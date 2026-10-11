Mujeres con Bienestar Edomex 2026: qué se sabe del pago de 2 mil 500 pesos y la entrega de tarjetas en octubre

Las beneficiarias esperan la confirmación del pago bimestral y las fechas para la entrega de nuevas tarjetas en octubre de 2026

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El programa Mujeres con Bienestar Edomex 2026 representa un respaldo económico para mujeres que viven en condiciones de vulnerabilidad en los 125 municipios del Estado de México.

A través de esta iniciativa, el gobierno estatal otorga un apoyo de 2 mil 500 pesos cada dos meses, destinado a contribuir a la cobertura de necesidades básicas y mejorar las condiciones de vida de las beneficiarias.

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Durante octubre, las dudas se concentran en dos temas: cuándo se realizará el próximo depósito y quiénes podrían incorporarse al programa para recibir su tarjeta. Sin embargo, hasta el momento señalado en la información disponible, las autoridades mexiquenses no habían publicado un calendario oficial para el pago correspondiente al bimestre septiembre-octubre ni una fecha general para la entrega de nuevos plásticos.

Por ello, es importante distinguir entre las mujeres que ya forman parte del padrón y esperan su depósito, y aquellas que realizaron un prerregistro en convocatorias anteriores y todavía no reciben su tarjeta.

¿Quiénes recibirían la tarjeta de Mujeres con Bienestar Edomex en octubre?

Las mujeres que podrían ser consideradas para recibir la tarjeta son aquellas que realizaron su prerregistro en las convocatorias de 2023 o 2024, permanecen en lista de espera y cumplen con los requisitos establecidos por las autoridades estatales.

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De acuerdo con la información proporcionada, entre las condiciones para acceder al programa se encuentran tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización, residir en alguno de los 125 municipios del Estado de México, tener entre 18 y 59 años y encontrarse en situación de pobreza y sin acceso a la seguridad social.

Beneficiarias de Mujeres con Bienestar Edomex reciben un apoyo económico de 2 mil 500 pesos bimestrales. En octubre de 2026, las fechas de pago y la entrega de nuevas tarjetas están pendientes de confirmación oficial

También es necesario contar con el folio de prerregistro correspondiente, no haber recibido anteriormente la tarjeta y haber realizado la actualización o validación de datos cuando las autoridades lo soliciten.

No obstante, cumplir con estos criterios no garantiza una incorporación inmediata. La entrega depende de los procedimientos y las disposiciones oficiales del programa, por lo que las interesadas deben mantenerse atentas a los avisos de la Secretaría de Bienestar del Estado de México.

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Hasta el momento, no se había anunciado una fecha general para la entrega de tarjetas durante octubre de 2026. La información disponible señala que se han distribuido algunos plásticos en determinados municipios y que también comenzó la entrega de tarjetas de reposición en distintos Centros de Distribución (CEDIS).

¿Quiénes tienen prioridad para recibir Mujeres con Bienestar?

El programa contempla atención prioritaria para mujeres que enfrentan condiciones específicas de vulnerabilidad. Entre los grupos considerados se encuentran:

Jefas de familia.

Mujeres indígenas que residen en municipios reconocidos por la legislación estatal en materia de derechos y cultura indígena.

Mujeres afromexicanas.

Habitantes de localidades con alta o muy alta marginación.

Mujeres con enfermedades crónico-degenerativas que limiten sus actividades físicas.

Personas con discapacidad permanente y quienes tienen a su cuidado a alguien con esta condición.

Víctimas u ofendidas de delitos, incluida la violencia de género.

Personas repatriadas.

Integrantes de la población LGBTTTIQ+.

En los casos de enfermedades crónicas, discapacidad, victimización por delitos o repatriación, es necesario acreditar la situación mediante documentación oficial emitida por una institución pública.

La atención prioritaria no significa que todas las mujeres pertenecientes a estos grupos recibirán automáticamente la tarjeta en octubre. La incorporación está sujeta a la valoración y los procedimientos que establezcan las autoridades responsables.

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¿Cuándo depositarán los 2 mil 500 pesos en octubre de 2026?

Las beneficiarias activas esperan el pago correspondiente al bimestre septiembre-octubre. Aunque la información difundida apunta a que el depósito podría realizarse durante la tercera semana de octubre, esta fecha es una previsión y no un calendario oficial confirmado.

El apoyo económico de Mujeres con Bienestar es de 2 mil 500 pesos bimestrales. Según el esquema de pagos descrito en la información proporcionada, los depósitos se realizan habitualmente en enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, aunque las fechas efectivas pueden depender de la programación oficial.

Los pagos pendientes señalados para el cierre de 2026 son los siguientes:

Septiembre-octubre: depósito pendiente de confirmación oficial, con una posible dispersión durante la tercera semana de octubre.

Noviembre-diciembre: pago correspondiente al último bimestre del año, cuya fecha también deberá ser comunicada por las autoridades.

El depósito está dirigido a las mujeres que se encuentran inscritas en el padrón de beneficiarias y cuentan con una tarjeta activa. Las mujeres que todavía esperan su incorporación no deben confundir la entrega de nuevos plásticos con la dispersión del apoyo para quienes ya reciben el programa.

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Beneficiarias de Mujeres con Bienestar Edomex reciben un apoyo económico de 2 mil 500 pesos bimestrales. En octubre de 2026, las fechas de pago y la entrega de nuevas tarjetas están pendientes de confirmación oficial

¿Cómo se identifica el grupo de pago de Mujeres con Bienestar?

La información proporcionada describe una distribución de beneficiarias en cinco grupos, identificados mediante la primera letra de la CURP:

Grupo 1: letras A a D.

Grupo 2: letras E a H.

Grupo 3: letras I a M.

Grupo 4: letras N a R.

Grupo 5: letras S a Z.

Este esquema se presenta como una referencia para identificar el grupo asignado. Sin embargo, antes de utilizarlo para determinar una fecha concreta de depósito, es recomendable confirmar su vigencia en los canales oficiales del programa, ya que la información disponible no acredita un calendario actualizado para octubre de 2026.

¿Qué hacer si perdiste el folio de prerregistro?

Las mujeres que realizaron el prerregistro en años anteriores, pero ya no conservan su folio, pueden solicitar orientación a los Servidores del Pueblo en los Centros de Distribución correspondientes.

Según la información proporcionada, el personal puede consultar el registro previo en el sistema al presentar la identificación oficial vigente, como la credencial para votar (INE) original. De esta manera, es posible intentar localizar los datos del trámite sin comenzar necesariamente una nueva solicitud.

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Antes de acudir, se recomienda verificar los centros habilitados, los horarios de atención y los documentos requeridos mediante los canales oficiales, para evitar traslados innecesarios.

¿Cuándo abrirá el registro para nuevas beneficiarias?

La apertura de una nueva convocatoria para Mujeres con Bienestar Edomex depende de los anuncios del Gobierno del Estado de México. Hasta que se publiquen las fechas y condiciones correspondientes, no es posible confirmar cuándo podrán inscribirse nuevas solicitantes.

Entre los requisitos generales descritos para acceder al programa se encuentran vivir en el Estado de México, tener la edad establecida en la convocatoria, acreditar una situación de vulnerabilidad y carecer de acceso a la seguridad social. También se señala como condición no recibir otro apoyo monetario de un programa federal, estatal o municipal, conforme a las reglas aplicables.

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Las interesadas pueden consultar la información institucional en el portal oficial: https://mujeresconbienestar.gob.mx.

En conclusión, octubre representa un periodo de expectativa tanto para las beneficiarias que esperan el depósito de 2 mil 500 pesos como para las mujeres que permanecen en lista de espera. No obstante, la fecha de pago y la incorporación de nuevas beneficiarias deben considerarse pendientes de confirmación hasta que las autoridades estatales publiquen los avisos correspondientes.