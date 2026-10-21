México

Lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado: el clima en México hoy miércoles 21 de octubre

Canales de baja presión provocarán lluvias intensas en Veracruz y Oaxaca, además de fuertes vientos y oleaje elevado en diversas costas mexicanas

Mapa satelital del territorio mexicano y zonas marítimas adyacentes con áreas de nubosidad de distintos colores
Una imagen del Servicio Meteorológico Nacional registra la presencia de nubosidad y zonas de tormenta sobre el territorio de México. (Conagua clima)
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El clima en México hoy miércoles 21 de octubre estará marcado por lluvias intensas, tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento en diferentes regiones del país. Las precipitaciones más abundantes se concentrarán en Veracruz y Oaxaca, de acuerdo con el reporte matutino del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las autoridades advirtieron que las lluvias de mayor intensidad podrían ocasionar encharcamientos e inundaciones, principalmente en zonas bajas y urbanas. Además, las tormentas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

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Durante la tarde continuará el ambiente caluroso en el noroeste, occidente, sur y sureste de la República Mexicana. También se pronostica oleaje de hasta tres metros y viento de componente norte en el litoral del Golfo de México y el istmo de Tehuantepec.

Canales de baja presión determinarán el clima en México

El informe del SMN no señala el ingreso o desplazamiento de un nuevo frente frío sobre el territorio nacional durante este miércoles. Los principales sistemas responsables de las precipitaciones serán dos canales de baja presión.

El primero se extenderá sobre el occidente del Golfo de México y el sureste del país, mientras que el segundo permanecerá sobre el occidente de la República Mexicana. Ambos sistemas favorecerán el ascenso de aire húmedo y la formación de nubes de tormenta.

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Por esta razón se esperan precipitaciones de diferente intensidad desde la Península de Baja California y el noroeste hasta el centro, sur, sureste y la Península de Yucatán.

¿Hay ciclones tropicales cerca de México?

En su reporte matutino del 21 de octubre, el SMN no identifica algún ciclón tropical con nombre como responsable directo de las condiciones meteorológicas previstas para México.

El pronóstico se concentra en los canales de baja presión y en la entrada de humedad que estos sistemas favorecerán. No obstante, se recomienda consultar las actualizaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), debido a que la situación en las cuencas oceánicas puede cambiar durante la jornada.

¿Dónde lloverá hoy miércoles 21 de octubre?

Las precipitaciones más importantes serán lluvias intensas, con acumulaciones de 75 a 150 milímetros, en las siguientes regiones:

  • Centro y sur de Veracruz
  • Noreste de Oaxaca

También se pronostican lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en:

  • Oeste de Tabasco
  • Norte de Chiapas

Las lluvias fuertes, con acumulaciones de 25 a 50 milímetros, afectarán el oeste y sur de Chihuahua; norte y sureste de Tamaulipas; norte y sureste de Puebla; sur y sureste de Guerrero; suroeste de Campeche, así como el centro y sur de Quintana Roo.

Asimismo, habrá intervalos de chubascos, de 5 a 25 milímetros, en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, el suroeste del Estado de México y Yucatán.

El pronóstico contempla lluvias aisladas, de 0.1 a 5 milímetros, en Coahuila, Nuevo León, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato y Ciudad de México.

El SMN explicó que las tormentas podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y granizo. En las zonas con lluvias fuertes, muy fuertes e intensas existe riesgo de encharcamientos e inundaciones, por lo que la población deberá evitar cruzar calles, caminos o pasos a desnivel cubiertos por el agua.

Temperaturas máximas para este miércoles

A pesar de las precipitaciones, el ambiente continuará caluroso durante la tarde en diversas entidades. Las temperaturas máximas más elevadas, de 35 a 40 grados Celsius, se registrarán en:

  • Sur de Sonora
  • Norte de Sinaloa

Los termómetros alcanzarán entre 30 y 35 grados en Baja California, Baja California Sur, noreste de Coahuila, noreste de Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Ante las altas temperaturas, las autoridades recomiendan mantener una hidratación constante, utilizar ropa clara y de manga larga, evitar la exposición prolongada al Sol y prestar especial atención a menores de edad y adultos mayores.

Fuertes rachas de viento y oleaje de hasta tres metros

El pronóstico incluye viento de componente norte con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en las costas del centro y sur de Veracruz, así como en el istmo y Golfo de Tehuantepec, en Oaxaca.

En Sonora, Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se esperan rachas de 40 a 60 kilómetros por hora. En Baja California, estas condiciones podrían generar tolvaneras.

También se prevén rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en Baja California Sur, Sinaloa, Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero y Chiapas.

Los vientos de 50 kilómetros por hora o más podrían derribar árboles, ramas y anuncios publicitarios, por lo que se recomienda alejarse de estructuras endebles y atender las indicaciones de Protección Civil.

Finalmente, se pronostica oleaje de dos a tres metros en las costas del sur de Veracruz, Chiapas y el Golfo de Tehuantepec. Las olas alcanzarán entre uno y dos metros en la costa occidental de Baja California y Baja California Sur, así como en los litorales de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Las condiciones marítimas podrían resultar peligrosas para embarcaciones menores y actividades turísticas, por lo que habitantes, pescadores y visitantes deberán respetar las restricciones emitidas por las autoridades portuarias.

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