Maestro y su hermano fingieron estar desaparecidos pero habían matado a Verónica y llevado su cuerpo a esconder a Morelos

Hugo Gabriel y Jorge asesinaron a su hermana Verónica en Chalco y fueron a tirar su cuerpos en Morelos Foto: FGR

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La Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) obtuvo la vinculación a proceso de Jorge “N” y Hugo Gabriel “N”, dos hermanos imputados por la desaparición de una mujer de 42 años ocurrida el 16 de septiembre de 2026 en la alcaldía Tláhuac, Ciudad de México. Un juez les impuso prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La víctima salió de un domicilio familiar a bordo de una camioneta junto con Jorge “N”. Ambos acudieron a un establecimiento y después se trasladaron a un inmueble de la alcaldía Iztacalco.

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Hugo Gabriel “N” ingresó horas más tarde al mismo inmueble, de acuerdo con las indagatorias. La reconstrucción de los hechos ubicó en ese lugar los últimos movimientos conocidos de la mujer antes de que se perdiera contacto con ella. Presuntamente se habrían dirigiodo a una casa en Chalco, Estado de México (Edomex) para posteriormente esconder su cuerpo en el estado de Morelos.

El 4 de octubre de 2026, autoridades localizaron elementos óseos en Morelos durante las acciones de búsqueda coordinadas entre la Fiscalía CDMX, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General del Estado de Morelos. Un dictamen pericial de genética confirmó después que los restos correspondían a la mujer desaparecida.

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Pruebas genéticas relacionaron los restos hallados en Morelos con la víctima

Familiares de la víctima reconocieron prendas y características particulares que podrían vincular el hallazgo con ella. Esa información fue posteriormente confirmada mediante los estudios genéticos practicados a los elementos óseos encontrados.

Agentes de la Policía de Investigación analizaron videograbaciones y realizaron entrevistas para establecer el recorrido de la mujer. El cruce de información digital y técnica permitió reconstruir sus desplazamientos desde Tláhuac hasta el inmueble localizado en Iztacalco.

La investigación también estableció que los dos hermanos se trasladaron posteriormente hacia el Estado de México y Morelos. Esos movimientos orientaron las labores de búsqueda y las diligencias ministeriales que derivaron en la localización de los restos.

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Con los datos reunidos, el agente del Ministerio Público solicitó órdenes de aprehensión contra ambos imputados. La autoridad judicial las concedió por el delito de desaparición de persona cometida por particulares agravada.

Los hermanos fueron detenidos en Nezahualcóyotl el 7 de octubre

El 7 de octubre, elementos de la Policía de Investigación localizaron y detuvieron a Jorge “N” y Hugo Gabriel “N” en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. En el operativo colaboraron la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la SSPC.

Tras su detención, los hermanos fueron trasladados al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial. La Fiscalía presentó ante el juez los elementos obtenidos durante la investigación.

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Durante la audiencia del 12 de octubre, el juzgador determinó vincularlos a proceso. Además de la prisión preventiva, estableció el periodo para que la Fiscalía continúe con las diligencias de la investigación complementaria.

La Fiscalía CDMX informó que mantendría el acompañamiento a la familia de la víctima y continuaría las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Los imputados serían considerados inocentes y tratados como tales durante todas las etapas del procedimiento, mientras no existiera una sentencia emitida por la autoridad jurisdiccional competente.

Sujeto detenido sería profesor de escuela en Chalco

Los detenidos son Jorge “N” y Hugo “N”, pero este último fue reportado como desaparecido, pero solo en redes sociales, pues las autoridades no emitieron una ficha de búsqueda oficial para localizarlo.

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Eran maestros de bachillerato

Hugo Gabriel B. P., quien tendría 41 años, al parecer es profesor del Centro de Bachillerato Tecnológico (CBT) 2, en Chalco, quien fue visto por última vez el 16 de septiembre, según una ficha improvisada que circula en redes sociales, mismo día en que Verónica desapareció. En otra ficha de búsqueda aparece con los mismos apellidos pero con el nombre de Bruno Antonio y la ficha de búsqueda se levantó en el municipio de Nezahualcoyotl, Estado de México.

Fueron detenidos en la colonia Benito Juárez, en el municipio de Nezahualcóyotl, el 3 de septiembre pasado por agentes de la Fiscalía a las 19:02 horas y trasladados al Reclusorio Norte, en la CDMX, ayer a las 20:50 horas para ser presentados ante un juez.

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