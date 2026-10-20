México

Arranca registro Pensión Mujeres Bienestar: requisitos y paso a paso cómo inscribirte

La convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 25 de octubre

Los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar comenzaron este lunes 6 de julio (Imagen Ilustrativa Infobae)
La Pensión Mujeres Bienestar es una iniciativa que se comenzó a implementar en el 2025 y se dirige exclusivamente a mujeres de 60 a 64 años de edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Desde el pasado lunes 19 de octubre arrancó el nuevo periodo de registros para la Pensión Mujeres Bienestar, y a continuación te decimos cuáles son requisitos para inscribirte y los pasos para realizar el proceso.

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que el registro se llevará a cabo en todo el país del 19 al 25 de octubre y también estará disponible para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

PUBLICIDAD

La Pensión Mujeres Bienestar es una iniciativa que se comenzó a implementar en el 2025 y se dirige exclusivamente a mujeres de 60 a 64 años de edad. Este año, cada beneficiaria recibe un apoyo económico bimestral de 3 mil 100 pesos de forma directa a través de la tarjeta del Banco Bienestar.

La mandataria federal precisó qué personas pueden acceder a este programa social, dado que la edad para solicitarlo disminuirá. Crédito: Tiktok/@claudiasheinbaum.

Requisitos y pasos para registrarse a la Pensión Mujeres Bienestar

Las personas interesadas en realizar el registro deberán presentar una identificación oficial vigente, como credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad. También deberán llevar la CURP de impresión reciente y un acta de nacimiento legible.

El trámite requiere un comprobante de domicilio con antigüedad máxima de seis meses. Se aceptan recibos de teléfono, luz, gas, agua o predial. Además, las personas solicitantes deberán proporcionar un número de teléfono celular y uno de casa.

PUBLICIDAD

Ramírez Amaya, titular de los prgramas, señaló que los módulos de registro brindan atención de lunes a domingo, de 09:00 a 16:00 horas, en todo el país. La ubicación de los puntos de atención puede consultarse en la página de la Secretaría de Bienestar.

Mujer mexicana de cabello gris sonríe en una acera urbana con puestos de tacos y gente, junto al logo de Pensión Mujeres Bienestar.
Una mujer mexicana de mediana edad sonríe cálidamente en una concurrida acera de la Ciudad de México, con puestos de comida y transeúntes al fondo, junto al logo de Pensión Mujeres Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasos para registrarte

  1. Reúne una identificación oficial vigente: credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad.
  2. Imprime tu CURP reciente.
  3. Lleva tu acta de nacimiento, la cual deberá ser legible.
  4. Presenta un comprobante de domicilio con antigüedad máxima de seis meses. Puede ser recibo de teléfono, luz, gas, agua o predial.
  5. Proporciona un número de teléfono celular y uno de casa.
  6. Consulta la ubicación del módulo de registro en la página de la Secretaría de Bienestar.
  7. Acude al módulo de lunes a domingo, entre las 09:00 y las 16:00 horas.
Imagen VXVR6BUELVH6VE7BZENTY6V4K4

Calendario de registro

Con el fin de ofrecer una mejor atención, el registro se llevará a cabo según la inicial del primer apellido de cada persona, de acuerdo con el siguiente calendario:

  • Lunes 19 de octubre: apellidos que inicien con A, B o C.
  • Martes 20 de octubre: apellidos que inicien con D, E, F, G o H.
  • Miércoles 21 de octubre: apellidos que inicien con I, J, K, L o M.
  • Jueves 22 de octubre: apellidos que inicien con N, Ñ, O, P, Q o R.
  • Viernes 23 de octubre: apellidos que inicien con S, T, U, V, W, X, Y o Z.
  • Sábado 24 de octubre: atención para todas las letras.
  • Domingo 25 de octubre: atención para todas las letras.

Temas Relacionados

Pensión Mujeres Bienestarregistro2026Pensiones del BienestarAdultos mayoresProgramas del Bienestarmexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 20 de octubre? Retrasos en la Línea 2 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 20 de octubre? Retrasos en la Línea 2 del STC

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 20 de octubre

La divisa estadounidense experimentó un alza en su valor respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 20 de octubre

El puerto de Veracruz: la probabilidad de lluvia de este 20 de octubre

La ciudad costera se caracteriza por su humedad superior al 70% dependiendo de la época del año y los fenómenos meteorológicos del golfo de México

El puerto de Veracruz: la probabilidad de lluvia de este 20 de octubre

Estaciones del Metrobús sin servicio en esta última hora de este 20 de octubre

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Estaciones del Metrobús sin servicio en esta última hora de este 20 de octubre

Oaxaca registra sismo de 4.0 de intensidad en Pinotepa Nacional

El movimiento sísmico se produjo a las 05:30 horas, a una distancia de 129 km de Pinotepa Nacional y tuvo una profundidad de 13.0 km

Oaxaca registra sismo de 4.0 de intensidad en Pinotepa Nacional
MÁS NOTICIAS

NARCO

Decoración de Día de Muertos en tumba de “El Mencho” indigna en redes: “Piensan que con mil cruces se irá al cielo”

Decoración de Día de Muertos en tumba de “El Mencho” indigna en redes: “Piensan que con mil cruces se irá al cielo”

Arresto de “El Mayo” Zambada en EEUU: FBI confirma que tiene registros, pero rechaza divulgarlos

La millonaria cifra que Emma Coronel podría ganar en su demanda contra Penguin Random House por libro de Anabel Hernández

La súplica del hijo del único campesino que continúa secuestrado por La Familia Michoacana en Guerrero: “Tráiganmelo con vida”

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de octubre: recuperan cinco de siete autos de alta gama robados en Anzures y detienen a tres presuntos implicados

ENTRETENIMIENTO

Paolita Suárez y Karina Torres piden disculpas a Mariana Ochoa tras críticas por su triunfo en La Casa de los Famosos México 2026

Paolita Suárez y Karina Torres piden disculpas a Mariana Ochoa tras críticas por su triunfo en La Casa de los Famosos México 2026

Pimpinela habla de la polémica con Manelyk y admite su error tras salir de La Granja VIP 2026

Abogado de Maribel Guardia ventila nexos del abogado de Imelda Tuñón con el caso “La Paca” de Ernesto Zedillo

Maribel Guardia renuncia a la convivencia con su nieto José Julián y señala un plan de Imelda Tuñón en su contra

Daniela Romo, Alejandra Guzmán y Angélica María: las artistas mexicanas que superaron el cáncer de mama

DEPORTES

PSG vs Barcelona: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la UEFA Champions League desde México

PSG vs Barcelona: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la UEFA Champions League desde México

Filtran padecimiento que Santiago Giménez afrontaría y afectaría su rendimiento en la cancha

Aleco Irarragori reaparece junto a su directiva y jugadores de Santos luego de ser operado de emergencia: “Me toca estar bien para ustedes”

Es un hecho, Memo Ochoa será homenajeado con América en el Estadio Azteca

Captan a Pedro Vite en un antro de la CDMX tras la victoria de Pumas ante Atlante