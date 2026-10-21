Fórmula 1 prevé derrama de 22,228 mdp en la Ciudad de México, estima Canaco

La Cámara de Comercio de la Ciudad de México proyecta una derrama económica de 22.228 millones de pesos durante el Gran Premio de Fórmula 1. (CANACO)

Guardar

La Fórmula 1 dejará a la Ciudad de México una derrama estimada de 22,228 millones de pesos durante el Gran Premio programado del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, de acuerdo con Canaco CDMX.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México calcula que la cifra será 6.5% mayor a la proyección registrada para la edición de 2025. El encuentro reunirá a visitantes y aficionados durante tres días en la alcaldía Iztacalco.

PUBLICIDAD

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de Canaco CDMX, sostiene que la competencia impulsará las operaciones de empresas de distintos tamaños. La organización empresarial plantea que la permanencia de la carrera confirma la capacidad de la capital para recibir espectáculos internacionales.

El Gran Premio concentra una previsión de 22,228 millones de pesos

La estimación de 22 mil 228 millones de pesos incluye la actividad económica que se genera alrededor de la carrera. La Cámara de Comercio de la Ciudad de México prevé que el gasto de asistentes y visitantes se distribuya en diversos establecimientos y servicios de la capital.

El monto anunciado coloca a la edición de 2026 por encima de la expectativa planteada un año antes. Canaco CDMX señala que el cálculo supera en 6.5%.

PUBLICIDAD

Formula One F1 - Mexico City Grand Prix - Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexico City, Mexico - October 26, 2025 General view of celebrations after the Mexico City Grand Prix REUTERS/Eloisa Sanchez

El evento se realizará entre el viernes 30 de octubre y el domingo 1 de noviembre. El Autódromo Hermanos Rodríguez será la sede de las actividades de la Fórmula 1, que volverá a convocar a equipos, aficionados y visitantes en la Ciudad de México.

Gutiérrez Camposeco expone que la competencia genera movimiento comercial en distintas zonas de la ciudad. Para Canaco CDMX, la realización del Gran Premio favorece las ventas y los servicios asociados con el turismo deportivo.

Hoteles, restaurantes y transporte prevén mayor actividad

Los hoteles y las plataformas de alojamiento figuran entre los giros que tendrían una mayor operación durante los días de la carrera. La llegada de asistentes también representa una demanda adicional para restaurantes, cafeterías y bares.

PUBLICIDAD

Canaco CDMX incluye a los recintos turísticos, museos y espacios recreativos entre los establecimientos que recibirían visitantes por la celebración automovilística. Las tiendas de artesanías también forman parte de los negocios considerados en la estimación.

Los servicios de taxi y las plataformas de movilidad aparecen dentro de los rubros que podrían registrar una mayor demanda. El traslado de personas hacia el Autódromo Hermanos Rodríguez y otros puntos de la capital forma parte de la actividad prevista para el fin de semana.

El presidente de la Cámara afirma que la continuidad de la Fórmula 1 muestra la infraestructura logística, hotelera y comercial disponible en la Ciudad de México. La organización sostiene que el encuentro internacional genera condiciones para elevar la competitividad de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.

PUBLICIDAD

La proyección de Canaco CDMX contempla una dinámica comercial relacionada con los visitantes que acudirán al Gran Premio. La actividad se concentrará entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre de 2026, cuando el Autódromo Hermanos Rodríguez reciba la competencia.