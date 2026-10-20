México

Donald Trump adelanta que EEUU está muy cerca de lograr un acuerdo comercial con México

El mandatario estadounidense califica de “grandioso” el posible pacto

El mandatario de Estados Unidos encabeza un mitin político en Kansas este lunes 19 de octubre. REUTERS/Jonathan Ernst
El mandatario de Estados Unidos encabeza un mitin político en Kansas este lunes 19 de octubre. REUTERS/Jonathan Ernst
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que México y Estados Unidos están muy cerca de llegar a un acuerdo comercial que calificó de “grandioso”, durante un mitin político en Kansas este lunes 19 de octubre, según Reuters.

Las declaraciones del presidente de Estados Unidos se dan en medio de las negociaciones del gobierno estadounidense con la administración de Claudia Sheinbaum.

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Descarta Sheinbaum que Trump condicione un acuerdo comercial a la entrega de presuntos narcopolíticos

Claudia Sheinbaum frente a dos micrófonos en un atril de madera con el escudo de México y la bandera nacional al fondo.
Claudia Sheinbaum afirmó que el mandatario estadounidense nunca emplea ese término durante sus llamadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Claudia Sheinbaum descartó que Donald Trump haya condicionado un acuerdo comercial con México a la entrega de políticos presuntamente vinculados con el narcotráfico.

La presidenta también aseguró que el mandatario de Estados Unidos nunca ha usado el términonarcopolíticosdurante sus conversaciones telefónicas, mientras ambos gobiernos mantienen negociaciones sobre asuntos comerciales y de seguridad.

Al responder a una pregunta sobre esa posibilidad durante su conferencia matutina, Sheinbaum fue tajante: “No, nada de eso”. Después cuestionó: “¿Cuáles narcopolíticos?”.

La mandataria añadió que tampoco han abordado presuntos actos de corrupción bajo esos términos. Explicó que las llamadas con Trump son “muy cordiales y se concentran en la relación bilateral.

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Seguridad y déficit comercial concentran las conversaciones

La seguridad fronteriza y el déficit comercial concentran los temas centrales de las conversaciones bilaterales entre México y Estados Unidos. REUTERS/Jonathan Ernst
La seguridad fronteriza y el déficit comercial concentran los temas centrales de las conversaciones bilaterales entre México y Estados Unidos. REUTERS/Jonathan Ernst

Sheinbaum señaló que el presidente estadounidense suele plantear dos asuntos: la seguridad y el comercio. En materia de seguridad, dijo, su interés es reducir el cruce de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos.

En el ámbito comercial, Trump menciona de forma recurrente el déficit comercial, un tema que también expone públicamente. Al terminar sus conversaciones, ambos acuerdan que los equipos de México y Estados Unidos continúen los trabajos para alcanzar un entendimiento, en especial sobre comercio.

La presidenta sostuvo que existe mucha comunicaciónentre los dos países en seguridad. También afirmó que Trump ha planteado en algunas ocasiones que hay zonas de México bajo control de cárteles, aunque precisó que el señalamiento no se formula de manera generalizada.

Ante esos comentarios, Sheinbaum explicó que responde con resultados en materia de seguridad: una reducción de60 y tantos por cientoen el cruce de fentanilo y una disminución a la mitad en el número de homicidios.

La presidenta consideró que esos planteamientos se realizan en un tono amable y sin confrontación. Recordó que en Estados Unidos “están en campaña, por lo que algunos mensajes pueden tener un propósito electoral.

México rechaza ceder derechos sobre el petróleo

México revisó la compra de gas natural estadounidense mientras fortalece la operación de cinco nuevas plantas de ciclo combinado. EFE/Sáshenka Gutiérrez
México revisó la compra de gas natural estadounidense mientras fortalece la operación de cinco nuevas plantas de ciclo combinado. EFE/Sáshenka Gutiérrez

En las conversaciones también surgió la posibilidad de que México compre más gas natural a Estados Unidos. Sheinbaum confirmó que abordaron el tema y respondió que el país cuenta con cinco nuevas plantas de ciclo combinado, además de que busca fortalecer su propia producción.

Donald Trump advierte que la ofensiva contra los cárteles podría extenderse por tierra

Durante un almuerzo en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense señaló que las acciones marítimas ya iniciaron. REUTERS/Jonathan Ernst
Durante un almuerzo en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense señaló que las acciones marítimas ya iniciaron. REUTERS/Jonathan Ernst

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el pasado 15 de octubre que los cárteles “controlan México y advirtió que su gobierno ya comenzó una ofensiva que podría extenderse por tierra, pese a la oposición de la presidenta Claudia Sheinbaum a cualquier operación militar extranjera en territorio nacional.

Durante un almuerzo en los jardines de la Casa Blanca, el mandatario sostuvo que Washington ya golpeó a estas organizaciones mediante ataques contra embarcaciones que, según su administración, transportan droga por mar. Trump también dijo conocer dónde viven sus integrantes.

“Ni siquiera hemos empezado. Todavía no hemos hecho lo de tierra a toda su fuerza, pero ya está comenzando, declaró el presidente estadounidense al referirse a las acciones contra el narcotráfico.

Donald Trump dice que los cárteles controlan México

US President Donald Trump hosts a Rose Garden lunch at the White House in Washington, DC, US, October 15, 2026. REUTERS/Annabelle Gordon
US President Donald Trump hosts a Rose Garden lunch at the White House in Washington, DC, US, October 15, 2026. REUTERS/Annabelle Gordon

Trump aseguró que Estados Unidos trabaja con México, aunque reiteró que las organizaciones criminales dominan al país. Según relató, transmitió esa postura a Sheinbaum, quien no estaría de acuerdo con esa afirmación.

“Estamos trabajando con México, pero, lamentablemente, los cárteles controlan México. Se lo digo a la presidenta de México. Ella no está contenta. Es una gran mujer, una mujer maravillosa, pero los cárteles controlan México, expresó.

No es la primera ocasión en que el mandatario plantea esa acusación. En septiembre, durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, calificó a México como “el epicentrodel narcotráfico.

En mayo, también desde la Casa Blanca, Trump sostuvo que “los cárteles gobiernan México” al argumentar a favor de posibles ataques terrestres. Su postura se suma a la presión para que México permita operaciones militares estadounidenses contra estas organizaciones.

Trump designó en 2025 a seis organizaciones criminales mexicanas como grupos terroristas extranjeros. Tras esa medida, Claudia Sheinbaum impulsó reformas constitucionales para reforzar las restricciones a agentes extranjeros dentro del país.

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