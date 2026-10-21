México

Financiamiento ilícito y violencia política, entre los riesgos de la elección de 2027, señala estudio

El prpoximo año se elegirán más de 20 mil cargos, incluidas 17 gubernaturas

Fotografía de archivo del 1 de junio de 2024, donde se observa a una mujer emitiendo su voto en la ciudad de Guadalajara en Jalisco (México). EFE/ Francisco Guasco
Fotografía de archivo del 1 de junio de 2024, donde se observa a una mujer emitiendo su voto en la ciudad de Guadalajara en Jalisco (México). EFE/ Francisco Guasco
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La elección que se realizará el 6 de junio del 2027 a nivel nacioal enfrentará riesgos relacionados con el financiamiento ilícito, la intervención del crimen organizado y la violencia política, además de posibles precampañas anticipadas, uso clientelar de programas sociales, compra de votos, injerencia de servidores públicos e irregularidades durante la jornada electoral, de acuerdo con el Primer Reporte Electoral Proceso 2026-2027, elaborado por Integralia.

El estudio también advirtió sobre la posibilidad de que se repita la controversia por la sobrerrepresentación legislativa en la Cámara de Diputados, uno de los temas centrales de la elección del 2024.

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Sin embargo, afirmó que pondrá a prueba al partido Mornea, al señalar que sus resultados permitirán determinar si mantiene su avance como fuerza política y consolida su hegemonía electoral, o si, por el contrario, ha alcanzado su techo y comienza a perder terreno.

Esto último, segú el estudio, definirá el equilibrio de fuerzas durante la segunda mitad del sexenio y contribuirá a configurar el escenario político rumbo a la sucesión presidencial de 2030, en una elección que tendrá una dimensión excepcional por el número de cargos en disputa y por su alcance territorial.

En 2027 se renovarán 20 mil 61 cargos de elección popular, de los cuales 500 serán federales, mil 115 estatales, 18 mil nueve municipales y 437 correspondientes al cuarto orden de gobierno.

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La jornada incluirá la elección de 17 gubernaturas, así como de congresos locales y ayuntamientos en prácticamente todo el país, por lo que será la tercera elección con el mayor número de cargos populares a elegir desde 2018.

Además, será la última elección en la que estará permitida la reelección consecutiva de diputaciones federales y, en numerosas entidades, de diputaciones locales y presidencias municipales.

La organización de la elección requerirá una estructura de gran escala, debido a que la Lista Nominal alcanza una estimación de 102.1 millones de personas electoras, con corte al 17 de septiembre de 2026.

El reporte señala que esta será la contienda con la Lista Nominal más grande de la historia y que, en consecuencia, demandará la aprobación del mayor número de casillas, cuya proyección se ubicaba en casi 177 mil al 12 de septiembre de 2026.

Entre los factores que pueden afectar la integridad electoral, Integralia identifica las precampañas anticipadas y el financiamiento ilícito, prácticas que podrían incidir en la equidad de la competencia antes y durante las campañas.

El documento también incluye la intervención del crimen organizado y la violencia política dentro de los riesgos de mayor relevancia, junto con mecanismos que pueden alterar la libertad del voto, como el uso clientelar de programas sociales y la compra de sufragios.

La lista de riesgos considera además la posible injerencia de servidores públicos y las irregularidades que pudieran presentarse durante la jornada electoral.

A estos elementos se suma la sobrerrepresentación legislativa en la Cámara de Diputados, un asunto que fue uno de los principales focos de controversia en 2024 y que, según el estudio, podría volver a estar presente en 2027, particularmente por sus efectos en la integración de las fuerzas parlamentarias.

En las elecciones federales participarán ocho partidos políticos nacionales, entre ellos dos fuerzas de nueva creación: Somos y PAZ.

Ambas deberán competir de forma independiente para conservar su registro, circunstancia que añadirá nuevos actores a una disputa electoral marcada por la renovación simultánea de cargos federales, estatales, municipales y de cuarto orden de gobierno.

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