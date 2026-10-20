México

Sheinbaum niega exonerar a Maru Campos y negociar embajada por investigación contra exfiscal de Chihuahua: “No hacemos pactos políticos”

La presidenta calificó de “periodismo de chisme” las versiones sobre un supuesto “pacto del aeropuerto” con la gobernadora panista as la detención del exfiscal chihuahuense

La mandataria federal afirmó durante la conferencia del martes 20 de octubre que su administración no negocia la justicia, tras una versión sobre una embajada para la gobernadora de Chihuahua
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó este martes 20 de octubre que exista un pacto político con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para encarcelar al exfiscal César Jáuregui Moreno a cambio de una embajada. En la conferencia matutina en Palacio Nacional rechazó que su gobierno negocie con la justicia: “Nosotros no hacemos pactos políticos con la justicia. Eso lo digo con toda claridad”.

La pregunta que detonó la respuesta

Durante la mañanera, un reportero planteó la “teoría” de un “gran pacto del aeropuerto” entre la mandataria y Campos, versión que atribuyó a Latinus y a una portada de El Universal. Según esa versión, la gobernadora recibiría una embajada como premio por la detención del exfiscal.

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Sheinbaum respondió que no había escuchado esa versión. Después atribuyó el rumor al “periodismo de chisme” y al “periodismo de ficción”, y mencionó al periodista Carlos Loret de Mola como quien lo difundió ese día. También afirmó que no exoneró a Maru Campos de toda responsabilidad por el operativo contra un narcolaboratorio en Chihuahua.

“Imagínense, ponerse de acuerdo con un gobernador para ver a quién metes a la cárcel o qué. No, pues no”, dijo.

¿Cómo explicó el origen del caso?

La mandataria federal afirmó durante la conferencia del martes 20 de octubre que su administración no negocia la justicia, tras una versión sobre una embajada para la gobernadora de Chihuahua
La mandataria federal afirmó durante la conferencia del martes 20 de octubre que su administración no negocia la justicia, tras una versión sobre una embajada para la gobernadora de Chihuahua

La presidenta reconstruyó los hechos desde el principio:

  • El accidente: dos agentes del gobierno de Estados Unidos murieron en un percance carretero en la Sierra Tarahumara. Se supo entonces que viajaban con personal de la fiscalía estatal.
  • El operativo: según explicó, habían acudido a un supuesto operativo contra un laboratorio de metanfetaminas. Aseguró que no se desmanteló ningún laboratorio y que una fiscalía estatal no tiene atribuciones para hacerlo, porque solo las tiene la Fiscalía General de la República (FGR).
  • Los permisos: el gobierno verificó si los agentes estaban autorizados bajo la Ley de Seguridad Nacional. Sheinbaum dijo que no tenían permiso y que habían ingresado al país “bajo otras consideraciones”.
  • La crítica: consideró que el operativo nocturno “no debería nunca de haber ocurrido” por lo peligroso de esa carretera, y lo calificó de “irresponsabilidad”.

A partir de ahí, indicó, la FGR abrió una investigación sobre la presencia de agentes estadounidenses en un operativo en territorio nacional y citó a declarar a autoridades de Chihuahua.

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“Las pruebas tienen que presentarse por la vía legal”

El expediente deriva de una incursión nocturna en la Sierra Tarahumara para ubicar un presunto laboratorio de metanfetaminas, el cual no fue desmantelado, según la mandataria federal y carecía de facultades locales

Sheinbaum sostuvo que la FGR concluyó que el exfiscal violó la Ley de Seguridad Nacional, que regula cómo una autoridad estatal puede relacionarse con agencias extranjeras. Añadió que corresponde a la fiscalía presentar las pruebas ante un juez.

También señaló que la propia administración estatal presentó una denuncia y que se solicitó una orden de aprehensión que se consideró viable. Sobre el cargo de traición a la patria, mencionó que un asistente a la conferencia había comentado que no se presentaba un caso así “prácticamente en los últimos cien años”.

Lo que se sabe del caso Jáuregui

El exfuncionario afirmó, antes de su detención, que presentó su renuncia tras los hechos de abril en Morelos, Chihuahua, donde murieron dos agentes de la CIA durante una acción contra un narcolaboratorio

La fiscal general, Ernestina Godoy, aseguró que se realizaron 100 actos de investigación y que Jáuregui permitió la injerencia de agentes extranjeros sin autorización. Según la FGR, el exfiscal ordenó y coordinó el operativo en El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua. Godoy habló de hechos “posiblemente constitutivos” de traición a la patria en materia de seguridad nacional, lo que corresponde a una imputación aún por probarse.

La FGR trasladó a Jáuregui al penal del Altiplano, en el Estado de México, para ponerlo a disposición de una jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez. El mismo día de la detención, un juez en Chihuahua había determinado que enfrentaría en libertad su proceso por el fuero estatal.

En la audiencia inicial local, el Ministerio Público presentó declaraciones de unos 20 testigos y datos de un testigo protegido. Le imputó ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Sheinbaum agregó que el exfiscal es investigado también por otros temas.

La postura de la defensa y de Maru Campos

Chihuahua atenderá los requerimientos de información de las autoridades federales.

Jáuregui rechazó haber autorizado o intervenido en las decisiones que permitieron la participación de agentes de la CIA, y sostuvo que las pruebas no acreditan que conociera esa intervención. Su defensa argumenta que se trata de un montaje para frenar su candidatura a la alcaldía de Chihuahua, y juristas han expresado dudas sobre la viabilidad de la acusación de traición a la patria.

Maru Campos señaló que la cooperación con otros países es necesaria, pero debe llevarse a cabo con respeto a las leyes nacionales.

Contexto político

El caso se mueve entre la soberanía nacional, la cooperación en seguridad con Estados Unidos y la tensión entre el gobierno federal y la administración panista de Chihuahua. Ese fondo explica la insistencia de la presidenta en separar la investigación de cualquier acuerdo político.

El proceso judicial federal sigue en curso, y será la FGR la que deba presentar ante la jueza las pruebas que sustentan la acusación.

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