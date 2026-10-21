México

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este martes 20 de octubre

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Pemex hace públicos diariamente los precios de la mezcla mexicana de petróleo. (Infobae)
Pemex hace públicos diariamente los precios de la mezcla mexicana de petróleo. (Infobae)
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El precio de la mezcla mexicana de petróleo este martes 20 de octubre fue de 99,5 dólares por barril, de acuerdo con la información actualizada de Petróleos Mexicanos (Pemex) publicados a diario en su página web oficial.

El precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo de exportación, publicado en el portal de Pemex, es un estimado proporcionado exclusivamente para fines informativos. El precio se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes.

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Información de la página web de petrolera estatal señala que en 2020 la producción se ubicó en un millón 705 mil barriles diarios promedio anual, superando en cuatro mil barriles diarios la producción promedio anual del año 2019 y rompiendo así una racha de 15 años de caída en la producción.

El petróleo crudo se clasifica dependiendo de los grados API (American Petroleum Institute), considerando valores menores a 30 como pesados y por arriba de 30 se definen como ligeros. En México se divide en tres tipos dependiendo de su densidad: Istmo, Olmeca y Maya.

La empresa del Estado informa diariamente sobre los precios del crudo mexicano en el mercado internacional (Luis Cortés/ Reuters)
La empresa del Estado informa diariamente sobre los precios del crudo mexicano en el mercado internacional (Luis Cortés/ Reuters)

Tipos de crudo en México

De acuerdo con indicadores de Pemex, de la producción petrolera en el país, el 54% es considerada como crudo pesado (Maya), el 33% como ligero (Istmo) y el 12% restante corresponde a crudo superligero (Olmeca).

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Se considera que la mezcla Maya es la más competitiva de las mexicanas al ser la de mayor exportación, además de utilizarse como mezcla sustituta de las otras dos. Por tratarse de un crudo "pesado" tiene un menor rendimiento en la producción de gasolinas y diesel, sin embargo, gracias a esta característica, es la principal fuente de energía para la producción de energía para uso doméstico.

El Istmo, al ser un crudo ligero, puede dar mayor rendimiento en la producción de gasolinas y destilados intermedios (productos derivados del petróleo que se obtienen en el intervalo "medio" de ebullición, entre 180°C y 360°C).

La mezcla Olmeca está considerada como “extra ligera”, característica que la hace útil para la producción de lubricantes y petroquímicos.

México produce tres tipos de petróleo: Maya, Olmeca y el Istmo. (Daniel Becerril/ Reuters)
México produce tres tipos de petróleo: Maya, Olmeca y el Istmo. (Daniel Becerril/ Reuters)

Producción y exportación

Cifras presentadas por la Asociación de Bancos de México (ABM) señalan que la empresa productiva del estado exportó en 2020 un promedio de 140 mil barriles diarios de crudo ligero, mientras que ese mismo año la producción por día se ubicó en un millón 705 mil barriles, lo que representa un estimado de cuatro millones de barriles más que en 2019.

Actualmente, Pemex continúa siendo el productor de crudo más relevante en el mercado nacional, al aportar durante el año 2020 el 98.8% de la producción total de crudo, mientras que la producción de empresas privadas representó apenas 1.2 % del total del país.

Lo anterior se debe en parte a la incorporación de 146.5 mil barriles diarios de producción provenientes de los campos nuevos que iniciaron su desarrollo en el primer semestre del año 2019.

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