Protouch: ganadores de este martes 20 de octubre

Al finalizar cada jornada, Pronósticos para la Asistencia Pública da a conocer a los ganadores de Protouch (Infobae/Jovani Pérez)

Guardar

Como cada martes la Lotería Nacional para la Asistencia Pública realizó el sorteo Protouch y aquí están los ganadores del premio 891 de este 20 de octubre.

Cuida bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para recoger el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y procura que no se estropee.

PUBLICIDAD

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para reclamar tu dinero. Una vez transcurrido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

PUBLICIDAD

Sorteo: 891 de Protouch

Fecha: 20 de octubre

Combinación ganadora: D V D D L V V D D L D L D V 1

Cabe mencionar que el concurso de Protouch se realiza de acuerdo a las fechas publicadas en cada quiniela de la semana.

Qué documentos debo presentar para cobrar un premio Protouch

Los números ganadores de Protouch (Lotería Nacional)

Para cobrar un premio de Protouch debes presentar los siguientes documentos oficiales:

Tu boleto o constancia de participación ganadora en buen estado, ya que es el comprobante oficial.

Identificación oficial vigente (credencial para votar INE, pasaporte, cédula profesional, etc.).

CURP (Clave Única de Registro de Población).

RFC (Registro Federal de Contribuyentes).

Comprobante de domicilio reciente, no mayor a tres meses.

En premios mayores, es probable que te pidan la constancia de situación fiscal y, en algunos casos, la revisión ante notario público.

Si el cobro es en oficinas de Lotería Nacional o bancos autorizados, también pueden solicitar estado de cuenta bancario a nombre de quien cobra (primera hoja) y con fecha reciente.

PUBLICIDAD

Estos requisitos buscan validar tu identidad y la legalidad del cobro conforme a las reglas de Pronósticos para la Asistencia Pública en México. El boleto debe estar sin alteraciones ni daños para que sea válido.

Además, recuerda que el plazo para reclamar premios es de 60 días naturales a partir del día siguiente al sorteo y el pago puede hacerse en oficinas autorizadas o bancos según el monto.

Visita nuestra página en Google News