México

Roberto Carlo y Karime Pindter serán conductores de los Impulse LGBTIQ+ Awards 2026: cuándo y cómo verlos en vivo

La dupla repitió al frente de la gala que reconoció acciones y proyectos ligados a los derechos, la salud y la inclusión de la comunidad

Video promocional de los Impulse LGBTIQ+ Awards 2026.

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Roberto Carlo y Karime Pindter quedaron confirmados como conductores de los Impulse LGBTIQ+ Awards 2026, cuya ceremonia quedó programada para el 21 de noviembre de 2026, a las 7:00 de la noche, en la Ciudad de México.

La dupla repitió al frente de la gala organizada por Impulse CDMX, que reconoció acciones y proyectos ligados a los derechos, la salud y la inclusión de la comunidad LGBTIQ+. La transmisión quedó prevista mediante las redes sociales oficiales de la organización.

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Al 21 de octubre de 2026, la ceremonia aún no ocurría. La organización dejó establecida una transmisión digital para que el público pudiera seguir la entrega en vivo desde las plataformas oficiales de Impulse CDMX.

La edición de 2026 reunió de nuevo a Carlo y Pindter, dos figuras de la televisión y los contenidos de entretenimiento que ya habían compartido la conducción del encuentro. Su participación colocó el foco en las personas, colectivos e instituciones que trabajaron en favor de la diversidad sexual y de género.

Impulse LGBTIQ+ Awards 2026 quedó programado para el 21 de noviembre

Los Impulse LGBTIQ+ Awards quedaron anunciados para el sábado 21 de noviembre de 2026. La ceremonia quedó fijada para comenzar a las 7:00 de la noche en la Ciudad de México.

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La organización no informó un recinto específico dentro de la capital. La convocatoria mantuvo como referencia principal las redes sociales oficiales de Impulse CDMX, donde quedó prevista la cobertura de la gala y la transmisión para quienes no asistieran de forma presencial.

Roberto Carlo y Karime Pindter (RS)
Roberto Carlo y Karime Pindter (RS)

La conducción de Roberto Carlo y Karime Pindter formó parte de la presentación de una edición que reconoció la presencia de la comunidad LGBTIQ+ en espacios sociales, culturales, de salud, entretenimiento y defensa de derechos.

El formato digital permitió que la audiencia siguiera la ceremonia desde distintos puntos del país. La gala quedó vinculada con la labor pública de Impulse CDMX, una organización enfocada en la prevención del VIH y en el acceso a información sobre salud sexual.

Impulse CDMX reconoció proyectos contra la discriminación y el estigma

Los premios de Impulse LGBTIQ+ estuvieron dirigidos a personas, iniciativas, organizaciones y proyectos que impulsaron condiciones de respeto para las poblaciones de la diversidad sexual y de género.

La ceremonia reconoció causas relacionadas con la prevención del VIH, la educación sexual, el acceso a servicios médicos, la lucha contra el estigma y la discriminación, así como el acompañamiento comunitario para personas LGBTIQ+.

La organización también colocó atención en la defensa de derechos humanos. Ese eje incluyó acciones contra la violencia por orientación sexual, identidad o expresión de género, además de proyectos que abrieron espacios laborales, educativos, culturales y mediáticos para la comunidad.

Los reconocimientos buscaron poner en circulación el trabajo de quienes atendieron problemas que afectaron a personas LGBTIQ+, entre ellos la falta de información sobre salud sexual, las barreras para realizarse pruebas de detección y los prejuicios que persistieron en entornos familiares, escolares y laborales.

La gala también funcionó como un espacio de representación. La presencia de figuras públicas, activistas y organizaciones permitió ampliar la conversación sobre la igualdad de derechos y la necesidad de atención sin prejuicios.

Roberto Carlo llevó representación LGBT+ a la televisión mexicana

El actor regresa a la actuación en televisión tras 7 años de ausencia (Foto: Cortesía Paramount +)
El actor regresa a la actuación en televisión tras 7 años de ausencia (Foto: Cortesía Paramount +)

Roberto Carlo construyó una carrera como actor, conductor y personalidad de televisión. Participó en producciones como Rebelde y Atrévete a soñar, además de incorporarse a programas matutinos y formatos de entretenimiento.

Su nombre también quedó asociado con la conducción de La Más Draga, programa que reunió a artistas drag y audiencias de la comunidad LGBTIQ+. El conductor participó en espacios televisivos como Hoy y Sale el Sol, donde mantuvo presencia ante públicos distintos.

Carlo habló públicamente sobre su orientación sexual y sostuvo que la representación de personas LGBT+ en medios tradicionales ayudó a abrir conversaciones con audiencias que no siempre tuvieron cercanía con la diversidad. En una entrevista con Infobae México, explicó que la visibilidad en televisión podía contribuir a la educación y al respeto.

El conductor también participó en actividades vinculadas con la Marcha del Orgullo de la Ciudad de México. Su presencia en los Impulse LGBTIQ+ Awards 2026 quedó ligada a esa trayectoria de representación pública y acompañamiento a causas de la diversidad.

Karime Pindter participó como conductora y figura de entretenimiento

Karime Pindter desarrolló su carrera en programas de televisión, realities y contenidos digitales. Alcanzó reconocimiento nacional por su participación en Acapulco Shore, producción que la colocó entre las personalidades más identificadas con el entretenimiento juvenil.

Después amplió su presencia en televisión y plataformas digitales. Su trabajo incluyó apariciones en programas de entretenimiento, conducción y colaboración con distintas figuras de la cultura pop mexicana.

Pindter quedó confirmada como conductora de los Impulse LGBTIQ+ Awards 2026 junto con Roberto Carlo. Su participación respaldó la difusión de una ceremonia centrada en proyectos y personas que trabajaron por los derechos y la salud de las poblaciones LGBTIQ+.

La información de la convocatoria no detalló una labor individual de activismo de Pindter dentro de la comunidad. Su contribución en esta edición quedó ubicada en la conducción y difusión de un evento que reconoció la lucha contra la discriminación, el estigma asociado al VIH y la exclusión por identidad u orientación sexual.

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