19 de octubre, cuando una usuaria publicó una grabación en la que mostraba unos guantes de plástico que, según afirmó, estaban disponibles para utilizarse después de un parto.

“Acabo de tener un parto y vean las mama*** de guantes que tenemos. Dice que estériles, eh. Quieren que te los pongas con técnica estéril”, expresó.

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Una mujer con uniforme médico amarillo junta sus manos cubiertas con guantes transparentes y holgados en una habitación blanca
Una enfermera muestra a la cámara unos guantes de plástico durante una denuncia sobre las condiciones de atención en un hospital del IMSS Bienestar en Tijuana. (X)

La mujer cuestionó la seguridad del material y lo comparó con los guantes utilizados en establecimientos de belleza.

“Con esta madre se te va a resbalar un bebé posparto”, agregó.

El video provocó críticas sobre las condiciones de trabajo del personal sanitario y el suministro de materiales en hospitales públicos.

IMSS-Bienestar responde: guantes exhibidos son de intendencia

La institución negó que los artículos mostrados en la grabación estén destinados a procedimientos médicos.

Explicó que se trata de guantes utilizados por personal de limpieza, cuya función es distinta de la protección estéril requerida durante la atención obstétrica.

“Su presentación como insumos destinados a procedimientos médicos genera, de manera malintencionada, una percepción errónea sobre las condiciones de atención en el hospital”, señaló el IMSS-Bienestar.

El organismo aseguró que el Hospital Materno Infantil de Tijuana dispone de guantes médicos adecuados para procedimientos quirúrgicos y para atender a recién nacidos.

Captura de pantalla de un mensaje en redes sociales con un comunicado oficial, estantes con cajas de guantes y varios comentarios de usuarios
Una publicación digital de IMSS Bienestar informa sobre el suministro de guantes en el Hospital Materno Infantil de Tijuana ante cuestionamientos en redes sociales. (X: IMSS Bienestar)

Denunciante insiste en desabasto de materiales

Tras conocer la respuesta institucional, Ramírez reiteró su denuncia y afirmó que compañeros del hospital respaldan sus señalamientos. “No tengo necesidad de mentir”, declaró.

Hasta ahora, las versiones enfrentadas no han permitido establecer de manera independiente si existió una indicación de utilizar guantes de intendencia durante un procedimiento clínico.

¿Qué explica el Gobierno sobre el desabasto de medicamentos e insumos médicos?

En medio de las denuncias por carencias hospitalarias, el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, reconoció este 20 de octubre problemas relacionados con incumplimientos de proveedores y desvío ilegal de medicamentos.

Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, rechazó responsabilizar de forma generalizada al personal sanitario.

“Nunca diría que los médicos o las enfermeras o el personal de salud son responsables del desabasto”, afirmó.

Clark explicó que existen casos documentados de medicamentos sustraídos de instituciones públicas para comercializarlos ilegalmente.

Eduardo Clark, reconoció este 20 de octubre problemas relacionados con incumplimientos de proveedores y desvío ilegal de medicamentos.
Eduardo Clark, reconoció este 20 de octubre problemas relacionados con incumplimientos de proveedores y desvío ilegal de medicamentos.

También informó que el Gobierno implementará mecanismos digitales para rastrear los lotes y colocará identificaciones visibles en los medicamentos gratuitos.

En una entrevista con Imagen Radio, detalló que durante el último mes se entregó el 87% de los medicamentos previstos para IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, mientras que el 13% restante correspondió a incumplimientos de proveedores.

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