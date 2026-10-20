Abogado de Maribel Guardia ventila nexos del abogado de Imelda Tuñón con el caso “La Paca” de Ernesto Zedillo

La defensa de Maribel sostiene que existe un plan para fabricar acusaciones contra la actriz a través de la alienación de su nieto. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

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El abogado Alonso Beceira, representante legal de Maribel Guardia y Marco Chacón, advirtió que la defensa de Imelda Tuñón presuntamente planea utilizar a José Julián, nieto de la actriz, para fabricar acusaciones de abuso o agresión en su contra. “Lo que se pretende es que en la primer convivencia que tenga el nieto de Maribel se le ponga un cuatro”, afirmó el litigante.

Beceira explicó que áreas de contrainteligencia de su firma, junto con documentos exhibidos de manera irregular ante diversas instancias, permitieron concluir que existe un plan para que el menor, “con la alienación que trae, con la violencia vicaria”, declare haber sido víctima de agresión o abuso por parte de Guardia o Chacón.

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El abogado de Maribel Guardia señala que el representante legal de Tuñón participó en el montaje judicial que destituyó a un procurador en los 90. (lozanogracia/Instagram)

El litigante señaló que el representante legal de Imelda Tuñón es el mismo exprocurador general de la República (Antonio Lozano Gracia) involucrado en el montaje judicial conocido como “La Paca”, que calificó como uno de los escándalos más graves en la historia reciente del país. Según Beceira, ese funcionario recurrió a métodos esotéricos y contrató a una vidente con el fin de ubicar el cadáver de un político desaparecido.

El abogado relató que, para sostener la investigación, el entonces procurador participó en el desentierro de cuerpos desmembrados de distintas personas para sembrarlos en la propiedad de un civil ajeno al caso, a quien después se le imputó homicidio. “Es un acto aberrante para que lo hiciera cualquier persona, pero más para que lo hiciera quien se supone tiene la función de velar por la procuración de justicia”, sostuvo.

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El funcionario fue destituido por el entonces presidente Ernesto Zedillo, y sus cómplices enfrentaron prisión tras comprobarse que había sembrado pruebas y propiciado la falsificación de documentos y declaraciones. El cuerpo de la persona realmente desaparecida nunca se localizó, de acuerdo con el relato del litigante.

La defensa de Maribel Guardia detalla cinco líneas de investigación abiertas

Beceira detalla cinco líneas de investigación abiertas, entre ellas un presunto envenenamiento contra Marco Chacón y la muerte de Julián Figueroa. (Infobae - Jovani Pérez)

Beceira afirmó que ninguno de los frentes legales abiertos por la defensa de Maribel Guardia y Marco Chacón será abandonado. “Llegaremos a la conclusión de qué pasó en esos últimos días de vida del hijo de Maribel”, declaró, en referencia al fallecimiento de Julián Figueroa.

El abogado enumeró los puntos que su equipo busca esclarecer: qué medicamentos pudo suministrar un tercero con la intención de causar daño, si se brindó o no ayuda oportuna que evitara el deceso, la posible existencia de documentos falsificados utilizados en el juicio sucesorio y un presunto intento de envenenamiento contra Marco Chacón.

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“A todos aquellos que sin recordar el pasado y condenados a repetirlo, han apoyado absolutamente la postura de este profesionista en derecho que representa a Imelda”, expresó Beceira, antes de pedir que se tome en cuenta la trayectoria del abogado contrario. “Imagínense de lo que sería capaz en estos momentos por el más vil de los móviles: el dinero”, concluyó.

Maribel Guardia anunció su renuncia a la convivencia con su nieto

En el mismo video difundido en los canales oficiales de Maribel Guardia, la cantante anunció que renuncia, por el momento, a la convivencia con su nieto José Julián. La actriz señaló directamente el plan orquestado por Imelda Tuñón en su contra como motivo de esa decisión.

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La actriz explicó que teme que el primer encuentro con el menor sea utilizado para acusar a su esposo o a ella de maltrato infantil. (Captura de pantalla YouTube Maribel Guardia)

“No porque haya dejado de amarlo, sino porque sé que el encuentro que tanto he esperado va a ser usado para perjudicarnos a todos, incluyéndolo a él. No existe dolor más grande para una abuela que tener que renunciar al abrazo de mi único nieto. La convivencia es también un derecho del niño”.

De igual manera Beceira precisó que la determinación de suspender el contacto con el menor no obedece a falta de interés de la familia, sino a una medida de autoprotección. “Se ha cesado la intención de que por el momento pueda ver a su nieto, no por otra razón, sino por instinto de supervivencia y protección a ella y a su familia”, indicó el litigante.

El abogado insistió en que los niños se han convertido en una herramienta recurrente dentro de disputas legales por custodias y herencias. “Sabemos que es tendencia actualmente que hoy los niños sean utilizados como armamento en las peleas por las custodias de los padres o como armamento de venganza para obtener objetivos ilegítimos”, expuso.

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