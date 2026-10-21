Cuáles son las diferencias entre el cempasúchil mexicano y el chino: así puedes elegir el mejor para el Día de Muertos

El género Tagetes pertenece al continente americano, con Xochimilco, Puebla y Morelos como algunas de las zonas donde florece la flor más emblemática del Día de Muertos. REUTERS/Henry Romero

Guardar

El cempasúchil vuelve a pintar de amarillo y naranja los mercados cuando se acerca el Día de Muertos, pero entre ramos, macetas y flores de distintos tamaños surge una pregunta frecuente: ¿cuál es mexicano y cuál pertenece a una variedad conocida de forma popular como “china”?

La respuesta no está únicamente en el tallo, el aroma o la forma de los pétalos.

PUBLICIDAD

El cempasúchil llena los mercados mexicanos con tonos amarillo y naranja ante la cercanía del Día de Muertos. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

El cempasúchil tiene origen mesoamericano, aunque en México también se cultivan plantas a partir de semillas híbridas e importadas. Para elegir una flor de producción local, conviene preguntar quién la cultivó y dónde creció.

Cempasúchil mexicano y chino: qué cambia entre uno y otro

En viveros y mercados, el término suele utilizarse para hablar de plantas comerciales de porte bajo, flores compactas y apariencia uniforme. No describe una especie originaria de China ni permite saber, por sí solo, dónde se produjo cada maceta.

El género Tagetes pertenece al continente americano.

México concentra 35 de las 58 especies registradas en América , mientras que Tagetes erecta es una de las más asociadas con las ofrendas de noviembre .

La palabra marigold tampoco significa “flor china”. Es un nombre usado en inglés para distintas especies y cultivares de Tagetes , incluidos materiales con origen mexicano que hoy se siembran en varios países.

Una semilla híbrida no equivale a una planta transgénica: Los híbridos se obtienen mediante cruces controlados para buscar flores parejas, plantas compactas o mayor resistencia durante el traslado.

Una maceta producida en México puede provenir de semilla extranjera: Eso no borra el trabajo de los floricultores locales, que la siembran, cuidan y comercializan durante la temporada.

México concentra 35 de las 58 especies del género Tagetes registradas en el continente americano. REUTERS/Raquel Cunha

La diferencia útil, entonces, no es pensar en una batalla entre flor “original” y la flor “extranjera”. La compra puede distinguir entre variedades tradicionales, semillas comerciales y el lugar donde la planta fue cultivada.

PUBLICIDAD

Tamaño, color y fragancia: las pistas que deja cada variedad

Las flores de corte y las macetas responden a usos distintos. Un ramo puede servir para formar caminos de pétalos o llenar floreros, mientras una planta compacta suele destinarse a patios, entradas y balcones.

Las variedades para flor de corte suelen tener tallos más largos: También pueden desarrollar cabezuelas grandes y una forma menos uniforme, pensada para venderse en ramos o manojos.

Las plantas de maceta suelen ser bajas y compactas: Sus flores pueden verse más redondas y parejas porque fueron seleccionadas para crecer en recipientes pequeños y resistir el traslado.

El aroma puede variar entre una variedad y otra: Algunas plantas tradicionales desprenden una fragancia herbal intensa; otras ornamentales tienen un olor más tenue.

El color tampoco define el origen: Hay flores amarillas, naranjas, doradas y rojizas. La intensidad depende del cultivar, la luz, la nutrición y el momento de la floración.

La duración no es una prueba confiable: Una planta puede marchitarse por falta de riego, exceso de sol, frío, poco espacio en la maceta o daños durante el transporte.

El largo del tallo, la intensidad del color y la fragancia herbal del cempasúchil dependen del cultivar y la nutrición, no de su procedencia. REUTERS/Raquel Cunha

En este sentido, la apariencia puede orientar sobre el destino comercial de la planta, pero no permite asegurar que una flor sea nacional o importada. Una maceta pequeña puede venir de Xochimilco, Puebla, Morelos o cualquier otra zona productora.

Del mercado a la ofrenda: cómo elegir una flor de producción local

Quienes buscan llenar su ofrenda con cempasúchil de producción mexicana pueden encontrar una respuesta más confiable en el vendedor que en los pétalos. La trazabilidad empieza con saber quién sembró la planta y en qué sitio la cultivó.

PUBLICIDAD

Pregunta dónde fue cultivada la flor: Esa información permite distinguir entre una planta producida localmente y otra adquirida mediante intermediarios sin datos claros sobre su origen.

Consulta qué tipo de semilla se utilizó: Puede tratarse de semilla nativa, criolla, seleccionada o híbrida comercial. Ninguna categoría define por sí misma la calidad de la planta, pero ayuda a conocer su historia.

Revisa la frescura antes de comprar: Las hojas deben verse firmes, los tallos no deben presentar daños y las flores deben conservar pétalos enteros, sin señales de humedad excesiva.

Elige según el uso que tendrá la flor: Los ramos funcionan mejor para altares, senderos y floreros; las macetas pueden permanecer varios días en patios o entradas si reciben luz y riego moderado.

Compra directo con productores cuando sea posible: Los mercados de flores y las zonas agrícolas permiten conocer la procedencia del cultivo y apoyar la venta sin tantos intermediarios.

Zonas agrícolas como Xochimilco, Puebla y Morelos abastecen el mercado nacional con flores de cempasúchil. (Photo by PEDRO PARDO / AFP)

Así, el cempasúchil puede llegar a una ofrenda como ramo, maceta o pétalo suelto. Detrás de cada presentación hay una decisión de cultivo, una variedad y una historia distinta de fondo; la mejor forma de conocerla empieza con una pregunta antes de pagar.