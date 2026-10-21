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Higinio Martínez llama a la calma y pide esperar resultados de candidaturas: “No hay enemigos dentro de Morena, los adversarios están fuera”

El presidente del Senado pidió a los aspirantes a coordinaciones municipales y distritales federales evitar confrontaciones internas

Higinio Martínez llama a aspirantes de Morena de mantener la calma y unidad rumbo a las elecciones del 2027
Higinio Martínez llama a aspirantes de Morena de mantener la calma y unidad rumbo a las elecciones del 2027
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El senador Higinio Martínez Miranda llamó a la militancia de Morena, particularmente a los aspirantes del Estado de México, a mantener la calma y evitar confrontaciones mientras el partido desarrolla el proceso de encuestas para definir a quienes encabezarán las coordinaciones municipales y distritales federales, posiciones que anteceden a la selección de candidaturas para las elecciones de 2027.

Tras concluir los registros de quienes buscan las coordinaciones en los municipios del país, así como de los aspirantes a las correspondientes a los distritos federales, el legislador señaló que la siguiente etapa será la evaluación de los perfiles mediante encuestas, mecanismo con el que Morena pretende determinar quiénes cuentan con mayor respaldo ciudadano y reconocimiento territorial.

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Durante su mensaje, Martínez Miranda pidió a quienes participan en el proceso no adelantar disputas ni intensificar actividades que puedan provocar divisiones dentro del partido, pues consideró que la decisión corresponde a los órganos partidistas responsables de la selección.

“Ahora esperemos el resultado de las encuestas, porque se alistaron muchísima gente”, expresó al referirse al número de personas que se registraron para participar en la definición de las coordinaciones.

El senador explicó que, de acuerdo con el procedimiento que describió, se seleccionará a un grupo reducido de aspirantes para ser evaluados mediante encuestas. Los perfiles considerados podrían ser dos, cuatro o hasta seis, dependiendo de sus posibilidades, reconocimiento y respaldo dentro de la estructura territorial del partido.

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Morena definirá coordinaciones mediante encuestas

Eleccciones Edomex Morena registro
Se terminó el cierre para el registro de aspirantes de Morena a las coordinaciones municipales y distritales federales (especial)

Martínez Miranda sostuvo que la intención es que las personas seleccionadas para encabezar las coordinaciones sean aquellas que obtengan mejores resultados en las mediciones, por lo que pidió a los participantes confiar en el procedimiento y respetar la determinación de la dirigencia.

“Dejen que defina el partido quiénes van a ser los coordinados a través de este proceso de encuesta”, señaló.

El legislador enfatizó que la conclusión de los registros no significa que las personas inscritas tengan asegurada una candidatura, ya que todavía deben esperar los resultados de las encuestas y las decisiones que adopte Morena conforme avance su proceso interno.

En ese sentido, recordó que las coordinaciones municipales y distritales federales forman parte de una etapa previa a la definición de candidaturas, por lo que pidió a los aspirantes distinguir entre el procedimiento partidista actual y los tiempos establecidos por la legislación electoral.

También exhortó a quienes buscan participar en la contienda a conducirse dentro del marco legal, particularmente para evitar problemas con las autoridades electorales.

“Lo que tienen que hacer es un trabajo sencillo dentro del marco de la ley para no generarse problemas con el INE”, afirmó al referirse a quienes no resulten seleccionados para las coordinaciones y mantengan aspiraciones de reelección.

Pide evitar conflictos entre aspirantes de Morena

Eleccciones Edomex Morena registro
Xóchitl Zagal se registró para buscar ser coordinadora en el municipio de Cuautitlán Izcalli (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Uno de los principales mensajes del senador fue la necesidad de preservar la unidad interna, en un contexto en el que el registro de múltiples perfiles puede generar competencia por las posiciones que estarán en juego en el siguiente proceso electoral.

Martínez Miranda pidió a los militantes evitar ataques entre compañeros y mantener una relación de cordialidad, independientemente de quiénes sean elegidos para encabezar las coordinaciones.

“No hay enemigos dentro de Morena, los adversarios están fuera”, sostuvo.

El legislador insistió en que los participantes deben privilegiar la cohesión partidista por encima de los intereses individuales, con el objetivo de llegar fortalecidos a las elecciones de 2027.

En su llamado, también planteó que quienes actualmente ocupan cargos públicos continúen con sus responsabilidades y eviten que la competencia interna interfiera con sus funciones.

Respecto a los presidentes municipales que aspiren a las coordinaciones, señaló que deben concentrarse en su trabajo mientras el partido determina quiénes serán los seleccionados.

El senador resumió su postura en una petición dirigida a los aspirantes:

“Yo les llamo a la calma, la tranquilidad, a la confianza, a la cordialidad, a la unanimidad, a la unidad, si se puede y se debe”.

Morena busca conservar la mayoría en la Cámara de Diputados

Diputados aprueban castigar con hasta 25 años de cárcel el reclutamiento forzado. (Foto: Cámara de Diputados)
Diputados aprueban castigar con hasta 25 años de cárcel el reclutamiento forzado. (Foto: Cámara de Diputados)

El presidente del Senado vinculó la necesidad de mantener la unidad partidista con los objetivos electorales de Morena para el próximo año, entre ellos conservar la mayoría en la Cámara de Diputados y obtener el mayor número posible de presidencias municipales.

De acuerdo con su planteamiento, la competencia interna debe resolverse mediante los mecanismos establecidos por el partido, para después concentrar los esfuerzos en las campañas y en la disputa electoral frente a otras fuerzas políticas.

“Es ganar las próximas elecciones, ser mayoría otra vez en el Congreso de la Unión a través de la Cámara de Diputados Federal y ganar el mayor número de municipios para seguir gobernando y dando resultados”, manifestó.

Entre los puntos centrales de su mensaje destacan:

  • Esperar las encuestas: los aspirantes deberán aguardar los resultados antes de conocer quiénes encabezarán las coordinaciones.
  • Respetar las decisiones del partido: la definición de los perfiles corresponde a la Comisión Nacional de Elecciones y a los órganos competentes de Morena.
  • Evitar confrontaciones: la competencia interna no debe convertirse en una disputa entre compañeros.
  • Cumplir con la ley electoral: quienes mantengan aspiraciones deberán actuar dentro de los plazos y las reglas aplicables.
  • Priorizar los objetivos de 2027: el partido buscará conservar su mayoría legislativa y ampliar su presencia en los municipios.

Finalmente, Martínez Miranda dejó en manos de la Comisión Nacional de Elecciones, encabezada por la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, la comunicación sobre los tiempos en que se darán a conocer las definiciones.

El senador reiteró que las candidaturas se determinarán cuando correspondan los tiempos electorales y pidió a los militantes mantener la confianza en el procedimiento.

“Llévensela tranquilo, llévensela en la paz. Somos compañeros de Morena. No agiten las aguas”, concluyó, al insistir en que la prioridad debe ser fortalecer al partido y preparar su participación en los comicios de 2027.

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