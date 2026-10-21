El nieto de Carlos Slim apuesta por la inteligencia artificial: lanza herramienta para crear tiendas online en segundos

Arturo Elías Slim (derecha) busca utilizar inteligencia artificial para automatizar tareas de ventas, inventarios, pagos, envíos y facturación. Crédito: Arturo Elías Ayub

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Arturo Elías Slim, nieto del empresario Carlos Slim Helú, apuesta por la inteligencia artificial para transformar la forma en que las pequeñas y medianas empresas venden y administran sus negocios. El empresario presentó esta semana nuevas herramientas de T1, plataforma de comercio electrónico que permite crear una tienda online en cuestión de segundos y centralizar operaciones como pagos, envíos, inventarios y facturación.

La presentación ocurrió el 19 de octubre de 2026, cuando Elías Slim dio a conocer UNO, el asistente de inteligencia artificial de T1, además de T1 POS y T1 Finanzas, con las que busca ampliar el ecosistema más allá de la creación de tiendas digitales.

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Aunque el lanzamiento de estas nuevas funciones es reciente, T1 comenzó operaciones en diciembre de 2025. Una de sus principales características desde entonces fue precisamente la posibilidad de generar una tienda online mediante una descripción escrita de lo que el usuario quería vender.

Actualmente, la compañía señala que una tienda funcional puede generarse en un promedio de 31 segundos.

Una tienda online creada con inteligencia artificial

El funcionamiento parte de una instrucción sencilla: el usuario describe su negocio y los productos o servicios que quiere ofrecer. A partir de esa información, la inteligencia artificial construye la estructura inicial de la tienda.

Arturo Elías Slim, nieto de Carlos Slim, presentó nuevas herramientas de inteligencia artificial para negocios mediante su plataforma T1.

T1 puede generar el diseño, organizar productos y contenido y preparar el sitio para comenzar a vender. La plataforma también integra herramientas para recibir pagos y gestionar envíos, por lo que el objetivo no es únicamente crear una página web, sino poner en marcha un comercio electrónico.

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La propia compañía señala que no es necesario contar con conocimientos de programación o diseño para utilizar esta función. El usuario puede posteriormente modificar elementos como colores, tipografías, imágenes y contenido.

De acuerdo con información presentada por Elías Slim, más de 10 mil tiendas habían sido creadas mediante esta tecnología a menos de un año de su lanzamiento.

La propuesta está dirigida especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que suelen enfrentar costos y dificultades técnicas para crear una tienda propia y posteriormente integrar sistemas de pago, logística y administración.

UNO: una IA que no solo responde, también ejecuta tareas

La nueva apuesta de T1 es UNO, un asistente conversacional que puede ejecutar más de 250 acciones dentro de la operación de un negocio, según explicó Elías Slim durante la presentación.

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Tecnología · Comercio electrónico T1 lanza UNO, su asistente de inteligencia artificial para administrar negocios Arturo Elías Slim presentó nuevas herramientas de T1 para crear tiendas en línea en segundos y automatizar ventas, inventarios y facturación. Explora cada producto y la brecha de digitalización en México. 31 seg. Tiempo promedio para crear una tienda con IA +10,000 Tiendas creadas con esta tecnología 250+ Acciones que puede ejecutar UNO 5.4M Negocios existentes en México Las herramientas del ecosistema T1 UNO T1 POS T1 Finanzas Tienda con IA Asistente conversacional que puede ejecutar más de 250 acciones dentro de la operación de un negocio: productos, ventas, inventarios, clientes, pagos, envíos y facturación, todo mediante instrucciones en lenguaje natural. Las operaciones que involucran dinero requieren confirmación antes de ejecutarse. Estará disponible por WhatsApp antes de que termine 2026. Conecta las ventas físicas y digitales de un negocio. Permite registrar operaciones desde celulares, tabletas o computadoras y sincroniza el inventario de establecimientos físicos con las tiendas online y otros canales de venta. Incorpora herramientas de facturación para operaciones realizadas desde distintos canales, incluidos marketplaces. Usa inteligencia artificial para identificar las claves correspondientes a los productos ante el SAT. A partir de una descripción escrita del negocio, la inteligencia artificial construye el diseño, organiza productos y contenido, y prepara el sitio para vender. No requiere conocimientos de programación y permite modificar después colores, tipografías e imágenes. La brecha de digitalización en México (clic en cada barra) Negocios que usan internet 25% De los 5.4 millones de negocios en México, solo una cuarta parte utiliza internet para operar, según los datos presentados por Arturo Elías Slim. Negocios que venden en línea 5% Solo uno de cada 20 negocios mexicanos vende en línea, una proporción que T1 busca ampliar con su modelo de tiendas creadas por inteligencia artificial. Negocios que usan inteligencia artificial 0.5% Apenas uno de cada 200 negocios mexicanos utiliza inteligencia artificial, el segmento que T1 busca atender con UNO, T1 POS y T1 Finanzas. Cronología de T1 T1 inicia operaciones ▾ La plataforma arranca con la capacidad de generar tiendas en línea mediante una descripción escrita del negocio, sin necesidad de programación. Más de 10,000 tiendas creadas con IA ▾ A menos de un año del lanzamiento, T1 reporta más de 10,000 tiendas generadas mediante esta tecnología, con un tiempo promedio de 31 segundos por tienda. Arturo Elías Slim presenta UNO, T1 POS y T1 Finanzas ▾ El empresario da a conocer el asistente de inteligencia artificial UNO, además de las herramientas T1 POS y T1 Finanzas, ampliando el ecosistema más allá de la creación de tiendas digitales. UNO llegará a WhatsApp ▾ La compañía anunció que el asistente podrá utilizarse mediante WhatsApp para acercar las funciones administrativas a una aplicación ya utilizada por millones de negocios.

La diferencia respecto de un chatbot convencional es que la herramienta no está diseñada únicamente para contestar preguntas. A través de instrucciones en lenguaje natural, puede realizar tareas relacionadas con productos, ventas, inventarios, clientes, pagos, envíos y facturación.

Por ejemplo, el empresario explicó que el usuario puede interactuar con la plataforma sin tener que navegar manualmente por diferentes menús. UNO puede consultar información del negocio y ejecutar determinadas operaciones a partir de las instrucciones recibidas.

Las operaciones que involucran dinero cuentan con mecanismos de confirmación antes de ejecutarse, de acuerdo con la información presentada sobre la herramienta.

La compañía también anunció que UNO podrá utilizarse mediante WhatsApp antes de que termine 2026, con la intención de acercar las funciones administrativas a una aplicación que ya utilizan millones de usuarios y negocios.

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De crear tiendas a administrar todo el negocio

La estrategia de Elías Slim no se limita a la inteligencia artificial para construir páginas de comercio electrónico.

Arturo Elías Ayub es padre de Arturo Elías Slim. REUTERS/Raquel Cunha

Con T1 POS, la empresa busca conectar las ventas físicas y digitales. El sistema permite registrar operaciones desde dispositivos como celulares, tabletas o computadoras y sincronizar el inventario de establecimientos físicos con las tiendas online y otros canales de venta.

Por su parte, T1 Finanzas incorpora herramientas para la facturación de operaciones realizadas desde diferentes canales, incluidos marketplaces. También utiliza inteligencia artificial para ayudar a identificar las claves correspondientes a los productos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Estas herramientas se suman a T1 Tienda, T1 Pagos y T1 Envíos, con lo que la empresa busca concentrar en una misma plataforma diferentes procesos que normalmente requieren servicios separados.

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Actualmente, T1 también permite conectar marketplaces y administrar productos, precios, inventarios y pedidos desde un solo panel, de acuerdo con la información de la compañía.

El reto: digitalizar a los negocios mexicanos

Elías Slim sostiene que existe una brecha entre el nivel de digitalización de los consumidores mexicanos y el de los negocios.

Cómo funciona De una descripción a una tienda en línea, en 31 segundos Así es el proceso con el que T1 permite crear un comercio electrónico completo usando inteligencia artificial. Haz clic en "siguiente" o en los puntos para avanzar. Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 📝 Paso 1 de 4 El usuario describe su negocio A partir de una instrucción sencilla en texto, el usuario explica qué vende y cómo quiere presentarlo. No se necesitan conocimientos de programación ni de diseño para iniciar el proceso. 🎨 Paso 2 de 4 La inteligencia artificial genera el diseño Con esa descripción, T1 construye la estructura inicial de la tienda: organiza productos, contenido y la apariencia visual del sitio, lista para comenzar a vender. 💳 Paso 3 de 4 Se conectan pagos y envíos La plataforma integra herramientas para recibir pagos y gestionar envíos, de forma que el resultado no sea solo una página web, sino un comercio electrónico funcional desde el inicio. ⚡ Paso 4 de 4 La tienda queda lista en 31 segundos En un promedio de 31 segundos, el negocio cuenta con una tienda funcional. El usuario puede después ajustar colores, tipografías e imágenes. Más de 10,000 tiendas ya se crearon con este proceso. ← Anterior Paso 1 de 4 Siguiente →

Durante la presentación de las nuevas herramientas, afirmó que México tiene 5.4 millones de negocios, pero solamente una cuarta parte utiliza internet para su negocio, mientras que uno de cada 20 vende en línea y uno de cada 200 utiliza inteligencia artificial.

El empresario considera que uno de los obstáculos es que los pequeños negocios necesitan diferentes herramientas para vender, cobrar, enviar productos, administrar inventarios y facturar, lo que puede incrementar tanto los costos como la complejidad de la operación.

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La propuesta de T1 busca reunir esas funciones y utilizar la IA como una interfaz para que el empresario pueda ejecutar tareas mediante instrucciones sencillas.

La plataforma ofrece un esquema gratuito para comenzar, además de planes de pago con mayores capacidades. La información publicada por T1 señala que los usuarios pueden comenzar sin costo y posteriormente elegir opciones dependiendo de las necesidades de su negocio.

Así, la apuesta de Arturo Elías Slim representa un nuevo paso dentro de su trayectoria vinculada con el comercio electrónico. Antes de T1, el empresario estuvo relacionado con la operación digital y omnicanal de Sears y Sanborns, además de participar en el desarrollo de Claro Shop. Ahora busca llevar esa experiencia hacia una etapa en la que la inteligencia artificial no solamente ayude a vender por internet, sino que también participe en la administración cotidiana de los negocios.

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