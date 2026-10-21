Beca Benito Juárez y Jóvenes Construyendo el Futuro: documentos necesarios para recoger la tarjeta Bienestar

La dispersión de tarjetas Bienestar para los beneficiarios de las Becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro se realizará entre noviembre y diciembre. Crédito: Gobierno de México

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La dispersión de tarjetas Bienestar para los beneficiarios de las Becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro se realizará entre noviembre y diciembre, y a continuación te decimos cuáles serán los documentos necesarios para recoger el plástico.

Ambos programas abrieron un periodo de registro durante septiembre para que nuevos estudiantes se integraran. La Beca Benito Juárez se enfoca en alumnos de preparatoria de escuelas públicas, mientras que Jóvenes Escribiendo el Futuro se dirige a estudiantes de licenciatura que cursen en alguna institución catalogada como “prioritaria”.

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Una mano sostiene una tarjeta del Banco del Bienestar entre billetes de quinientos pesos mexicanos y documentos oficiales de identidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Documentos para recoger la tarjeta del Bienestar para la Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro

De acuerdo con dispersiones pasadas, los beneficiarios de ambos programas deberán acudir con los siguientes documentos: Si la persona estudiante es menor de edad, debe acudir con su madre, padre o tutor. Se solicitan copias del acta de nacimiento y CURP certificada del alumno. Del adulto responsable se requiere identificación oficial, acta de nacimiento, CURP certificada y comprobante de domicilio con antigüedad máxima de seis meses.

Si la persona estudiante es menor de edad: Debe acudir con su madre, padre o tutor. Copia de acta de nacimiento de la persona estudiante. Copia de CURP certificada de la persona estudiante. Identificación oficial del adulto responsable. Acta de nacimiento del adulto responsable. CURP certificada del adulto responsable. Comprobante de domicilio con antigüedad máxima de seis meses.

Si la persona estudiante es mayor de edad: Identificación oficial en original y copia. Copia de acta de nacimiento. Copia de CURP certificada. Comprobante de domicilio con antigüedad máxima de seis meses.



Si la persona estudiante es menor de edad, debe acudir con su madre, padre o tutor para recoger la tarjeta Bienestar (X @avisosbienestar)

Si la persona estudiante es mayor de edad, debe presentar identificación oficial en original y copia, además de copia de su acta de nacimiento, CURP certificada y comprobante de domicilio no mayor a seis meses.

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¿Cuánto dinero entregan las becas?

La Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez entrega 1,900 pesos cada dos meses a estudiantes de preparatorias y bachilleratos públicos. El apoyo se deposita de forma bimestral durante los 10 meses que dura el ciclo escolar; julio y agosto no se consideran por ser periodo vacacional.

Por su parte, Jóvenes Escribiendo el Futuro otorga 5,800 pesos bimestrales a estudiantes de educación superior inscritos en instituciones consideradas prioritarias. Al igual que la Beca Benito Juárez, los depósitos se realizan cada dos meses durante el ciclo escolar.

Estudiantes mexicanos de secundaria y preparatoria sonríen mientras reciben sus tarjetas bancarias o dinero en efectivo del programa Beca Benito Juárez en un sencillo entorno escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dispersión se hace de manera directa en la tarjeta del Banco del Bienestar y las fechas varían según la inicial del primer apellido de la persona beneficiaria. Para el bimestre septiembre-octubre de 2026, los pagos comenzaron este 19 de octubre y se programan hasta el 30 de octubre.

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