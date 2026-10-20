Pan de muerto con chocolate o café: el cálculo del IMSS de cuántas calorías ingieres en una sola sentada

Una pieza de repostería rellena de crema de chocolate descansa sobre un plato junto a una taza de café humeante en una cafetería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) difundió un cálculo detallado sobre el aporte calórico del pan de muerto, uno de los alimentos más representativos de las celebraciones de Día de Muertos en México. La institución precisó cuántas kilocalorías contiene una pieza tradicional y qué porción resulta recomendable para disfrutarlo sin comprometer la salud.

Según el organismo, una porción de 100 gramos de pan de muerto con azúcar y sin relleno aporta entre 400 y 417 kilocalorías. La cifra varía ligeramente según la fuente consultada, pero coincide en que se trata de un alimento con una carga energética considerable para su tamaño.

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El video muestra la preparación del pan de muerto, UNAM Global (Redes sociales)

¿Cuántas calorías tiene realmente el pan de muerto?

Varias piezas de pan de muerto reposan en un plato de barro junto a flores de cempasúchil y elementos tradicionales del Día de Muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dato depende del peso y el tamaño de cada pieza, por lo que no todos los panes aportan lo mismo. Una pieza grande puede representar más calorías que la referencia de 100 gramos que utiliza el IMSS para sus cálculos.

Si se toma como base una pieza individual de tamaño promedio, las 400 kilocalorías se convierten en la cifra de referencia más citada. Esto equivale a una porción energética alta si se compara con las necesidades diarias de ciertos grupos de población.

El IMSS subraya que la cantidad de calorías que debería consumir una persona con sobrepeso u obesidad ronda las mil 500 por día. Bajo ese parámetro, una sola pieza de pan de muerto cubriría más de la cuarta parte del requerimiento energético total de esa persona en toda la jornada.

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Esa comparación permite dimensionar el impacto real de consumir el pan sin ninguna medida, especialmente en personas que ya presentan alguna condición relacionada con el peso o el metabolismo.

La porción recomendada y el acompañamiento ideal

Para disfrutar del pan de muerto sin excederse, la nutrióloga del IMSS, Itzel Valtierra Martínez, recomienda consumir media porción, equivalente a unos 50 gramos si se toma como referencia una pieza de 100 gramos. De esta manera, el consumo se reduce a aproximadamente 200 kilocalorías, prácticamente la mitad de lo que representaría una pieza completa.

De acuerdo con el IMSS, comer medio pan de muerto de tamaño chico junto con una taza de café o té sin azúcar aporta alrededor de 200 kilocalorías en total, ya que estas bebidas prácticamente no suman energía. Esta combinación permite disfrutar del alimento tradicional sin que represente un exceso calórico significativo dentro de la dieta diaria.

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La elección de la bebida resulta determinante. El IMSS sugiere acompañar el pan con café o té sin azúcar, bebidas que no suman calorías adicionales al cálculo. Esta recomendación busca alejar el consumo de las opciones más tradicionales, como el chocolate caliente, el atole o el champurrado.

Aunque estas bebidas forman parte de las costumbres asociadas a la fecha, su contenido de azúcar añadida puede incrementar de forma considerable el aporte energético total de la merienda. Combinar pan de muerto con una bebida densa y endulzada multiplica el impacto calórico de lo que, en principio, podría ser un consumo moderado.

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La recomendación del IMSS no busca eliminar estas bebidas de la tradición, sino advertir que su consumo junto con el pan debe considerarse dentro del balance energético general del día, sobre todo en personas que ya vigilan su ingesta por motivos de salud.

Versiones rellenas y “gourmet”: el riesgo oculto

Muchos estados tienen sus propias versiones del tradicional pan de muerto Foto: Cuartoscuro

En los últimos años, las panaderías han popularizado versiones de pan de muerto rellenas de crema, nata, chocolate o cubiertas con galletas. Estas variantes, cada vez más comunes en el mercado, representan un salto considerable respecto a la receta tradicional en términos de contenido energético.

De acuerdo con la información difundida, estos ingredientes adicionales pueden elevar de manera importante el contenido de calorías, azúcares y grasas saturadas del producto final. Lo que comienza como una pieza de 400 kilocalorías puede superar ese valor con facilidad una vez que se incorporan rellenos y coberturas.

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Por esta razón, la recomendación es reservar estas presentaciones para ocasiones especiales y preferir, cuando sea posible, las versiones tradicionales sin relleno, que permiten un mejor control sobre la cantidad de energía que se consume en cada porción.

Otros alimentos de la ofrenda que conviene vigilar

Una profesional del IMSS muestra materiales educativos que promueven la alimentación saludable y el ejercicio como parte de las estrategias del instituto contra la obesidad en México. (IMSS)

El pan no es el único elemento de riesgo calórico durante la temporada. El IMSS señaló que otros alimentos y bebidas tradicionales de las ofrendas de Día de Muertos también pueden contener cantidades importantes de calorías y azúcares.

Entre ellos se encuentran el atole, las bebidas azucaradas y los dulces típicos, como las calaveritas de azúcar o chocolate. Estos productos, sumados al pan de muerto, pueden elevar de forma notable el consumo energético total de una sola jornada si no se controlan las porciones.

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Como alternativa, el IMSS invita a aprovechar las frutas de temporada que también forman parte de las ofrendas, entre ellas las mandarinas, las guayabas y las jícamas. Estos alimentos permiten mantener la tradición de la celebración sin sumar un exceso de calorías y azúcares a la dieta.

Recomendaciones para personas con enfermedades crónicas

El IMSS hizo una advertencia particular dirigida a quienes padecen enfermedades crónicas. La institución aconseja consumir estos productos con moderación y, en algunos casos, evitarlos por completo, debido al riesgo de descompensar padecimientos como diabetes, hipertensión y dislipidemias.

Para este grupo de población, el control de porciones no es solo una recomendación general de bienestar, sino una medida que puede incidir directamente en el manejo de su condición de salud durante la temporada de festejos.

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La institución insiste en que las necesidades calóricas varían según las características de cada persona, por lo que la cifra de mil 500 kilocalorías diarias mencionada para personas con sobrepeso u obesidad no debe tomarse como una meta universal, sino como un indicador de referencia dentro de un conjunto más amplio de recomendaciones nutricionales.