México

Cómo armar un jardín polinizador en casa de forma fácil y económica

Elegir especies adaptadas al clima y suelo locales reduce el gasto de mantenimiento, además de atraer a polinizadores como abejas, colibríes y mariposas

Terraza con macetas y jardineras que contienen algodoncillo, vara de oro, equináceas y girasoles, junto a mariposas monarca y abejas con edificios y montañas al fondo.
Evita mover las macetas de lugar una vez que las plantas comienzan a florecer: los polinizadores memorizan rutas y ubicaciones fijas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un jardín polinizador se puede armar en casa con macetas, agua y plantas nativas, sin necesidad de un patio grande ni presupuesto elevado.

Según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), este tipo de espacio provee alimento, refugio y agua a abejas, mariposas y colibríes, y funciona igual en un balcón que en un terreno amplio.

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El primer paso es identificar cuánto sol recibe el espacio disponible

Antes de elegir plantas conviene observar el espacio durante el día. La mayoría de las especies que atraen polinizadores necesitan sol directo o semisombra, mientras que las zonas de sombra total ofrecen resultados limitados para este propósito.

Un metro cuadrado de tierra es suficiente para instalar un jardín funcional, aunque también puede hacerse en una jardinera de ventana.

Dos colibríes iridiscentes vuelan cerca de macetas con flores rojas y púrpuras en un balcón. Se aprecian edificios, una barandilla metálica y una puerta de vidrio.
Si vives en departamento, un balcón orientado al sur recibe más horas de sol directo que uno orientado al norte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo esencial es que el recipiente tenga perforaciones para drenar el agua, de modo que las raíces no se saturen.

Las plantas nativas reducen el gasto en agua y mantenimiento

El punto más importante, y también el más económico, es elegir especies nativas de la región en lugar de variedades exóticas.

Estas plantas ya están adaptadas al clima y al suelo locales, por lo que requieren menos agua y menos fertilizante.

Entre las opciones fáciles de conseguir en México están el cempasúchil, la lavanda, la sábila, la buganvilia, la tronadora, la echeveria y el agapanto.

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Macetas de barro con nopal, maguey, yuca, salvia y cempasúchil sobre estantes de madera en una azotea con pared de ladrillo y un cartel.
Evita comprar plantas con etiqueta de "libre de insectos", porque suelen estar tratadas con pesticidas de larga duración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para espacios con poco riego disponible, los cactos, magueyes y conchitas son alternativas de bajo consumo hídrico.

El USDA Forest Service recomienda evitar flores “dobles” de vivero, porque muchas variedades modernas perdieron el polen y el néctar durante el proceso de hibridación decorativa, lo que las vuelve inútiles para los polinizadores aunque luzcan vistosas.

Cada tipo de polinizador prefiere un color y una forma de flor distintos

Las abejas se sienten atraídas por tonos amarillos, azules y morados con aroma fresco.

Las mariposas prefieren flores tubulares en rojo, naranja o rosa con espacio amplio para aterrizar, mientras los colibríes buscan flores en forma de trompeta.

Los murciélagos, también polinizadores, visitan flores blancas o grisáceas que se abren de noche y despiden olores almizclados.

Las plantas nativas no requieren fertilizante químico porque ya están adaptadas a los nutrientes naturales del suelo local. (YouTube/UNAM Global)

Combinar al menos tres especies con floración en distintas épocas del año garantiza alimento disponible durante todo el ciclo.

Sembrar en grupos de tres a cinco plantas facilita que los insectos las detecten

Un truco sencillo consiste en plantar varios ejemplares de la misma especie juntos, formando manchones de color, en lugar de dispersarlos uno por uno.

Esto facilita que los polinizadores identifiquen las flores a distancia.

Campo de equináceas con flores moradas, abejas, una mariposa, un ave amarilla y un gorrión en un jardín urbano con valla y edificios.
Combinar flores de distintos colores en un mismo espacio aumenta la variedad de especies que visitan el jardín. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las plantas más altas deben colocarse en la parte trasera y las más bajas al frente, para que el sol llegue a todas. Dejar espacio entre ejemplares también permite regar sin dañar las raíces vecinas.

Un recipiente con agua y piedras sirve como bebedero sin costo adicional

Colocar un plato poco profundo con agua y algunas piedras que sobresalgan de la superficie es suficiente para crear un punto de hidratación.

Las piedras permiten que abejas y mariposas se posen a beber sin riesgo de ahogarse.

Aves silvestres bebiendo, biodiversidad, colibrí en vuelo, entorno natural, flora tropical - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Cambiar el agua del bebedero cada dos o tres días evita la proliferación de larvas de mosco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este elemento no requiere compra: puede reutilizarse cualquier recipiente que ya exista en casa, como un plato hondo o una charola pequeña.

Los pesticidas son la principal amenaza para un jardín polinizador

Cualquier insecticida, incluso en dosis bajas, puede eliminar a los insectos que se busca atraer.

Si el uso de algún producto resulta indispensable, debe aplicarse de noche, cuando los polinizadores están inactivos, y nunca directamente sobre flores abiertas.

Grupo de frutas y verduras personificadas como fresa, brócoli, tomate y lechuga, con expresiones enfadadas, sosteniendo carteles que piden '¡No Pesticidas!' y 'Fruta Limpia'.
Incluso los insecticidas etiquetados como "naturales" pueden afectar a abejas si se aplican sobre flores abiertas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener el jardín libre de químicos también protege a otros organismos benéficos que ayudan a controlar plagas de forma natural, sin necesidad de intervención adicional.

Dejar hojas caídas y tierra descubierta ayuda a que los insectos aniden

Un jardín demasiado limpio puede resultar contraproducente. El USDA Forest Service señala que cerca del 70% de las abejas nativas anidan bajo tierra, por lo que cubrir todo el suelo con mantillo o tela antihierba limita sus posibilidades de reproducción.

Jardín con casa al fondo, pérgola de madera, macetas con flores, mesa con sillas y hojas secas color naranja sobre un patio de piedra.
Evitar el uso de tela antihierba en una parte del jardín mantiene disponible el acceso al suelo para especies que anidan bajo tierra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dejar un parche pequeño de tierra descubierta, además de ramas caídas o restos de poda, ofrece refugio para el invierno y sitios de anidación para distintas especies.

Elegir entre semilla o planta depende del presupuesto y el tiempo disponible

Las semillas resultan más económicas para cubrir espacios grandes, aunque tardan más en germinar y conviene sembrarlas en otoño para que arraiguen antes de la temporada de floración.

Las plantas ya desarrolladas cuestan más, pero muestran resultados desde la primera temporada.

Mujer con suéter beige riega varias plantas en macetas, incluyendo Albahaca, Romero y Crisantemo, sobre una mesa de madera junto a una ventana.
Las semillas sembradas en otoño tienen más tiempo para germinar antes de la temporada de floración de primavera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para espacios pequeños, como macetas o jardineras, la opción de plantas listas suele ser más práctica porque no requiere esperar meses para ver flores.

Registrar las visitas de insectos permite dar seguimiento al jardín

Una vez instalado el espacio, fotografiar a los visitantes y subirlos a plataformas de ciencia ciudadana como iNaturalistMX permite identificar qué especies llegan y ajustar el diseño con el tiempo.

Esta observación también ayuda a detectar qué plantas resultan más atractivas para los polinizadores locales.

Primer plano macro de una abeja con polen en una flor violeta. Se aprecian hojas verdes con gotas de rocío, una rama con musgo y tierra húmeda al fondo.
Fotografiar a los visitantes en distintos horarios del día ayuda a identificar qué especies son diurnas y cuáles nocturnas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con riego constante y revisión periódica del estado de las plantas, un jardín polinizador puede mantenerse activo durante todo el año sin gastos recurrentes significativos.

El riego excesivo es tan dañino como la falta de agua

Muchas plantas nativas mueren no por sequía, sino por exceso de riego, porque sus raíces no toleran la humedad constante.

El suelo debe secarse parcialmente entre un riego y otro para evitar hongos y pudrición de raíz.

Una forma sencilla de comprobarlo es introducir un dedo unos centímetros en la tierra: si se siente húmedo, conviene esperar antes de volver a regar.

Una mujer arrodillada riega con una regadera de cobre una maceta de Euphorbia trigona rodeada de plantas en un patio.
El exceso de agua desplaza el oxígeno del suelo, lo que asfixia las raíces aunque la planta reciba suficiente luz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las macetas con drenaje deficiente agravan este problema, incluso con riego moderado.

En temporada de lluvias, reducir la frecuencia de riego artificial evita encharcamientos que ahogan las raíces y alejan a los polinizadores del espacio.

El tamaño del jardín no determina su efectividad para atraer polinizadores

Un jardín polinizador no necesita ocupar grandes extensiones para cumplir su función.

Una sola maceta con dos o tres especies bien elegidas puede recibir visitas constantes de abejas y mariposas si cuenta con flores, agua y ausencia de químicos.

Macetas de terracota sobre un suelo de baldosas con plantas de capuchina de flores naranjas, tomateras y pimientos en una terraza.
Varios jardines pequeños en una misma calle funcionan como puntos de descanso para insectos que viajan distancias cortas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave está en la calidad de las plantas, no en la cantidad de espacio disponible. Incluso en azoteas o cocheras con luz indirecta es posible instalar un punto de alimentación funcional.

Los jardines pequeños distribuidos en varios puntos de una misma colonia generan, en conjunto, un corredor de alimento más útil que un solo espacio grande y aislado.

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