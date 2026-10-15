México

Presidenta de Morena acusa al PAN, PRI y MC de romper quórum para evitar discutir la crisis del agua en Jalisco

Ariadna Montiel acusó a las bancadas de la oposición de impedir la sesión legislativa, mientras colectivos ambientales y ciudadanos exigen soluciones a la crisis hídrica en Guadalajara

La dirigente nacional de Morena Ariadna Montiel aplaudió el trabajo de la FGR en el caso Ernesto Ruffo. Crédito: X/ @A_MontielR
El Congreso de Jalisco suspende sesión por falta de quórum. Crédito: X/ @A_MontielR
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La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, acusó a las bancadas de Movimiento Ciudadano (MC), PRI y PAN de impedir que el Congreso de Jalisco sesionara por falta de quórum, en medio de la crisis por la calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara y las protestas ciudadanas para exigir soluciones.

La sesión ordinaria estaba programada para las 10:00 horas de este jueves 15 de octubre, pero fue suspendida debido a la ausencia de legisladores de distintas fuerzas políticas.

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La diputada local de Morena, Tonantzin Cárdenas, denunció inicialmente que solo se habían registrado 16 de las 20 asistencias necesarias para comenzar los trabajos legislativos.

A través de redes sociales, Montiel sostuvo que las ausencias de MC y de legisladores de la oposición dejaron sin respuesta las demandas de la ciudadanía.

Declaraciones de Ariadna Montiel.
Declaraciones de Ariadna Montiel.

También cuestionó al dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, por la actuación de su partido ante la problemática que enfrenta Jalisco.

Congreso de Jalisco suspende sesión por falta de quórum

La suspensión ocurrió mientras colectivos ambientales y ciudadanos acudieron al recinto legislativo para manifestarse contra el proyecto de financiamiento y construcción del acueducto sustituto Chapala-Guadalajara.

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La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Alondra Fausto, calificó la falta de asistencia como una falta de respeto y cuestionó el interés de los diputados en atender los asuntos relacionados con la crisis hídrica.

La legisladora señaló que, aunque la iniciativa del acueducto no sería discutida ni votada ese mismo día, la sesión contemplaba otros asuntos relevantes para la entidad, entre ellos la posible comparecencia de autoridades estatales por las detenciones registradas durante una protesta el domingo anterior.

La reforma aprobada por el Congreso de Jalisco impactará a
La reforma aprobada por el Congreso de Jalisco impactará a

Fausto también afirmó que la falta de sesiones no es un hecho aislado y advirtió sobre una parálisis legislativa desde el inicio de la actual legislatura.

Tonantzin Cárdenas cuestiona las ausencias de Movimiento Ciudadano

Antes de que se confirmara la suspensión de los trabajos, la diputada Tonantzin Cárdenas denunció que la inasistencia de legisladores de Movimiento Ciudadano impedía iniciar la sesión ordinaria.

La morenista relacionó las ausencias con las demandas de quienes han salido a las calles para exigir agua limpia y cuestionó el compromiso de los representantes de ese partido para atender el problema.

La denuncia fue retomada por Ariadna Montiel, quien acusó a MC, PRI y PAN de no presentarse a la sesión y de dar la espalda a las personas afectadas por la crisis.

Declaraciones de Tonantzin Cárdenas.
Declaraciones de Tonantzin Cárdenas.

Entre los señalamientos de las legisladoras se encuentran:

  • La falta de quórum para iniciar la sesión ordinaria del Congreso de Jalisco.
  • Las exigencias ciudadanas para garantizar el acceso a agua limpia y segura.
  • Las críticas por la respuesta policial a las manifestaciones recientes.
  • La demanda de que los diputados atiendan los asuntos pendientes relacionados con la problemática hídrica.

Ariadna Montiel critica la respuesta del gobierno de Pablo Lemus

En su posicionamiento, la dirigente nacional de Morena también condenó la actuación policial durante las protestas contra la calidad del agua y cuestionó al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, por mantener en el cargo al secretario señalado en las críticas por el operativo.

Montiel dirigió además un cuestionamiento a Álvarez Máynez sobre la respuesta de Movimiento Ciudadano ante los reclamos ciudadanos.

Montiel cuestiona a Lemus y Álvarez Máynez por la crisis en Jalisco. REUTERS/Raquel Cunha
Montiel cuestiona a Lemus y Álvarez Máynez por la crisis en Jalisco. REUTERS/Raquel Cunha

La morenista pidió a los representantes políticos asumir su responsabilidad y responder por sus decisiones frente a la población.

Las protestas del domingo anterior derivaron en cuestionamientos por presuntas agresiones y detenciones.

La inconformidad continuó este jueves con manifestaciones frente al Congreso, donde participantes exigieron respuestas sobre la contaminación y el suministro de agua.

Artistas protestan por la calidad del agua en Guadalajara

A las afueras del recinto legislativo, un grupo de artistas realizó una intervención satírica para denunciar las condiciones del agua que llega a los hogares de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Varias personas permanecen sentadas tras una mesa cubierta de carteles de protesta contra el modelo C-MRO y pancartas en el fondo
Integrantes de colectivos ciudadanos piden al Congreso de Jalisco rechazar el modelo C-MRO durante una rueda de prensa. (Congreso de Jalisco (imagen intervenida con Gemini IA) )

Con máscaras, pelucas y maquillaje, los participantes representaron la distribución de agua contaminada y recurrieron al humor para expresar su preocupación por la posible presencia de contaminantes y los efectos que esta situación puede tener en la población.

La manifestación coincidió con el inicio de los tandeos en distintas colonias del área metropolitana.

La medida se implementó después del cierre de compuertas de la presa de Las Pintas, con el propósito de evitar que el agua señalada por problemas de calidad llegue a la Planta Potabilizadora número 1, ubicada en Miravalle.

PT plantea alternativas políticas ante la crisis hídrica

En paralelo, el diputado local del Partido del Trabajo (PT), Leonardo Almaguer Castañeda, advirtió sobre los riesgos asociados a la contaminación del agua y la presencia de metales pesados en el río Santiago.

Leonardo Almaguer alertó sobre los posibles efectos de la contaminación del agua en Jalisco.
Leonardo Almaguer alertó sobre los posibles efectos de la contaminación del agua en Jalisco.

Por su parte, el diputado federal y dirigente estatal del PT en Jalisco, José Luis Sánchez González, planteó como alternativas la renuncia del gobernador, la promoción de un juicio político o la desaparición de poderes en la entidad.

También mencionó la revocación de mandato como una vía para que la ciudadanía decida sobre la continuidad de sus gobernantes.

El legislador sostuvo que la atención de la crisis requiere coordinación entre los gobiernos municipales, estatal y federal, así como la participación de los poderes legislativos para definir responsabilidades y medidas de solución.

La suspensión de la sesión del Congreso se produjo en medio de las exigencias para mejorar la calidad del agua, garantizar el suministro y esclarecer la actuación de las autoridades ante las manifestaciones ciudadanas.

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