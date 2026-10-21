Arath de la Torre reconoce el impacto del estrés en su salud: “El cuerpo me está gritando”

El mensaje del conductor coincide con sus antecedentes médicos de colitis nerviosa, apnea del sueño y atención psiquiátrica por depresión y ansiedad. (YT: Hoy)

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El actor Arath de la Torre advirtió sobre el desgaste por estrés acumulado tras asegurar en sus redes sociales que su organismo resiente la sobrecarga laboral y emocional.

La publicación expuso las secuelas físicas que enfrenta tras años de sobre exigencia personal en la televisión mexicana.

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El conductor de 51 años cuenta con 2,200,000 seguidores en su perfil de Instagram, plataforma donde difundió dos reflexiones continuas sobre la salud mental, el perdón propio y la somatización del cansancio.

A través de una imagen compartida, Arath de la Torre afirmó que el cuerpo pasa factura ante los periodos prolongados de tristeza y angustia.

En el mensaje describió que reprimir las emociones transforma los pendientes mentales en fatiga física.

El actor detalló las consecuencias físicas de reprimir los problemas diarios

De la Torre añadió una frase directa al pie de su primera publicación para ilustrar su estado anímico: “El cuerpo habla y a mí me está gritando”.

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La afirmación acompañó una imagen donde expuso cómo la falta de descanso deteriora la energía cotidiana.

En su escrito, el conductor explicó que las personas suelen creer erróneamente que pueden tolerar cualquier nivel de presión.

Aseguró que ignorar los sentimientos o acumular preocupaciones diarias termina por manifestarse en el organismo a través de falta de sueño y pérdida de vitalidad.

El presentador subrayó que la falta de procesamiento mental deriva en cuadros severos de tensión física. Por esa razón, defendió que la atención a la salud y el descanso no representan un privilegio opcional, sino una obligación personal indispensable.

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El mensaje cerró con una exhortación a delegar responsabilidades y detener la autoexigencia desmedida. “Tu cuerpo termina gritando aquello que llevas demasiado tiempo guardando para ti”, señaló el actor al pedir que la gente aprenda a soltar los problemas que escapan de su control.

En su escrito, el conductor explicó que las personas suelen creer erróneamente que pueden tolerar cualquier nivel de presión y estrés. (IG: arathdelatorre)

De la Torre exigió frenar la autocrítica destructiva y asumir el perdón personal

Horas antes de compartir el primer texto, el conductor publicó una fotografía tomada desde un automóvil, con lentes oscuros y bufanda, acompañada de una reflexión enfocada en la autocompasión y la exigencia interna.

Bajo la consigna de aprender a estar de su propio lado, de la Torre cuestionó la dureza con la que el individuo suele juzgar sus fallas personales en comparación con la tolerancia que muestra frente a errores ajenos.

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El actor describió que la autoexigencia convierte con frecuencia a las personas en sus peores adversarios. Expuso que los reproches por decisiones pasadas, planes inconclusos y oportunidades perdidas desgastan la identidad cotidiana sin aportar soluciones reales.

“¿Quién te dijo que para merecer amor tenías que ser perfecto?”, formuló el conductor al recordar que el valor individual persiste a pesar de las equivocaciones acumuladas y los fracasos que ocurren a lo largo de los años.

De la Torre enfatizó que el amor propio no busca justificar descuidos ni asumir una postura de superioridad frente a los demás. Aclaró que la reconciliación interna implica asumir las imperfecciones y celebrar las batallas difíciles que cada persona ha superado en privado.

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El texto instó a modificar el diálogo interno cotidiano hacia una actitud compasiva. “Perdónate lo que hiciste cuando no sabías lo que hoy sabes”, puntualizó el actor al sugerir que la reconciliación con el pasado frena la necesidad dañina de compararse con vidas ajenas.

Hacia el final de su reflexión, propuso como ejercicio diario reconocer virtudes personales frente al espejo.

Remarcó que la relación más extensa y definitiva que experimenta cualquier individuo ocurre consigo mismo, por lo que resulta indispensable procurar un trato afectivo y constructivo.

El conductor compartió una reflexión enfocada en la autocompasión y la exigencia interna. (IG: arathdelatorre)

Los diagnósticos médicos complican el ritmo laboral del conductor

Las reflexiones de Arath de la Torre coincidieron con un historial documentado de padecimientos físicos vinculados a la presión de los foros.

El actor padece colitis nerviosa crónica, conocida médicamente como síndrome del intestino irritable, afección que se agudiza ante situaciones de confrontación y angustia.

Durante su participación en La Casa de los Famosos México, el presentador reconoció ante las cámaras que los enfrentamientos verbales y el encierro detonaron crisis agudas en su sistema digestivo que obligaron a la intervención del personal médico de Televisa.

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Las reflexiones de Arath de la Torre coincidieron con un historial documentado de padecimientos físicos vinculados a la depresión. (ViX)

En aquel momento, el conductor comunicó a sus compañeros que el ambiente de conflicto ponía en riesgo su integridad estomacal debido a que las confrontaciones le provocaban dolores intensos y distensión abdominal recurrente.

A esa afección se sumó el diagnóstico de apnea obstructiva del sueño que de la Torre confirmó en 2018.

El trastorno le ocasiona obstrucciones respiratorias durante las noches, condición por la cual requiere dormir asistido por un dispositivo médico que suministra presión continua en las vías aéreas.

El propio actor explicó en declaraciones públicas que utiliza este aparato todas las noches para estabilizar su respiración y conseguir periodos de sueño reparador frente a sus jornadas continuas de grabación.

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Durante su participación en La Casa de los Famosos México, el presentador reconoció que los enfrentamientos verbales y el encierro detonaron crisis agudas en su sistema digestivo. (Captura de pantalla YouTube El 5)

De la Torre mantiene tratamiento psiquiátrico por depresión y ansiedad

El comediante también habló previamente sobre las crisis de salud mental que enfrentó a lo largo de su trayectoria.

En entrevistas de televisión, reveló que recibió diagnósticos formales de depresión y ansiedad generalizada tras sufrir un ataque de pánico severo que afectó temporalmente sus actividades.

El conductor relató que en los episodios más difíciles experimentó llanto incontrolable y pérdida de control sobre sus emociones básicas.

Estas manifestaciones lo motivaron a recurrir a atención psiquiátrica especializada y al uso de tratamiento farmacológico supervisado.

En octubre, durante una charla sobre bienestar personal, el actor detalló su asistencia a Alcohólicos Anónimos para superar problemas de adicción al alcohol que arrastró en etapas anteriores de su carrera profesional.

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En ese espacio, de la Torre calificó su recuperación como un proceso de reconstrucción personal tras experimentar severas crisis de angustia, e insistió en la necesidad de pedir ayuda profesional antes de que los desajustes emocionales deterioren de forma irreversible el organismo.

El conductor reveló que recibió diagnósticos formales de depresión y ansiedad generalizada. (Foto: Instagram/@arathdelatorre)

La carga de trabajo del actor en la Ciudad de México incluye la conducción matutina de lunes a viernes, sumada a temporadas teatrales como “Los Marihuanólogos” en el Teatro Xola y montajes como “Spamalot”, actividades que exigen ensayos nocturnos y funciones regulares de fin de semana.

En entrevistas recientes sobre su carrera, de la Torre reconoció que su carácter perfeccionista le genera frustración en los camerinos cuando las exigencias escénicas rebasan los tiempos de preparación disponibles.

El actor mantiene sus participaciones en la pantalla chica mientras combina el seguimiento médico de sus padecimientos con los hábitos de descanso que difundió entre sus seguidores.