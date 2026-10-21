México

Del romance al fraude: el “Estafador de Bumble” enfrenta acusaciones de más de 15 mujeres, pedía montos de entre 60 mil 500 mil pesos

Alfonso “N” compareció ante un juez en el penal de Barrientos tras ser señalado por presuntamente enamorar a mujeres que conocía en aplicaciones de citas para pedirles dinero; una de las denunciantes afirma que perdió 168 mil pesos y que él fingió un secuestro para desaparecer

Alfonso “N”, conocido como el “Estafador de Bumble”, compareció ante un juez en el penal de Barrientos, en Tlalnepantla, Estado de México, tras ser señalado por más de 15 mujeres por presuntos fraudes cometidos mediante relaciones sentimentales. (Crédito: redes sociales | N+)
Alfonso “N”, conocido como el “Estafador de Bumble”, compareció ante un juez en el penal de Barrientos, en Tlalnepantla, Estado de México, tras ser señalado por más de 15 mujeres por presuntos fraudes cometidos mediante relaciones sentimentales. (Crédito: redes sociales | N+)
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Alfonso “N”, conocido como el “Estafador de Bumble”, compareció este martes ante un juez en el penal de Barrientos, en Tlalnepantla, Estado de México, después de que más de 15 mujeres lo señalaran por engañarlas mediante relaciones sentimentales iniciadas en aplicaciones de citas.

De acuerdo con los testimonios difundidos, el hombre les pedía préstamos de entre 60 mil y 500 mil pesos y después desaparecía sin devolver el dinero.

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La audiencia de imputación se realizó luego de casi dos años de búsqueda e investigación a partir de las denuncias de las afectadas. La audiencia en la que se determinará si Alfonso “N” será vinculado a proceso por presunto fraude está programada para el viernes 23 de octubre a las 12:00 horas.

En un testimonio difundido por N+, una de las denunciantes, identificada como Paulina, aseguró que entregó 168 mil pesos al hombre después de conocerlo en Bumble en abril de 2024. Según su relato, él se presentó bajo el nombre de Baruc y afirmó tener ascendencia italiana. Tras salir durante varias semanas, le pidió dinero y posteriormente habría fingido un secuestro para justificar su desaparición.

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La mujer relató que durante meses creyó que el hombre estaba en peligro, hasta que consiguió información para localizarlo. Después, según su testimonio, comenzó a recibir mensajes con amenazas.

El caso llegó ante un juez después de que las afectadas compartieran información para identificar al hombre y buscar que las autoridades investigaran los presuntos fraudes.

Así habría utilizado las relaciones sentimentales para pedir dinero

De acuerdo con los testimonios de N+ y otros medios, Alfonso “N” contactaba a mujeres mediante plataformas como Bumble y Tinder. En sus perfiles habría utilizado distintos nombres y se presentaba como un hombre de ascendencia italiana dedicado a actividades relacionadas con el arte.

Alfonso "N" habría utilizado perfiles en Bumble y Tinder para conocer mujeres, presentarse como un hombre de ascendencia italiana y dedicado al arte, y solicitarles dinero una vez establecida una relación sentimental, de acuerdo con los relatos de las afectadas. (Crédito: redes sociales)
Alfonso "N" habría utilizado perfiles en Bumble y Tinder para conocer mujeres, presentarse como un hombre de ascendencia italiana y dedicado al arte, y solicitarles dinero una vez establecida una relación sentimental, de acuerdo con los relatos de las afectadas. (Crédito: redes sociales)

Una vez que establecía una relación sentimental y ganaba la confianza de las mujeres, comenzaba a solicitarles préstamos con distintos argumentos. Entre los pretextos que las denunciantes han mencionado se encuentran supuestos problemas económicos relacionados con una empresa italiana y la necesidad de adquirir equipo de cómputo para trabajar.

Los montos señalados por las afectadas van de 60 mil a 500 mil pesos. En algunos casos, las mujeres habrían recurrido a sus ahorros, solicitado préstamos bancarios o utilizado sus tarjetas de crédito para entregarle el dinero.

Las denunciantes sostienen que el hombre prometía devolver las cantidades prestadas, pero después dejaba de responder o cortaba la comunicación. Una de las formas de desaparecer que le atribuyen consistía en fingir que había sido secuestrado.

Los testimonios describen una dinámica en la que la relación sentimental habría servido para generar confianza antes de solicitar cantidades importantes de dinero. No obstante, corresponde a las autoridades investigar cada señalamiento y establecer cuáles de los hechos pueden acreditarse.

Paulina denunció el engaño en 2024

Paulina explicó que cuando sufrió el presunto fraude tenía conocimiento de alrededor de diez mujeres que señalaban al mismo hombre. Durante los dos años posteriores, dijo, identificó a otras cinco posibles afectadas.

La mujer señaló que denunciar los hechos y conseguir que el caso llegara ante un juez le tomó alrededor de dos años y medio. También pidió a otras posibles víctimas que acudan al Ministerio Público para presentar sus denuncias.

La cifra de afectadas que han compartido sus experiencias públicamente podría cambiar conforme avance la investigación. Por ahora, no se ha informado de manera pública cuántas denuncias formales están incorporadas al procedimiento judicial.

La audiencia en Barrientos y lo que sigue en el caso

Durante la audiencia de imputación realizada el 20 de octubre, Alfonso “N” se reservó su derecho a declarar, de acuerdo con el reporte de N+.

La defensa propuso reparar el daño económico, pero el abogado de Paulina rechazó la oferta y señaló que buscaría la vinculación a proceso. La siguiente audiencia está programada para el viernes 23 de octubre, cuando el juez deberá determinar si existen datos de prueba suficientes para que el procedimiento penal continúe.

La vinculación a proceso no equivale a una sentencia condenatoria ni determina por sí sola la responsabilidad penal del acusado. Esa responsabilidad deberá resolverse conforme avance el procedimiento judicial.

Paulina reiteró el llamado a otras posibles afectadas para que acudan ante las autoridades. La incorporación de nuevos testimonios y denuncias podría aportar información adicional sobre los hechos que se investigan.

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