Un detenido permanece con las manos sujetas por esposas metálicas frente a las rejas de una celda penitenciaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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José María Mena Rosales, un inmigrante mexicano deportado en dos ocasiones, fue arrestado y acusado formalmente de posesión de 360 kilogramos (793,7 libras) de cocaína hallados en su domicilio en el condado de San Bernardino, California. Así lo informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Mena, de 38 años y residente de la ciudad de Fontana, enfrenta un cargo federal por posesión de cocaína con intención de distribuirla, según una denuncia penal presentada por la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Central de California.

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El arresto y la primera audiencia

Mena fue detenido el miércoles y compareció al día siguiente, jueves, ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Riverside.

El juez magistrado David T. Bristow ordenó su liberación bajo una fianza de 50 mil dólares. El acusado no se declaró culpable ni inocente durante la audiencia. El hombre, deportado en dos oportunidades en 2014, se encuentra a la espera de la lectura de cargos, fijada para el 10 de noviembre.

Cómo se desarrolló la entrega de la droga

Según una declaración jurada adjunta a la denuncia, en febrero de 2026 las autoridades que investigaban a una organización de narcotráfico con sede en México detectaron que una cantidad importante de cocaína sería entregada a Mena en un estacionamiento público de Fontana.

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La droga llegó distribuida en cuatro maletas. Mena las recogió en el estacionamiento y condujo hasta su apartamento, donde descargó el contenido en el garaje.

Capturan a un mexicano con más de 350 kilos de cocaína en California, EEUU: ha sido deportado dos veces (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades ejecutaron luego una orden de registro tanto en el garaje como en el apartamento. Allí confiscaron los 360 kilogramos de cocaína, repartidos en 17 cajas de cartón. Las cuatro maletas, ya vacías, quedaron en el garaje.

Durante el procedimiento, los agentes confirmaron la identidad de Mena a través de su licencia de conducir de California. También incautaron varios teléfonos celulares que contenían mensajes de texto intercambiados entre el acusado y la persona que había organizado la entrega de la droga.

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Dos deportaciones previas en 2014

De acuerdo con documentos judiciales, Mena fue deportado de Estados Unidos en dos oportunidades durante 2014: una primera vez en mayo y una segunda en junio de ese mismo año.

El historial migratorio del acusado forma parte de los antecedentes incluidos en el expediente federal, aunque la denuncia se centra en el cargo por tráfico de cocaína.

Presunción de inocencia y penas previstas

La Fiscalía remarcó que una denuncia penal constituye únicamente una alegación. Todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal.

De ser declarado culpable, Mena se enfrentaría a una pena mínima obligatoria de diez años de prisión federal. La pena máxima legal prevista para el cargo es la cadena perpetua en una prisión federal.

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El FBI investiga el caso con la colaboración del Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino. La fiscal adjunta de los Estados Unidos, Courtney N. Williams, integrante de la Sección de Crimen Organizado Transnacional, está a cargo de la causa contra Mena.

Un juez con toga negra golpea el mazo sobre una mesa de madera en el estrado de un tribunal de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros arrestos recientes vinculados al narcotráfico en California

El caso de Mena Rosales se suma a una serie de arrestos de inmigrantes mexicanos vinculados al tráfico de drogas registrados en California durante octubre de 2026, en el marco de una ofensiva federal de inmigración conocida internamente como Operación Safe California.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que el 7 de octubre agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) arrestaron a Mario Jesús Valdez-Flores, un ciudadano mexicano deportado en cinco ocasiones, durante un control de tránsito en Kings Beach, California.

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Según el DHS, Valdez-Flores cuenta con condenas previas por transporte y venta de narcóticos y por conducir bajo los efectos del alcohol, además de arrestos por robo en primer grado, conspiración y asalto con arma mortal. Permanece bajo custodia de ICE a la espera de su expulsión a México.