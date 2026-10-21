El tipo de caminata que debe tener tu perro según su edad para alargar su esperanza de vida

Personas pasean perros de diversas razas con correas coloridas a lo largo de una avenida emblemática de la Ciudad de México, adornada con señales 'pet friendly' y fachadas de establecimientos que dan la bienvenida a las mascotas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La clave es mantenerlo activo sin sobrecargar huesos, articulaciones, corazón o vías respiratorias, con un plan según su edad, tamaño, raza, peso y salud.

La actividad regular se asocia con mejor control de peso, movilidad y calidad de vida; en perros mayores, los estudios muestran una asociación —no una prueba de causa y efecto— entre mayor actividad y mejor función cognitiva y de marcha.

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Es por eso que aquí te contamos la características de la caminata ideal según la etapa de tu perro.

Una mujer camina junto a su perro border collie por un sendero arbolado en un parque urbano durante la temporada de otoño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cachorro

Lo adecuado son paseos cortos, tranquilos y de exploración, varias veces al día. Permite que olfatee, cambie de ritmo y descanse. Como referencia orientativa, puede caminar unos cinco minutos por cada mes de edad, una o dos veces al día; no es una regla rígida.

Evita las caminatas largas, correr junto a ti, subir muchas escaleras y ejercicios repetitivos de alto impacto, sobre todo en razas grandes o gigantes que aún están en desarrollo. La actividad forzada sobre superficies duras puede afectar huesos y tendones en crecimiento.

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Una mujer camina con un cachorro sujeto con una correa por un sendero de tierra rodeado de árboles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adulto joven y maduro

Conviene una caminata diaria, constante y a ritmo moderado, dividida en una o dos salidas. Para muchos perros sanos, un rango inicial razonable es de 30 a 60 minutos al día, pero un Border Collie, un pastor alemán o un mestizo muy activo puede requerir más actividad y retos mentales; un perro pequeño, braquicéfalo o de baja energía puede necesitar menos.

La mejor caminata combina avance, pausas para olfatear y rutas variadas. No debe ser sólo “quemar energía”: el olfato y el contacto con el entorno también son estimulación mental.

Un perro pastor australiano camina tranquilamente con correa junto a su dueña en un parque urbano, mientras niños en bicicleta y otros perros comparten el espacio público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perro senior

La opción más segura suele ser varias caminatas cortas, lentas y de bajo impacto, en vez de una salida muy larga. Como punto de partida, pueden ser tres paseos de 10 a 15 minutos, ajustados a su respuesta. Prioriza terreno plano, fresco y con buen agarre; evita asfalto caliente, grava y pendientes si tiene rigidez, dolor o inestabilidad.

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Deja que el perro marque el paso y tenga tiempo para olfatear. Un senior no necesita dejar de salir por su edad: el movimiento suave ayuda a conservar masa muscular, movilidad y peso saludable.

Reduce el tiempo y consulta al veterinario si presenta cojera, rigidez que dura horas tras el paseo, jadeo excesivo, tos, se rezaga, se niega a caminar, se sienta con frecuencia o tarda más de lo habitual en recuperarse.

La caminata que más puede favorecer su longevidad es la que puede sostener todos los días, sin dolor y con un peso corporal saludable. En perros con artritis, obesidad, enfermedad cardiaca, problemas respiratorios o displasia, el plan debe definirlo un veterinario.

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Una mujer camina junto a su perro mayor con correa a lo largo de un sendero cubierto de hojas en un parque durante el otoño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios de las caminatas para los perros

Las caminatas regulares ayudan a mantener un peso saludable. Esto reduce la carga sobre articulaciones, columna, corazón y sistema respiratorio, en especial en perros con tendencia al sobrepeso.

También fortalecen músculos, tendones y huesos. Una rutina adaptada a la edad y condición física mantiene la movilidad y puede ayudar a conservar la masa muscular en perros mayores.

El paseo es ejercicio mental. Oler árboles, rastros y otros animales permite que el perro procese información de su entorno. Un perro que olfatea durante el recorrido suele volver más relajado que uno que sólo camina rápido.

Salir todos los días puede disminuir conductas ligadas al aburrimiento o al exceso de energía, como romper objetos, ladrar de forma persistente, escarbar o mostrarse inquieto dentro de casa.

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Las caminatas también favorecen la socialización. El perro se acostumbra a sonidos, personas, bicicletas, otros perros y distintos espacios. Esto puede mejorar su seguridad si las experiencias son graduales y positivas.

Además, los paseos dan estructura a su día. Las rutinas de salida, descanso, alimentación y juego ayudan a que tenga horarios previsibles para hacer sus necesidades y dormir.

Una infografía de Infobae detalla las ventajas del paseo cotidiano para el peso, la estimulación mental, la socialización y la salud de los perros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el tutor, caminar con el perro facilita observar cambios: si cojea, se cansa antes, jadea en exceso, evita moverse o cambia sus hábitos de eliminación. Detectar esas señales a tiempo puede llevar a una consulta veterinaria oportuna.