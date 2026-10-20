Diputados del PRI arrojan agua sucia a MC y Máynez revira: “Es una burla frente al problema real de la gente”

Jorge Álvarez Máynez sostuvo que las acciones del PRI no ayudan a resolver la crisis del agua en el estado. Crédito: X/@AlvarezMaynez

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Este 20 de octubre, diputados del PRI acudieron a las oficinas del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados y lanzaron agua sucia contra su logotipo, según un video difundido por Jorge Álvarez Máynez, presidente de MC.

En la grabación aparecen dos legisladores priistas, entre ellos Carlos Gutiérrez Mancilla, quien afirmó: “Es por el pueblo de Jalisco, es por el pueblo de Jalisco. Hay que alzar la voz y detrás de esos cobardes se esconden”.

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El diputado Gutiérrez Mancilla acusó a los representantes de Movimiento Ciudadano de esconderse y los calificó de cobardes. Crédito: X/@AlvarezMaynez

Álvarez Máynez cuestionó el acto y sostuvo que “los porros del PRI” no ayudan a resolver la crisis del agua. También acusó que la agresión contra las oficinas es “una burla frente al problema real de la gente” y una falta de respeto a quienes defienden esa causa.

El diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla es conocido por su estilo de confrontación directa en la Cámara, el pasado 12 de agosto tuvo un enfrentamiento con empujones, intentos de agarrar del cuello e insultos mutuos con Arturo Ávila (Morena) en el patio del Senado. Gutiérrez Mancilla lo confrontó por críticas a Alito Moreno; se acusaron de “porro”, “vocero del narco” y “narcopolítico”.

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Gobernador Lemus convoca a más de 80 especialistas para resolver el abasto de agua limpia en Guadalajara

Pablo Lemus Navarro encabeza una mesa de diálogo y trabajo con especialistas y representantes de diversos sectores. .

Pablo Lemus convoca a 80 especialistas para buscar soluciones al abasto de agua limpia en Guadalajara, después de la movilización del domingo 11 de octubre que elevó las inconformidades ciudadanas por la calidad del líquido y por la actuación policial durante la protesta.

El gobernador de Jalisco planteó que académicos, empresarios y representantes vecinales elaboren propuestas de corto, mediano y largo plazo. Su administración prevé divulgar los resolutivos una vez que concluya el encuentro.

Protesta del 11 de octubre aumentó la presión sobre el gobierno estatal

La movilización del 11 de octubre en la Zona Metropolitana de Guadalajara expuso la inconformidad por el servicio de agua en los hogares. EFE/Francisco Guasco

La falta de agua limpia figura entre las exigencias de habitantes de distintas zonas de la Zona Metropolitana de Guadalajara, quienes denuncian la calidad del servicio que reciben en sus casas.

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El 11 de octubre se llevó a cabo una marcha que derivó en hechos de violencia y represión contra manifestantes. De acuerdo con testimonios, hubo detenciones arbitrarias y posibles casos de tortura, además de cuestionamientos a las corporaciones de seguridad que participaron durante la movilización.

A través de un video en redes sociales, Lemus explicó que la convocatoria reúne a especialistas en materia hídrica de todo el estado. “Convocamos a más de 80 expertos en materia de agua de todo Jalisco para poder aportar soluciones de corto, mediano y largo plazo”, afirmó.

El mandatario de Movimiento Ciudadano sostuvo que los participantes presentarán planes de acción para construir una ruta de largo plazo. “Queremos construir juntos en Jalisco una propuesta de largo plazo que permita dotar a la ciudadanía de agua limpia”, dijo.

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Morena exige atender el problema y revisar la actuación policial

Ariadna Montiel cuestionó que la administración estatal busque responsables en lugar de resolver la calidad del agua. (Foto: Morena)

Durante una conferencia de prensa este martes 20 de octubre, Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, cuestionó que el gobierno estatal busque atribuir responsabilidades antes de resolver el abasto y la calidad del agua.

“El gobernador, en vez de estar resolviendo el problema de fondo, está buscando a ver a quién le echa la culpa”, declaró la dirigente partidista, quien afirmó que Morena acompañará la exigencia ciudadana por el derecho humano al agua.

Montiel acusó que la respuesta estatal durante la movilización se concentró en resguardar la casa del gobernador, mientras habitantes reportan agua sucia en sus domicilios. “Mientras la gente no tiene derecho al agua, el gobernador, pues lo que procura es su casa”, señaló.

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La dirigencia morenista también pidió la separación del secretario de Seguridad Pública de Jalisco por los hechos registrados durante la protesta. El partido considera que el Congreso local debe revisar las medidas que proponga el Ejecutivo estatal y las acciones para sancionar posibles abusos contra manifestantes.

Montiel rechazó que Morena hubiera convocado a la marcha. Reconoció que legisladores y militantes respaldaron políticamente la demanda, aunque sostuvo que la movilización surgió desde la ciudadanía: “Nosotros no convocamos, pero somos parte de la sociedad”.

Sheinbaum condiciona la reunión con Pablo Lemus a un proyecto hídrico completo

El encuentro para atender la contaminación y el desabasto en Jalisco permanece sin fecha. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum condicionó la reunión con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, a que se definan el costo, la viabilidad técnica y un esquema de financiamiento sin privatización para las obras destinadas a enfrentar la contaminación y el desabasto de agua en la entidad.

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Este martes 20 de octubre, la mandataria afirmó que el encuentro no tiene fecha porque primero debe existir un proyecto completo que permita garantizar el suministro de agua potable.

Sheinbaum adelantó que mañana se reunirá con varios gobernadores y presidentes municipales para revisar trámites de vivienda. Si Lemus asiste, ambos podrían platicar para acordar cuándo sostendrán la reunión sobre la crisis hídrica.

“Lo más importante, porque hay que vernos, pero ya que esté el proyecto completo”, expresó la presidenta en Palacio Nacional. Añadió que, sin una definición técnica y financiera, una reunión no resolvería el problema.

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