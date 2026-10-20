Arranca registro Pensión Mujeres Bienestar: requisitos y paso a paso cómo inscribirte

Desde el pasado lunes 19 de octubre arrancó el nuevo periodo de registros para la Pensión Mujeres Bienestar, y a continuación te decimos cuáles son requisitos para inscribirte y los pasos para realizar el proceso.
La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que el registro se llevará a cabo en todo el país del 19 al 25 de octubre y también estará disponible para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
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La Pensión Mujeres Bienestar es una iniciativa que se comenzó a implementar en el 2025 y se dirige exclusivamente a mujeres de 60 a 64 años de edad. Este año, cada beneficiaria recibe un apoyo económico bimestral de 3 mil 100 pesos de forma directa a través de la tarjeta del Banco Bienestar.
La mandataria federal precisó qué personas pueden acceder a este programa social, dado que la edad para solicitarlo disminuirá. Crédito: Tiktok/@claudiasheinbaum.
Requisitos y pasos para registrarse a la Pensión Mujeres Bienestar
Las personas interesadas en realizar el registro deberán presentar una identificación oficial vigente, como credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad. También deberán llevar la CURP de impresión reciente y un acta de nacimiento legible.
El trámite requiere un comprobante de domicilio con antigüedad máxima de seis meses. Se aceptan recibos de teléfono, luz, gas, agua o predial. Además, las personas solicitantes deberán proporcionar un número de teléfono celular y uno de casa.
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Ramírez Amaya, titular de los prgramas, señaló que los módulos de registro brindan atención de lunes a domingo, de 09:00 a 16:00 horas, en todo el país. La ubicación de los puntos de atención puede consultarse en la página de la Secretaría de Bienestar.
Pasos para registrarte
- Reúne una identificación oficial vigente: credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad.
- Imprime tu CURP reciente.
- Lleva tu acta de nacimiento, la cual deberá ser legible.
- Presenta un comprobante de domicilio con antigüedad máxima de seis meses. Puede ser recibo de teléfono, luz, gas, agua o predial.
- Proporciona un número de teléfono celular y uno de casa.
- Consulta la ubicación del módulo de registro en la página de la Secretaría de Bienestar.
- Acude al módulo de lunes a domingo, entre las 09:00 y las 16:00 horas.
Calendario de registro
Con el fin de ofrecer una mejor atención, el registro se llevará a cabo según la inicial del primer apellido de cada persona, de acuerdo con el siguiente calendario:
- Lunes 19 de octubre: apellidos que inicien con A, B o C.
- Martes 20 de octubre: apellidos que inicien con D, E, F, G o H.
- Miércoles 21 de octubre: apellidos que inicien con I, J, K, L o M.
- Jueves 22 de octubre: apellidos que inicien con N, Ñ, O, P, Q o R.
- Viernes 23 de octubre: apellidos que inicien con S, T, U, V, W, X, Y o Z.
- Sábado 24 de octubre: atención para todas las letras.
- Domingo 25 de octubre: atención para todas las letras.
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