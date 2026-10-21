Captan en video a hijo menor de AMLO en exclusivo antro de Polanco con zona VIP de hasta 55 mil pesos

La grabación difundida en redes sociales muestra al joven dentro de uno de los clubes nocturnos de Polanco.

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Jesús Ernesto López Gutiérrez, hijo menor del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de Beatriz Gutiérrez Müller, fue captado en un exclusivo club nocturno de Polanco, en la Ciudad de México, de acuerdo con un video difundido en redes sociales.

La grabación generó cuestionamientos sobre el estilo de vida de la familia del exmandatario, quien durante su gobierno defendió la austeridad republicana como uno de los principios de su administración.

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El material fue compartido el miércoles 21 de octubre por el usuario conocido como Vampipe, quien señaló que las imágenes corresponden al pasado 16 de octubre y muestran al joven de 19 años dentro de PANEM, un establecimiento que cuenta con áreas reservadas y servicio de mesas VIP.

En el video se observa a Jesús Ernesto con un vaso en la mano mientras permanece en el interior del lugar, acompañado por otras personas.

Las imágenes reavivaron el debate sobre el discurso de austeridad promovido durante el sexenio de López Obrador.

Según la publicación, se encontraba en la zona exclusiva del club, cuyo consumo mínimo por mesa fue estimado por el usuario entre 44 mil y 55 mil pesos.

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No obstante, las imágenes difundidas no permiten establecer cuánto dinero gastó el hijo del expresidente ni quién habría cubierto los posibles consumos.

¿Qué es PANEM, el antro donde fue captado Jesús Ernesto?

PANEM es un club nocturno situado en Campos Elíseos 290, en la colonia Polanco IV Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

El establecimiento abrió sus puertas en mayo de 2025 y se presenta en sus plataformas digitales como un espacio de entretenimiento con música electrónica, espectáculos audiovisuales y experiencias exclusivas.

Su propuesta incluye presentaciones de DJs nacionales e internacionales, fiestas temáticas y eventos especiales.

De acuerdo con la información pública disponible, opera los jueves, viernes y sábados, de las 23:00 a las 4:00 horas.

El lugar también cuenta con áreas reservadas para clientes que buscan una experiencia distinta a la pista general.

Esta modalidad de servicio es la que concentra la atención tras la difusión del video, debido a los montos atribuidos a las reservaciones VIP.

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¿Cuánto cuesta entrar y consumir en el club nocturno?

PANEM no cuenta con una lista pública de precios que permita confirmar de manera integral sus tarifas.

Sin embargo, distintas referencias difundidas en redes sociales y plataformas especializadas ofrecen estimaciones sobre el costo de ingresar y reservar una mesa.

Entre los precios mencionados en los reportes se encuentran:

Entrada general: alrededor de 350 a 500 pesos , dependiendo de las condiciones de acceso y la reservación.

Bebidas en barra: entre 150 y más de 300 pesos por trago, según las referencias publicadas.

Consumo mínimo en zona VIP: entre 44 mil y 55 mil pesos , de acuerdo con la cifra difundida por Vampipe.

Servicio de botellas: las plataformas de reservaciones mencionadas en los reportes manejan estimaciones de entre mil y 3 mil dólares para consumos durante los fines de semana.

Estos montos corresponden a referencias publicadas y no a una tarifa oficial confirmada por el establecimiento.

Tampoco existe información que permita determinar si Jesús Ernesto realizó alguna reservación o pagó una cantidad específica.

El club mantiene un código de vestimenta que favorece la ropa formal o casual elegante y restringe prendas deportivas y shorts. El acceso también está sujeto a los controles del establecimiento.

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Jesús Ernesto también fue captado en restaurante de Salt Bae

La aparición en PANEM no es el primer episodio reciente en el que Jesús Ernesto López Gutiérrez ha sido relacionado con un establecimiento de alto costo en la Ciudad de México.

El 2 de junio de 2026, Aristegui Noticias informó que el hijo menor de Andrés Manuel López Obrador asistió a una cena privada en Nusr-Et Steakhouse, restaurante del chef turco Nusret Gökçe, conocido internacionalmente como Salt Bae.

El establecimiento se encuentra en el hotel The St. Regis, sobre Paseo de la Reforma, y abrió oficialmente a finales de mayo de ese año. Las imágenes del encuentro fueron difundidas en redes sociales por el propio chef, quien alcanzó notoriedad internacional por sus videos en los que aparece esparciendo sal sobre cortes de carne.

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De acuerdo con un menú compartido por un usuario en Google Maps y retomado por el medio, algunos platillos alcanzaban precios de hasta 3 mil 950 pesos, como el Tomahawk Wagyu.

La publicación también señaló que la carta consultada no incluía el Golden Tomahawk, un corte asociado con la imagen pública del chef por su presentación con láminas de oro comestible.

La información publicada no precisó cuánto gastó Jesús Ernesto durante esa cena ni quién cubrió los consumos. Por ello, los precios del menú no pueden atribuirse directamente al joven.

Las imágenes reavivan el debate sobre la austeridad republicana

La difusión del video provocó críticas en plataformas digitales, donde usuarios relacionaron la presencia del joven en el club con el discurso de austeridad que López Obrador sostuvo durante su sexenio.

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Entre las reacciones destacó la del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien retomó el tema para cuestionar la congruencia entre los principios defendidos por el movimiento político del expresidente y el estilo de vida atribuido a personas de su entorno familiar.

Las críticas, sin embargo, se producen a partir de las imágenes y de los precios difundidos sobre el establecimiento.

El material no acredita por sí mismo un gasto determinado ni permite conocer el origen de los recursos que eventualmente se hayan utilizado.

Otros señalamientos sobre los gastos de los hijos de López Obrador

El caso de Jesús Ernesto se suma a otras controversias públicas relacionadas con los gastos de los hijos mayores del expresidente. En 2025, Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy, fue señalado por su estancia en Japón, donde viajó acompañado de personas de su entorno.

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Posteriormente, distintos medios difundieron información sobre presuntas facturas que atribuían a ese viaje más de 177 mil pesos en hospedaje durante 14 noches, además de una cena cuyo costo habría superado los 47 mil pesos.

López Beltrán respondió entonces que había pagado el viaje con sus propios recursos y señaló que el alojamiento le había costado aproximadamente 7 mil 700 pesos por noche.

También se han difundido reportes sobre encuentros de Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán en restaurantes exclusivos de la Ciudad de México, entre ellos Magazzino, en la zona de Roma-Condesa, y Makan, especializado en comida de Singapur.

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