México

Tres muertos y dos heridos en Cajeme: Fiscalía investiga una serie de ataques ligados al narcomenudeo

La FGJES informó que cuatro agresiones ocurridas el 20 de octubre dejaron tres personas muertas y dos lesionadas; una de ellas fue detenida y señalada por su presunta participación en uno de los ataques

Una mano sostiene una pistola semiautomática negra que dispara, con humo y chispas visibles en la boca del cañón. Se observa parte de una manga oscura.
La Fiscalía de Sonora investiga cuatro ataques armados registrados en Cajeme durante el 20 de octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cuatro ataques armados registrados en Cajeme, Sonora, dejaron tres personas sin vida y dos lesionadas durante el 20 de octubre, en hechos que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) investiga como posibles disputas entre grupos delictivos por el control del narcomenudeo.

La Fiscalía informó que cuenta con elementos que permiten relacionar a un mismo individuo con dos de las agresiones, además de resultados de Balística Forense que establecieron coincidencias entre indicios recuperados en diferentes escenas.

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Uno de los principales investigados es Jesús Fernando “N”, de 23 años, quien resultó herido durante una agresión registrada en la colonia Las Areneras y fue señalado directamente por su presunta participación en el ataque.

Las autoridades también le aseguraron cinco bolsas con marihuana y cinco cartuchos calibre .45, por lo que quedó a disposición del Ministerio Público por un asunto relacionado con narcomenudeo.

Casquillos conectan dos ataques armados

En la colonia Las Areneras, Ángel “N”, de 27 años, perdió la vida durante una agresión armada en la que Jesús Fernando “N” resultó lesionado.

Cinta amarilla con letras negras que dicen Prohibido el paso en primer plano, con una casa borrosa y luces encendidas al fondo en la oscuridad.
Uno de los ataques ocurrió en la colonia Las Areneras, donde una persona murió y otra resultó lesionada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de las diligencias realizadas en el lugar, la Fiscalía encontró elementos que apuntan a una posible relación con otro ataque registrado el 18 de octubre en la colonia Centro.

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El análisis realizado por personal de Balística Forense estableció coincidencias entre casquillos percutidos recuperados en ambas escenas.

La Fiscalía señaló que a este resultado se suma el testimonio de una persona que realizó un señalamiento directo contra Jesús Fernando “N”. Con estos elementos, el Ministerio Público trabaja en la integración de la carpeta de investigación para solicitar una orden de aprehensión.

Por ahora, la dependencia mantiene la investigación abierta para determinar la participación que habría tenido el joven en los hechos y establecer si ambos ataques forman parte de una misma disputa criminal.

Otros tres ataques dejaron dos muertos y dos heridos

La violencia también alcanzó otras zonas de Cajeme durante esa jornada.

Personal de Balística Forense encontró coincidencias entre casquillos recuperados en dos ataques registrados en Cajeme. Crédito: SSPC Oaxaca
Personal de Balística Forense encontró coincidencias entre casquillos recuperados en dos ataques registrados en Cajeme. Crédito: SSPC Oaxaca

En la colonia Las Malvinas, perteneciente a la Comisaría de Esperanza, fue localizado sin vida un hombre identificado preliminarmente como Orlando Heriberto “N”, alias “El Guaymas”.

De acuerdo con la FGJES, las investigaciones lo identificaban como integrante de un grupo delictivo y contaba con órdenes de aprehensión vigentes por dos homicidios y narcomenudeo.

En el lugar donde fue localizado se aseguraron casquillos calibre 9 milímetros y diversos envoltorios que contenían una sustancia con características similares al cristal.

Otro ataque ocurrió en la colonia Cajeme, donde Brayan Alonso “N”, de 22 años, murió después de ser agredido por sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta.

La Fiscalía no informó en su comunicado sobre personas detenidas por este homicidio, pero incluyó el caso dentro de las investigaciones relacionadas con la violencia atribuida a disputas entre grupos delictivos.

La FGJES investiga posibles disputas entre grupos criminales por el control del narcomenudeo como móvil de los ataques. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM
La FGJES investiga posibles disputas entre grupos criminales por el control del narcomenudeo como móvil de los ataques. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

En tanto, en la colonia Libertad, Martín Antonio “N”, de 23 años, resultó lesionado durante una agresión armada.

La FGJES indicó que el joven aparece identificado en la investigación por su presunta actividad de venta de drogas para un grupo delictivo. En el inmueble relacionado con este último hecho fueron localizados 15 envoltorios con una sustancia de características similares a la metanfetamina.

Fiscalía investiga disputa por el control del narcomenudeo

A partir de los indicios encontrados en las diferentes escenas, la Fiscalía estatal mantiene como una de sus principales líneas de investigación la existencia de disputas entre integrantes de grupos criminales por el control de actividades de narcomenudeo.

La dependencia también busca determinar qué relación existe entre las personas involucradas en los diferentes ataques y si las agresiones forman parte de una confrontación más amplia entre organizaciones o células que operan en el municipio.

La coincidencia balística entre los ataques de Las Areneras y la colonia Centro constituye uno de los principales elementos con los que cuenta actualmente la investigación, al permitir establecer una conexión entre indicios encontrados en dos escenas distintas.

Además, los señalamientos contra Jesús Fernando “N” y los antecedentes atribuidos por la Fiscalía a algunas de las víctimas forman parte de las líneas que serán analizadas por el Ministerio Público.

La FGJES indicó que continuará con las investigaciones para esclarecer las cuatro agresiones, identificar a quienes participaron en ellas y, en su caso, llevarlos ante la justicia.

La autoridad estatal no ha establecido públicamente que los cuatro hechos hayan sido ejecutados por un mismo grupo ni que exista una sola organización detrás de todos los ataques, por lo que las conexiones criminales señaladas hasta ahora permanecen como líneas de investigación.

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