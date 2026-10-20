Tras casi tres décadas con Marcelo Ebrard, crenuncia a la secretaría de Economía

La salida del funcionario federal ocurre mientras el partido alista su organización territorial para el próximo proceso electoral.

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Carlos Candelaria López presentó su renuncia como titular de la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría de Economía, mediante una carta dirigida al secretario Marcelo Ebrard, fechada el 16 de octubre de 2026.

Su salida pone fin a una etapa de dos años en la dependencia federal y abre interrogantes sobre sus próximos pasos, en medio de los movimientos de Morena rumbo a las elecciones de 2027.

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En el documento, Candelaria agradeció a Ebrard la confianza y la relación profesional que han mantenido durante más de 28 años.

Explicó que tomó la decisión de continuar su trabajo desde una nueva perspectiva, aunque no precisó cuál será su siguiente responsabilidad ni anunció una candidatura.

Carlos Candelaria anuncia su renuncia a la Secretaría de Economía

La renuncia fue acompañada de un mensaje publicado en redes sociales, en el que el exfuncionario expresó su agradecimiento a Ebrard y destacó las experiencias, proyectos y resultados alcanzados durante su paso por la Secretaría de Economía.

Carta de Renuncia.

Candelaria señaló que iniciará un nuevo camino, pero aseguró que mantendrá su compromiso de contribuir a la transformación del país.

También retomó una frase que atribuyó al secretario: “México está destinado para la grandeza”.

En su carta, recordó que su colaboración con Ebrard abarca distintas etapas del servicio público, desde la Secretaría de Seguridad Pública y la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal hasta la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y, más recientemente, la Secretaría de Economía.

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El exfuncionario destacó que durante ese periodo compartieron una visión de trabajo relacionada con los derechos sociales, la inclusión y la innovación como herramientas para atender las necesidades de la población.

Los proyectos que encabezó durante dos años en Economía

En un video difundido junto con su renuncia, Candelaria hizo un recuento de las principales actividades de la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación durante su gestión, que comenzó en octubre de 2024.

El exresponsable de Prospectiva, Planeación y Evaluación hizo un balance de los proyectos impulsados durante su gestión y reiteró su compromiso con la transformación del país.

Entre los proyectos mencionó los Corredores Económicos para el Bienestar, los Comités Promotores de Inversión y las acciones de vinculación entre autoridades, empresas y gobiernos estatales para impulsar el desarrollo económico regional.

También destacó su participación en iniciativas relacionadas con el comercio, la innovación y la promoción de productos nacionales.

Entre los resultados que presentó en su mensaje se encuentran:

Comités Promotores de Inversión: informó que se instalaron en las 32 entidades del país entre mayo de 2025 y enero de 2026.

El Buen Fin: reportó ventas por 173,800 millones de pesos en 2024 y 219,000 millones de pesos en 2025.

Consultas del T-MEC: señaló que se organizaron mesas de trabajo en los estados para recoger propuestas del sector empresarial.

Ruta Logística: indicó que la segunda fase del programa en 2026 superó los 80,000 registros .

Plan Michoacán: destacó la instalación de comités municipales y actividades para acercar servicios y apoyos a la población.

Carlos Candelaria cierra su etapa en Economía y agradece a Marcelo Ebrard.

Candelaria también agradeció a los equipos de trabajo de la dependencia, a las autoridades estatales y a los representantes empresariales que participaron en esas iniciativas.

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¿Carlos Candelaria buscará la coordinación de Morena en Tijuana?

La salida de Candelaria ocurre mientras Morena comienza a preparar su organización política para los comicios de 2027.

Su posible participación en el proceso interno de Tijuana ha sido planteada en publicaciones periodísticas, aunque el exfuncionario no ha confirmado que busque encabezar la coordinación municipal del partido.

De acuerdo con información publicada por BajaNews, Candelaria tiene residencia en Tijuana y sostuvo conversaciones con la senadora Julieta Ramírez en el contexto de los acercamientos entre figuras de Morena en Baja California.

Tras dos años en la dependencia federal, el exfuncionario anunció que iniciará un nuevo camino.

Sin embargo, ni la carta de renuncia ni el mensaje difundido en redes sociales establecen que su decisión esté relacionada con una aspiración electoral. Por ahora, tampoco se ha informado de un registro formal para participar en la definición interna del partido.

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Las acusaciones previas durante su paso por Relaciones Exteriores

La trayectoria de Candelaria también ha estado marcada por señalamientos relacionados con su desempeño anterior en la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En febrero de 2025, medios de comunicación retomaron una investigación periodística sobre presuntos cobros a trabajadores de esa dependencia cuando ocupó cargos directivos.

Las acusaciones que marcaron su paso por Relaciones Exteriores. Crédito: X @cceoficialmx

Según esas publicaciones, Candelaria fue vinculado a proceso en marzo de 2024 por presuntamente exigir pagos a subordinados.

El procedimiento quedó suspendido después de que asumió como diputado federal de Morena en agosto de ese año y obtuvo fuero constitucional, de acuerdo con la información difundida entonces.

Los señalamientos corresponden a un proceso judicial y no deben presentarse como una responsabilidad penal acreditada.

La información proporcionada no permite establecer una resolución posterior del caso.

Mientras tanto, su renuncia a Economía marca el cierre de su etapa en la administración federal.