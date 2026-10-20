Desde México, Enrique Bunbury llora la pérdida de Javier Íñigo y le dedica emotivo mensaje. Crédito: Cuartoscuro

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Enrique Bunbury dedica un mensaje de despedida a Javier Íñigo, trompetista de El Huracán Ambulante, tras su fallecimiento la madrugada del domingo 18 de octubre.

El cantante español se encuentra de gira en México con su “Nuevas Mutaciones Tour 2026”, y es en el país azteca en donde recibió la noticia. Hasta el momento, no han trascendido las causas de la muerte del músico.

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Enrique Bunbury está de gira en México desde el 10 de octubre

El cantautor zaragozano inició su paso por el país el 10 de octubre con un concierto en el Auditorio GNP Seguros de Puebla. Después ofreció cuatro fechas consecutivas en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, los días 12, 15, 17 y hoy 19 de octubre.

ARCHIVO - Enrique Bunbury llega a la ceremonia de entrega del premio Persona del Año de la 26ª edición de los Latin Grammys el miércoles 12 de noviembre de 2025 en Mandalay Bay en Las Vegas. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

La gira continúa este 21 de octubre en Guadalajara, con una presentación programada en el Auditorio Telmex. El tour mexicano forma parte de un recorrido internacional que respalda el próximo disco de Bunbury, De un siglo anterior.

El mensaje de despedida de Enrique Bunbury para Javier Íñigo desde México

Desde México, el cantante publicó en redes sociales su reacción ante la muerte de Íñigo. “Estoy en shock total ante la noticia del fallecimiento de Javi Íñigo, trompetista del Huracán Ambulante, ser humano único y excepcional que nos ha dejado hoy, sin que nadie pudiéramos sospechar que pudiera dejarnos tan pronto”, escribió.

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Bunbury destacó el papel del trompetista en la identidad sonora de la banda. “Su impronta en el sonido y en la hermandad que fue el Huracán Ambulante fue absolutamente imprescindible para dar con ese lugar especial que ocupó la banda entre el Mediterráneo, la latinidad y el jazz de New Orleans”, apuntó.

El cantante también resaltó la personalidad de su excompañero. “Su sentido del humor y su humanidad aragonesa pertenecen a un nivel superior al que no todos lograremos llegar en vida”, escribió, antes de cerrar con una despedida directa: “Javi, te hemos querido con todo el corazón y te echaremos de menos siempre”.

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Mensaje de despedida de Enrique Bunbury para Javier Íñigo

A lo largo del día, Bunbury compartió una serie de historias en su cuenta de Instagram acompañadas de canciones en las que colaboró con Javier Íñigo, para honrar la memoria de su amigo.

El Huracán Ambulante se reunió en 2025 tras veinte años

Javier Íñigo, originario de Tudela, Navarra, formó parte de la banda que acompañó a Bunbury durante sus primeros años como solista, tras la disolución de Héroes del Silencio. El grupo se separó y permaneció inactivo por dos décadas.

En 2025 Bunbury reunió nuevamente a sus antiguos compañeros para una gira por nueve países que incluyó una presentación en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, en septiembre de ese año. Íñigo se mantuvo musicalmente activo hasta pocos días antes de morir.

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La gira promocional de 'Cuentas Pendientes' ve el reencuentro de Bunbury con El Huracán Ambulante, la banda que lo acompañó en sus primeros álbumes en solitario - crédito Jose Girl

No se han revelado las causas del fallecimiento. El músico Andrés Calamaro también envió condolencias a través de su cuenta de Instagram tras conocer la noticia.

¿Quién fue Javier Iñigo?

Javier Íñigo era un trompetista español, originario de Tudela (Navarra), aunque llevaba un cuarto de siglo residiendo en Gallur, Zaragoza. Se le conocía también por el apodo de “Panchito”.

Fue integrante de Huracán Ambulante, la banda que acompañó a Enrique Bunbury en varias etapas de su carrera en solitario tras Héroes del Silencio. Su aporte fue clave en el sonido característico del grupo, que mezclaba rock con matices mediterráneos, ritmos latinos y vientos al estilo del jazz de Nueva Orleans.

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Javier Íñigo, trompetista fallecido (@bunburyoficial)

Íñigo también colaboró con otros proyectos musicales, entre ellos la Orquesta Nueva Alaska, agrupación que ganó notoriedad por tener como vocalista a Naiara, ganadora de Operación Triunfo 2023.

Falleció el domingo 18 de octubre a los 62 años. Las causas de su muerte no han trascendido. Hasta sus últimos días se mantuvo activo en los escenarios: los días 18 y 20 de septiembre participó como invitado en un espectáculo de tributo a Héroes del Silencio y a Bunbury en el Movistar Arena de Madrid y en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza.