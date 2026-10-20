Arranca registro Pensión Mujeres Bienestar: requisitos y paso a paso cómo inscribirte

La Pensión Mujeres Bienestar es una iniciativa que se comenzó a implementar en el 2025 y se dirige exclusivamente a mujeres de 60 a 64 años de edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Desde el pasado lunes 19 de octubre arrancó el nuevo periodo de registros para la Pensión Mujeres Bienestar, y a continuación te decimos cuáles son requisitos para inscribirte y los pasos para realizar el proceso.

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que el registro se llevará a cabo en todo el país del 19 al 25 de octubre y también estará disponible para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

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La Pensión Mujeres Bienestar es una iniciativa que se comenzó a implementar en el 2025 y se dirige exclusivamente a mujeres de 60 a 64 años de edad. Este año, cada beneficiaria recibe un apoyo económico bimestral de 3 mil 100 pesos de forma directa a través de la tarjeta del Banco Bienestar.

La mandataria federal precisó qué personas pueden acceder a este programa social, dado que la edad para solicitarlo disminuirá. Crédito: Tiktok/@claudiasheinbaum.

Requisitos y pasos para registrarse a la Pensión Mujeres Bienestar

Las personas interesadas en realizar el registro deberán presentar una identificación oficial vigente, como credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad. También deberán llevar la CURP de impresión reciente y un acta de nacimiento legible.

El trámite requiere un comprobante de domicilio con antigüedad máxima de seis meses. Se aceptan recibos de teléfono, luz, gas, agua o predial. Además, las personas solicitantes deberán proporcionar un número de teléfono celular y uno de casa.

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Ramírez Amaya, titular de los prgramas, señaló que los módulos de registro brindan atención de lunes a domingo, de 09:00 a 16:00 horas, en todo el país. La ubicación de los puntos de atención puede consultarse en la página de la Secretaría de Bienestar.

Una mujer mexicana de mediana edad sonríe cálidamente en una concurrida acera de la Ciudad de México, con puestos de comida y transeúntes al fondo, junto al logo de Pensión Mujeres Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasos para registrarte

Reúne una identificación oficial vigente: credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad. Imprime tu CURP reciente. Lleva tu acta de nacimiento, la cual deberá ser legible. Presenta un comprobante de domicilio con antigüedad máxima de seis meses. Puede ser recibo de teléfono, luz, gas, agua o predial. Proporciona un número de teléfono celular y uno de casa. Consulta la ubicación del módulo de registro en la página de la Secretaría de Bienestar. Acude al módulo de lunes a domingo, entre las 09:00 y las 16:00 horas.

Calendario de registro

Con el fin de ofrecer una mejor atención, el registro se llevará a cabo según la inicial del primer apellido de cada persona, de acuerdo con el siguiente calendario:

Lunes 19 de octubre: apellidos que inicien con A, B o C.

Martes 20 de octubre: apellidos que inicien con D, E, F, G o H.

Miércoles 21 de octubre: apellidos que inicien con I, J, K, L o M.

Jueves 22 de octubre: apellidos que inicien con N, Ñ, O, P, Q o R.

Viernes 23 de octubre: apellidos que inicien con S, T, U, V, W, X, Y o Z.

Sábado 24 de octubre: atención para todas las letras.

Domingo 25 de octubre: atención para todas las letras.