Becas y Pensiones Bienestar 2026: pagos y registros abiertos, todo lo que debes saber en este mes

Las Becas y Pensiones del Bienestar mantienen actividades durante octubre de 2026 (Gobierno de México)

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Las Becas y Pensiones del Bienestar mantienen actividades durante octubre de 2026: el registro para personas adultas mayores y mujeres de 60 a 64 años está previsto del 19 al 25 de octubre, mientras los depósitos de la Beca Benito Juárez para estudiantes de continuidad comienzan este 19 de octubre.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores entrega 6,400 pesos bimestrales a mujeres y hombres de 65 años o más. La Pensión Mujeres Bienestar otorga 3,100 pesos cada dos meses a mexicanas de 60 a 64 años.

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Dos adultos mayores exhiben sus tarjetas junto al aviso de registro de octubre para las pensiones de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de las becas, los depósitos del bimestre septiembre-octubre corresponden al primer pago del ciclo escolar 2026-2027. La entrega se realiza mediante la tarjeta del Banco del Bienestar y sigue un orden de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de cada titular.

El registro de las pensiones está previsto hasta el 25 de octubre

Las personas interesadas en solicitar la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores o la Pensión Mujeres Bienestar deben mantenerse atentas a las indicaciones de la Secretaría de Bienestar durante el periodo del lunes 19 al domingo 25 de octubre.

El registro para las Pensiones del Bienestar se realiza de forma presencial en los Módulos de Bienestar. El trámite no tiene costo y la atención se organiza conforme a la primera letra del apellido paterno de cada solicitante, de acuerdo con el calendario oficial.

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Las personas interesadas deben presentar identificación oficial vigente, como credencial del INE, pasaporte, cédula profesional, tarjeta del INAPAM o carta de identidad. También deben llevar acta de nacimiento legible, CURP de impresión reciente y comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de seis meses.

Como comprobantes de domicilio se aceptan recibos de luz, agua, gas, teléfono o predial. La persona solicitante debe proporcionar además un número telefónico de contacto, tanto celular como de casa, para dar seguimiento al trámite si es necesario.

El primer paso consiste en ubicar el Módulo de Bienestar más cercano al domicilio. Para ello, las personas pueden consultar el portal oficial de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México antes de acudir, con el fin de confirmar la ubicación, los horarios y la fecha de atención que les corresponde.

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Los pagos de la Beca Benito Juárez inician para alumnos de continuidad

Los beneficiarios de continuidad de la Beca Benito Juárez comenzaron a recibir el pasado 19 de octubre el recurso correspondiente al bimestre septiembre-octubre.

Julio León Trujillo, titular de Becas Bienestar, presentó el calendario de dispersión durante La Mañanera. Los depósitos también incluyen a las y los beneficiarios de las becas Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra.

Los pagos de la Beca Benito Juárez comienzan este lunes 19 de octubre (Gobierno de México)

La Beca Benito Juárez está destinada a estudiantes de educación media superior inscritos en planteles públicos. El programa entrega 1,900 pesos cada dos meses durante los 10 meses del ciclo escolar; julio y agosto no se consideran porque corresponden al receso vacacional.

Los recursos se depositan de manera directa en la tarjeta del Banco del Bienestar. La distribución sigue el orden alfabético de la primera letra del apellido, por lo que las y los alumnos deben revisar la fecha que les corresponde antes de acudir a retirar efectivo.

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La Beca Benito Juárez cerrará su periodo de registros este 30 de septiembre (Gobierno de México)

Las personas beneficiarias pueden confirmar el depósito con su CURP en el Buscador de Estatus de las Becas Bienestar. También pueden consultar el saldo en cajeros del Banco del Bienestar o mediante la aplicación de la institución.

Por otra parte, quienes se registraron como nuevos beneficiarios en septiembre recibirán su tarjeta entre noviembre y diciembre. Ese plástico será el medio para cobrar el apoyo.