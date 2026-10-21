Anuncian tercera fecha para U2 en el Estadio GNP Seguros: precios de boletos, venta y más

U2 regresará a Ciudad de México con tres shows

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U2 confirma una tercera fecha en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, programada para el 28 de febrero de 2027. La banda irlandesa se suma así tres noches consecutivas como parte de The Greatest Show On Earth World Tour.

La nueva función se añade a los conciertos ya anunciados para el 23 y el 26 de febrero de 2027, con lo que la agrupación encabezada por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. completa su regreso a los escenarios mexicanos con tres fechas en el mismo recinto.

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Fechas clave de ventas y preventas para U2 tercera fecha

El Estadio GNP Seguros abre sus puertas a la banda de Dublín. (Archivo)

Ocesa confirmó el anuncio a través de su cuenta oficial: “Debido a la gran demanda, U2 suma una nueva fecha a The Greatest Show On Earth World Tour en la Ciudad de México el 28 de febrero al Estadio GNP Seguros”.

Para esta tercera función, la Preventa Banamex inicia este jueves 22 de octubre a las 10:00 horas, tiempo del centro de México, exclusivamente a través de la plataforma de Ticketmaster. Los usuarios que cuenten con tarjeta de crédito o débito de ese banco podrán acceder primero al inventario de boletos.

El mismo jueves 22 de octubre, a partir de las 8:00 de la mañana, se abre también la venta especial organizada por la propia banda para los suscriptores de su sitio oficial. Esta etapa se divide en dos bloques: el grupo Feedback y el grupo The Hype, ambos con acceso simultáneo desde esa hora.

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Finalmente, la venta general para el público sin registro previo arranca el viernes 23 de octubre a las 10:00 de la mañana, también a través de Ticketmaster, con la posibilidad de pagar con cualquier tarjeta bancaria.

Los precios van de 1,597 a 22,800 pesos según la zona

Este es el mapa del Estadio GNP para U2 (redes sociales)

Para la tercera fecha, los organizadores mantienen el mismo esquema de precios aplicado a los dos conciertos previos. La sección con el costo más accesible es Naranja C, con boletos que van de 1,597 a 2,396 pesos.

La zona Box y la sección reservada para personas con discapacidad tienen un costo fijo de 1,835 pesos. En la sección Verde C, los precios oscilan entre 2,341 y 3,746 pesos, mientras que en Coca-Cola el rango va de 3,135 a 4,702 pesos.

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Las secciones Premier A, Premier B y RED comparten un precio único de 3,819 pesos. La zona Verde B tiene un rango de 4,375 a 6,562 pesos, y la sección GNP concentra algunos de los boletos más caros dentro de la categoría general, con precios de 5,270 a 8,959 pesos.

La sección Golden Circle, ubicada frente al escenario, tiene un costo fijo de 6,051 pesos para el acceso estándar. Esta zona es también la que concentra los paquetes VIP de mayor valor dentro de toda la oferta del recinto.

Los paquetes VIP superan los 22,000 pesos

La banda irlandesa, que despertó una fiebre en la venta de entradas, promete un show inolvidable

Además de los boletos de acceso general, el recinto ofrece paquetes con beneficios adicionales en varias de sus secciones. El paquete VIP de la zona Premier y de la sección RED alcanza los 9,903 y 9,920 pesos respectivamente, según la ubicación elegida.

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En la sección GNP, el paquete VIP llega a 12,223 pesos, con beneficios que incluyen mejoras de acceso dentro del recinto. El costo más elevado de toda la oferta corresponde a los paquetes VIP de Golden Circle, que van de 19,996 a 22,800 pesos, la cifra tope entre todas las categorías disponibles para las tres fechas.

Los organizadores recomiendan revisar el contenido específico de cada paquete antes de la compra, debido a que las diferencias de precio entre categorías responden a beneficios distintos dentro de cada zona.

Beck acompaña a la banda como invitado especial

Bono contempla a la multitud mientras U2 ofrece un concierto improvisado desde un balcón en el centro de Dublín, Irlanda, el viernes 25 de septiembre de 2026. (Foto AP/Peter Morrison)

El anuncio oficial de la tercera fecha reconfirmó también la participación del músico estadounidense Beck como invitado especial durante las tres presentaciones programadas en la capital mexicana.

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La gira The Greatest Show On Earth World Tour marca el regreso de U2 a los estadios tras un periodo sin presentaciones masivas, lo que explica en parte la respuesta del público mexicano ante la apertura de la venta de boletos para los primeros dos shows.

De acuerdo con el calendario compartido por la cuenta oficial de U2 México, el esquema de preventas para esta tercera función replica el utilizado en las fechas anteriores: acceso escalonado para suscriptores del sitio oficial, después para clientes de Banamex, y finalmente la apertura general para el resto del público.

Recomendaciones para la compra de boletos

U2

Los organizadores advierten que participar en cualquiera de las etapas de preventa no garantiza la obtención de boletos, ya que la disponibilidad depende de la demanda registrada en cada sección y del inventario restante tras las dos primeras fechas.

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Por ese motivo, se recomienda ingresar a la plataforma de Ticketmaster con anticipación, verificar los requisitos de acceso según el grupo correspondiente y completar la compra únicamente a través de los canales autorizados por Ocesa, evitando sitios de reventa no oficiales.

Con esta tercera función, U2 suma tres noches en el Estadio GNP Seguros entre el 23 y el 28 de febrero de 2027, en lo que representa el regreso de la banda irlandesa a territorio mexicano dentro de su gira mundial vigente.