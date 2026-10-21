México

Defensa y Hacienda firman acuerdo para que la UIF y Guardia Nacional combatan el lavado de dinero

El acuerdo firmado establece mecanismos de intercambio de información entre ambas instituciones

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La estrategia conjunta establece mecanismos para identificar operaciones sospechosas y rastrear al beneficiario final de bienes y recursos. Credito: cuartoscuro
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El 13 de octubre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Defensa firmaron un convenio para fortalecer el intercambio de información entre la UIF y la Guardia Nacional (GN), con el objetivo de prevenir y detectar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI).

Según el comunicado de la Secretaría de Hacienda publicado este 21 de octubre, el acuerdo establece mecanismos para identificar operaciones presuntamente ilícitas y monitorear al beneficiario final de bienes o recursos.

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Especificó la secretaría que la información se intercambiará bajo criterios de legalidad, seguridad, integridad y confidencialidad, con obligaciones específicas para proteger datos personales y documentos reservados.

La GN podrá proporcionar a la UIF datos de sus bases y registros, mientras que la unidad podrá compartir productos de inteligencia elaborados a partir de reportes y avisos de sujetos obligados.

El convenio también contempla capacitación en análisis operativo y estratégico, además de un grupo de trabajo para coordinar y supervisar las acciones, en línea con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Acompaña la UIF el congelamiento de cuentas de Estados Unidos si detecta irregularidades

Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum explicó que las medidas de la OFAC buscan impedir transferencias hacia territorio estadounidense. (Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la UIF puede acompañar el congelamiento de cuentas sancionadas por Estados Unidos si detecta irregularidades, mientras empresas presuntamente vinculadas al Cártel del Noreste recibieron contratos públicos en Nuevo León y Tamaulipas.

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