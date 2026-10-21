México

Recuperan en el AICM 6 piezas arqueológicas de Veracruz que pretendían enviar por correo a Gran Bretaña

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) confirmó que los bienes forman parte del patrimonio cultural de la nación

Piezas AICM recuperadas
Foto: Gabinete de Seguridad
Guardar

Seis piezas arqueológicas que iban a ser enviadas a Gran Bretaña a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), y por correo, fueron aseguradas por elementos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

El hallazgo se produjo durante una revisión de rutina en las instalaciones de exportación de Correos de México, donde personal de aduanas, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detectaron los objetos arqueológicos entre un cargamento procedente de Veracruz.

PUBLICIDAD

Los seis bienes fueron localizados entre mercancías de exportación de Correos de México, por lo que se procedió con su identificación para corroborar si eran piezas reales.

INAH confirmó que forman parte del patrimonio cultural de la nación

Piezas arqueológicas AICM
Foto: Gabinete de Seguridad

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) emitió un dictamen en materia arqueológica que confirmó la naturaleza de los seis objetos: todos forman parte del patrimonio cultural de la nación.

El Gabinete de Seguridad detalló que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos protege estos bienes y establece su carácter inalienable e imprescriptible. Esta normativa impide que las piezas puedan ser vendidas, transferidas o reclamadas por un tercero una vez transcurrido un plazo determinado.

PUBLICIDAD

Mientras se define su situación legal, los seis monumentos arqueológicos permanecen bajo resguardo de Correos de México, en el área de Trámites Especiales de la dependencia postal. Las autoridades señalaron que personal de la Fiscalía General de la República (FGR) deberá realizar el aseguramiento correspondiente para avanzar con las diligencias y determinar la situación jurídica de los objetos.

Piezas arqueológicas AICM
Foto: Gabinete de Seguridad

La ANAM y las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad afirmaron que mantienen acciones permanentes de vigilancia y control sobre las mercancías de exportación en el país.

El objetivo de este esquema de control, de acuerdo con el Gabinete de Seguridad, es contribuir a la protección del patrimonio cultural de México, prevenir el ingreso de sustancias ilícitas y fortalecer la seguridad nacional.

Un mecanismo diplomático contra el tráfico de piezas arqueológicas

El caso de los seis bienes detectados en el AICM se suma a un esquema más amplio de protección del patrimonio cultural mexicano, que combina decomisos aduaneros con restituciones diplomáticas.

Alejandro Bautista Valdespino, subdirector de Registro de Bienes Arqueológicos Muebles del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), explicó el días pasados que de las 5 mil 686 piezas restituidas al país en los últimos dos años, cerca del 95% llegó por entregas voluntarias.

El resto corresponde a decomisos, investigaciones penales, piezas detectadas en aduanas o lotes retirados de subastas, según el especialista. En esos casos intervienen el INAH, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Fiscalía General de la República (FGR), embajadas, consulados y, en algunos países, corporaciones especializadas en delitos contra el patrimonio cultural.

Subasta Francia
La casa Millon Maison de Ventes Aux Enchères, ubicada en París, Francia. Puso a la venta bienes arqueológicos, patrimonio cultural de la nación mexicana. (INAH)

Cuando una pieza sale del territorio sin autorización, la legislación mexicana respalda el reclamo del Estado. “Aquí es propiedad de la nación. Allá no entienden ese concepto”, resumió Bautista Valdespino, en referencia a la diferencia de criterios con países donde rige la libre compraventa de antigüedades.

El subdirector del INAH recordó que una prohibición vigente desde 1827 impide la salida de antigüedades y joyas arqueológicas mexicanas, y que la única vía legal para que estos bienes abandonen el país de forma temporal es una autorización para exposiciones.

Cuando el instituto determina que un objeto pertenece al patrimonio nacional, la Cancillería activa la ruta diplomática: la embajada correspondiente presenta una nota ante la casa de subastas o autoridad extranjera y reclama la pieza en nombre del Estado mexicano.

Temas Relacionados

AICMpiezas arqueológicasGran BretañaVeracruzINAHpatrimonio cultural de Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gobierno obstaculiza transparencia en materia ambiental, no hay claridad sobre Acuerdo de Escazú en México, acusan organizaciones

Acusaron que, tras realizar solicitudes de transparencia, Semarnat, SRE y Segob omitían brindar información con claridad

Gobierno obstaculiza transparencia en materia ambiental, no hay claridad sobre Acuerdo de Escazú en México, acusan organizaciones

Financiamiento ilícito y violencia política, entre los riesgos de la elección de 2027, señala estudio

El prpoximo año se elegirán más de 20 mil cargos, incluidas 17 gubernaturas

Financiamiento ilícito y violencia política, entre los riesgos de la elección de 2027, señala estudio

Cae maestro de bachillerato y su hermano acusados de matar a mujer en Chalco y llevar a Morelos su cuerpo

Hugo y Jorge serían profesores del Centro de Bachillerato Tecnológico (CBT) 2, a quienes reportaron como desaparecidos, sin embargo se ocultaron tras el crimen de Verónica Núñez Solares, de 42 años

Cae maestro de bachillerato y su hermano acusados de matar a mujer en Chalco y llevar a Morelos su cuerpo

Lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado: el clima en México hoy miércoles 21 de octubre

Canales de baja presión provocarán lluvias intensas en Veracruz y Oaxaca, además de fuertes vientos y oleaje elevado en diversas costas mexicanas

Lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado: el clima en México hoy miércoles 21 de octubre

El nieto de Carlos Slim apuesta por la inteligencia artificial: lanza herramienta para crear tiendas online en segundos

T1 nació en diciembre de 2025 como una plataforma de comercio electrónico y ahora incorpora nuevas herramientas para automatizar operaciones mediante inteligencia artificial

El nieto de Carlos Slim apuesta por la inteligencia artificial: lanza herramienta para crear tiendas online en segundos
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de octubre: con narcomanta acusan a policías de Mexicali de apoyar a Los Rusos

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de octubre: con narcomanta acusan a policías de Mexicali de apoyar a Los Rusos

Tres muertos y dos heridos en Cajeme: Fiscalía investiga una serie de ataques ligados al narcomenudeo

Siete mandos en dos años: la extorsión y la crisis policial ponen a prueba la estrategia de seguridad en Cuautla

Caen siete secuestradores en Edomex, cuatro eran policías ministeriales

Golpean al CJNG y Los Mezcales en Colima: caen una vendedora de droga y “El Puma”, coordinador de una célula dedicada a cometer homicidios

ENTRETENIMIENTO

Roberto Carlo y Karime Pindter serán conductores de los Impulse LGBTIQ+ Awards 2026: cuándo y cómo verlos en vivo

Roberto Carlo y Karime Pindter serán conductores de los Impulse LGBTIQ+ Awards 2026: cuándo y cómo verlos en vivo

“Te comiste un peliculón”: Maestro Shifu da un giro a la polémica por su Lamborghini y enciende las redes

Perdió todas sus riquezas y terminó muerto de hambre en una esquina del Centro Histórico

Jorge Medina y Josi Cuen regresan a la Plaza de Toros La México: fecha y cuándo salen a la venta los boletos

Un religioso rompió su voto por amor y terminó por desatar una tragedia que marcó una calle del Centro Histórico

DEPORTES

Chicago Bears vs New England Patriots: a qué hora y dónde ver en vivo desde México el thursday night de la NFL

Chicago Bears vs New England Patriots: a qué hora y dónde ver en vivo desde México el thursday night de la NFL

Mateo Chávez y el AZ Alkmaar buscan los tres puntos de visita contra el Ararat-Armenia en la Europa League: hora y dónde ver

Voz autorizada: Ricardo Lavolpe exhibe las deficiencias que tiene Malagón en la portería

¿Quiénes son los 15 mexicanos que han ganado la Serie Mundial de la MLB?

Lista completa de atletas que representarán a México en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026