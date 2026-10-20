¿Puedo ser beneficiario de la Beca Benito Juárez si estudio la Prepa Abierta en Línea de la SEP?

Una estudiante de preparatoria participa en una clase de historia por videoconferencia desde el escritorio de su habitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Prepa en Línea-SEP anunció la apertura de registro de su convocatoria 2026 para cursar el bachillerato gratuito a distancia y obtener un certificado con validez oficial en un mínimo de dos años.

La convocatoria recibe un promedio de 100,000 estudiantes en cada ciclo, informó el secretario de Educación Pública Mario Delgado durante la Conferencia del Pueblo.

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Las clases para quienes superen el proceso de ingreso comenzarán el 23 de noviembre.

El bachillerato virtual está disponible para personas mexicanas de cualquier edad, incluso si viven fuera del país, siempre que hayan concluido la secundaria y cuenten con el certificado correspondiente o la revalidación de estudios. No existe una edad máxima para registrarse.

En este sentido, la SEP informó que el proceso de inscripción inició este 19 de octubre de 2026 y, además, se dio a conocer que si estudias en Prepa en Línea-SEP puedes ser considerado para la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez.

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El requisito clave es tener menos de 25 años y estar inscrito como alumno activo en el programa.

Es importante tomar en cuenta que la beca no se entrega de forma automática al inscribirte. Debes:

Esperar la convocatoria de incorporación de la Coordinación Nacional de Becas.

Verificar que Prepa en Línea-SEP haya reportado tu matrícula.

Cumplir las condiciones de registro vigentes, como contar con CURP y, cuando se solicite, una cuenta Llave MX.

No recibir otra beca federal destinada al mismo fin.

El monto reportado para educación media superior es de 1,900 pesos bimestrales durante los meses que cubre el ciclo escolar.

Un estudiante de preparatoria toma notas en su cuaderno mientras sigue una lección académica transmitida por computadora desde su hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo inscribirme a la Prepa en Línea de la SEP

El registro de la Generación 1 de 2026 está abierto del 19 al 28 de octubre de 2026. Debes hacer el trámite en el portal oficial de Prepa en Línea-SEP.

Paso a paso

Entra al portal y da clic en el banner de la convocatoria vigente o en la opción de inscripción. Captura tu CURP. Escribe un correo electrónico personal, activo y que no hayas usado antes en otra convocatoria de Prepa en Línea-SEP. Confirma tu correo, acepta el aviso de privacidad y concluye el registro. Llena tu expediente con domicilio, datos de contacto e información de la secundaria. Sube tus documentos escaneados, legibles, completos y en PDF —cada archivo debe pesar máximo 1 MB—: CURP.

Acta de nacimiento.

Certificado de secundaria, revalidación de estudios o carta compromiso si el certificado sigue en trámite.

Fotografía reciente tipo credencial, a color, de frente y con fondo blanco, en formato JPG.

Comprobante de domicilio de agua, luz o predial, con antigüedad máxima de tres meses.

Si eres menor de edad: carta de consentimiento parental e identificación oficial de la persona tutora. Acepta los requisitos, envía el formulario y responde el Cuestionario Integra. Considera al menos 30 minutos para completarlo. Guarda tu usuario y contraseña. Al finalizar correctamente, podrás activar tu correo institucional y obtener tu matrícula.

Si todavía no tienes el certificado de secundaria, puedes presentar una carta compromiso junto con una constancia de estudios o comprobante de que el documento está en trámite. Después tendrás hasta 365 días naturales para entregar el certificado.

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El módulo de habilitación se realiza del 16 al 20 de noviembre y el primer submódulo inicia el 23 de noviembre de 2026.

Una mujer realiza tareas académicas frente a una computadora portátil junto al logotipo de la Secretaría de Educación Pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bachillerato se cursa en 23 módulos

El plan académico de la preparatoria virtual se compone de 23 módulos con acreditación cuatrimestral. La duración mínima es de dos años, aunque el avance de cada alumno depende de su ritmo dentro de los plazos que establezca la convocatoria.

El modelo incluye acompañamiento docente y no funciona como un esquema totalmente autodidacta. La SEP asigna un profesor por cada 50 estudiantes para dar seguimiento a su desempeño durante el desarrollo de los módulos.

Antes de iniciar el módulo uno, los aspirantes deben aprobar el módulo propedéutico con al menos 60 puntos. Quienes no alcancen esa calificación no avanzan al ciclo escolar y tendrán que esperar la siguiente convocatoria.

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Para conservar una condición regular, el estudiante no puede acumular tres o más módulos no acreditados o no presentados. Su promedio general también debe ser igual o superior a 60 puntos.

El paso a un módulo superior exige haber aprobado el inmediato anterior. Al concluir el programa, el alumno recibe el Certificado de Terminación de Estudios del Bachillerato Nacional, equivalente al de cualquier otro bachillerato del país.

El diario señaló que todo el proceso, desde el registro hasta el egreso, es gratuito y no contempla cuotas de inscripción ni colegiaturas.

La SEP advierte que verifica la autenticidad de la documentación durante el trámite. Las personas que entreguen papeles falsos o apócrifos serán dadas de baja durante el registro, la inscripción o su trayectoria académica, sin opción de reincorporarse con esos documentos.

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