Cercan a la Familia Michoacana en Taxco: los golpes con los que buscan debilitar al cártel tras el secuestro del padre del alcalde

La Familia Michoacana también se encuentra en el Estado de México, Ciudad de México y Michoacán. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

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A seis meses del secuestro de Juan Vega Arredondo, padre del alcalde de Taxco de Alarcón, en Guerrero, Juan Andrés Vega Carranza, las autoridades federales y estatales han asestado varios golpes contra la Familia Michoacana con el objetivo de debilitar sus redes criminales en el municipio.

El cerco contra la Familia Michoacana ha registrado un reforzamiento en los últimos cuatro días con el incremento de las detenciones tanto de sus presuntos miembros como de funcionarios del Ayuntamiento de Taxco presuntamente vinculados con el cártel.

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De acuerdo con Víctor Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y experto en seguridad pública, en este municipio de Guerrero tiene presencia tanto la Familia Michoacana como el grupo delictivo de Los Tlacos.

Y es que Juan Vega Arredondo, padre del edil, fue reportado como desaparecido el pasado 11 de abril de 2026 cuando el también pediatra y director del Hospital IMSS-Bienestar “Adolfo Prieto” se dirigía hacia su centro de trabajo.

El hombre fue interceptado por sujetos armados cuando circulaba a bordo de su vehículo y privado de la libertad. Su coche fue localizado horas después en inmediaciones de la comunidad de Acamixtla.

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Alcalde también desapareció tras el secuestro de su padre: autoridades señalaron a la Familia Michoacana

Foto: FGE Guerrero

Dos días después, el acalde fue reportado como desaparecido tras presuntamente salir en un dispositivo de búsqueda para hallar con vida a su padre, peo horas más tarde las autoridades federales confirmaron que ambos habían sido localizados con vida en el Estado de México.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), anunció en conferencia de prensa matutina del 14 de abril que la Familia Michoacana estuvo detrás de la desaparición del padre del alcalde y del propio Vega Carranza.

Además, informó que se encontraban investigando narcomantas difundidas en 2025 y 2026 en las que acusaban al alcalde de presuntamente mantener alianzas con el grupo delictivo de Los Tlacos.

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Del director de Reglamentos del Ayuntamientos a miembros de la Familia Michoacana: las detenciones realizadas en menos de dos semanas

El primer detenido por el secuestro del padre del edil fue José Carlos “N”, director de Reglamentos del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, quien fue arrestado el pasado 16 de octubre por su presunta implicación en el crimen.

José Carlos “N” fue capturado al contar con una orden de aprehensión en su contra por el delito de secuestro agravado, luego de que las investigaciones lo señaron por presuntamente intervenir en la transmisión de información relacionada con el secuestro un día después de cometerse los hechos.

Foto: Fiscalía de Guerrero

El sujeto también es acusado de presuntamente eliminar registros de comunicaciones relacionadas con el secuestro, calificadas como relevantes para el esclarecimiento de lo ocurrido.

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En una segunda acción, autoridades federales y estatales llevaron a cabo un cateo en un inmueble ubicado en el barrio Pedro Martín, donde se concentraban diversos productos de abarrotes relacionados con este cártel.

De acuerdo con las autoridades, el sitio era usado para el almacenamiento y acaparamiento de productos comerciales, entre los que se encontraban refrescos, bebidas energéticas y cervezas, además de dos camionetas y dos camiones de carga.

Foto: Fiscalía de Guerrero

Horas después, la Fiscalía de Guerrero informó la captura de Gerónimo “N”, elemento activo de la Policía Municipal de Taxco, por su probable responsabilidad en un secuestro agravado. El hombre también fue señalado como presunto miembro de la Familia Michoacana.

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De acuerdo con las indagatorias, los hechos ocurrieron entre el 6 y 21 de julio de 2026, cuando la víctima permaneció privada de la libertad en Paintla. Para cometer el crimen, el sujeto habría participado en la privación de la libertad de la persona y acudió al sitio del cautiverio portando no solo el uniforme de la Policía Municipal, sino también a bordo de una patrulla oficial.

Las autoridades lo relacionan con otras personas que también estarían vinculadas con el secuestro al haber mantenido comunicación durante el tiempo que la víctima estuvo en cautiverio, además de señalarlo como miembro del mismo cártel.

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Foto: Fiscalía de Guerrero

Ese mismo día fue capturado en Maravatío de Ocampo, Michoacán, Rodrigo “N”, alias “El Gallinero”, presunto miembro de un brazo armado generador de violencia relacionado con la Familia Michoacana con operaciones en Taxco.

Su arresto fue realizado por el secuestro de seis elementos de la Policía Estatal, ocurrido el 21 de junio de 2020, cuando los uniformados circulaban a bordo de dos patrulladas sobre la carretera estatal Taxco-Tetipac, entre las localidades de El Gavilán y San Gregorio.

Los policías fueron atacados a balazos por un grupo de sujetos armados, entre ellos “El Gallinero”. Todos los elementos fallecieron en la agresión.

Foto: Fiscalía de Guerrero

La siguiente captura fue la de Adrián “N”, alias “El Charro”, ejecutada en el municipio de Iguala de la Independencia. El sujeto es señalado como presunto miembro de este cártel y fue arrestado por la desaparición de un menor de edad.

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Las indagatorias refieren que los hechos ocurrieron entre el 30 de junio y el 1 de julio de 2026 en Taxco, cuando Adrián “N” presuntamente trasladó al menor de edad con rumbo desconocido en compañía de otros cómplice que aún no son identificados.

Las más recientes detenciones vinculadas con este grupo criminal ocurrieron este lunes, cuando fueron asegurados cuatro funcionarios del Ayuntamiento de Taxco supuestamente relacionados con el cártel y acusados de secuestro agravado, así como de desaparición forzada de personas.

Caen cuatro servidores públicos de Taxco señalados de pertenecer a La Familia Michoacana: son acusados de desaparición forzada. @FGEGuerrero

Los detenidos fueron identificados como Ricardo “N”, director del Centro de Comando y Control (C2); José “N”, monitorista del centro; Gabriel “N” y Olga “N”, elementos de la Policía Preventiva Municipal de Taxco.

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De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron el 29 de septiembre de 2026, cuando la víctima fue privada de la libertad por varias personas que la obligaron a subir a un vehículo.

La Fiscalía de Guerrero detalló que las investigaciones señalan que Gabriel “N” y Olga “N” habrían ordenado el retiro de elementos de Tránsito Municipal en la zona donde cometieron el crimen y habrían instruido a Ricardo “N” y José “N” a no reportar lo sucedido a las corporaciones de seguridad.