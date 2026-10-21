Recuperan en el AICM 6 piezas arqueológicas de Veracruz que pretendían enviar por correo a Gran Bretaña

Foto: Gabinete de Seguridad

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Seis piezas arqueológicas que iban a ser enviadas a Gran Bretaña a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), y por correo, fueron aseguradas por elementos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

El hallazgo se produjo durante una revisión de rutina en las instalaciones de exportación de Correos de México, donde personal de aduanas, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detectaron los objetos arqueológicos entre un cargamento procedente de Veracruz.

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Los seis bienes fueron localizados entre mercancías de exportación de Correos de México, por lo que se procedió con su identificación para corroborar si eran piezas reales.

INAH confirmó que forman parte del patrimonio cultural de la nación

Foto: Gabinete de Seguridad

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) emitió un dictamen en materia arqueológica que confirmó la naturaleza de los seis objetos: todos forman parte del patrimonio cultural de la nación.

El Gabinete de Seguridad detalló que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos protege estos bienes y establece su carácter inalienable e imprescriptible. Esta normativa impide que las piezas puedan ser vendidas, transferidas o reclamadas por un tercero una vez transcurrido un plazo determinado.

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Mientras se define su situación legal, los seis monumentos arqueológicos permanecen bajo resguardo de Correos de México, en el área de Trámites Especiales de la dependencia postal. Las autoridades señalaron que personal de la Fiscalía General de la República (FGR) deberá realizar el aseguramiento correspondiente para avanzar con las diligencias y determinar la situación jurídica de los objetos.

Foto: Gabinete de Seguridad

La ANAM y las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad afirmaron que mantienen acciones permanentes de vigilancia y control sobre las mercancías de exportación en el país.

El objetivo de este esquema de control, de acuerdo con el Gabinete de Seguridad, es contribuir a la protección del patrimonio cultural de México, prevenir el ingreso de sustancias ilícitas y fortalecer la seguridad nacional.

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Un mecanismo diplomático contra el tráfico de piezas arqueológicas

El caso de los seis bienes detectados en el AICM se suma a un esquema más amplio de protección del patrimonio cultural mexicano, que combina decomisos aduaneros con restituciones diplomáticas.

Alejandro Bautista Valdespino, subdirector de Registro de Bienes Arqueológicos Muebles del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), explicó el días pasados que de las 5 mil 686 piezas restituidas al país en los últimos dos años, cerca del 95% llegó por entregas voluntarias.

El resto corresponde a decomisos, investigaciones penales, piezas detectadas en aduanas o lotes retirados de subastas, según el especialista. En esos casos intervienen el INAH, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Fiscalía General de la República (FGR), embajadas, consulados y, en algunos países, corporaciones especializadas en delitos contra el patrimonio cultural.

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La casa Millon Maison de Ventes Aux Enchères, ubicada en París, Francia. Puso a la venta bienes arqueológicos, patrimonio cultural de la nación mexicana. (INAH)

Cuando una pieza sale del territorio sin autorización, la legislación mexicana respalda el reclamo del Estado. “Aquí es propiedad de la nación. Allá no entienden ese concepto”, resumió Bautista Valdespino, en referencia a la diferencia de criterios con países donde rige la libre compraventa de antigüedades.

El subdirector del INAH recordó que una prohibición vigente desde 1827 impide la salida de antigüedades y joyas arqueológicas mexicanas, y que la única vía legal para que estos bienes abandonen el país de forma temporal es una autorización para exposiciones.

Cuando el instituto determina que un objeto pertenece al patrimonio nacional, la Cancillería activa la ruta diplomática: la embajada correspondiente presenta una nota ante la casa de subastas o autoridad extranjera y reclama la pieza en nombre del Estado mexicano.

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