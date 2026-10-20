México

Euro hoy en México: cotización de apertura del 20 de octubre

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la jornada

Imagen SECPEQ3UEBEPTO5YTGXHZONXVI
Guardar

En la apertura del día, el euro cotiza en promedio a 20,75 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del 0,23% respecto al precio de cierre anterior de 20,7 pesos; Dow Jones.

En la última semana, el euro ha experimentado un avance del 0,8%, aunque su variación interanual muestra una baja del -1,9%.

PUBLICIDAD

El tipo de cambio del euro al peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos días, manteniéndose al alza por dos días consecutivos. Actualmente, la volatilidad se sitúa en 5,52%, por debajo de la volatilidad de referencia del 5,99%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

Temas Relacionados

Precio del euro en MéxicoTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 20 de octubre? Retrasos en la Línea 2 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 20 de octubre? Retrasos en la Línea 2 del STC

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 20 de octubre

La divisa estadounidense experimentó un alza en su valor respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 20 de octubre

El puerto de Veracruz: la probabilidad de lluvia de este 20 de octubre

La ciudad costera se caracteriza por su humedad superior al 70% dependiendo de la época del año y los fenómenos meteorológicos del golfo de México

El puerto de Veracruz: la probabilidad de lluvia de este 20 de octubre

Estaciones del Metrobús sin servicio en esta última hora de este 20 de octubre

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Estaciones del Metrobús sin servicio en esta última hora de este 20 de octubre

Oaxaca registra sismo de 4.0 de intensidad en Pinotepa Nacional

El movimiento sísmico se produjo a las 05:30 horas, a una distancia de 129 km de Pinotepa Nacional y tuvo una profundidad de 13.0 km

Oaxaca registra sismo de 4.0 de intensidad en Pinotepa Nacional
MÁS NOTICIAS

NARCO

Decoración de Día de Muertos en tumba de “El Mencho” indigna en redes: “Piensan que con mil cruces se irá al cielo”

Decoración de Día de Muertos en tumba de “El Mencho” indigna en redes: “Piensan que con mil cruces se irá al cielo”

Arresto de “El Mayo” Zambada en EEUU: FBI confirma que tiene registros, pero rechaza divulgarlos

La millonaria cifra que Emma Coronel podría ganar en su demanda contra Penguin Random House por libro de Anabel Hernández

La súplica del hijo del único campesino que continúa secuestrado por La Familia Michoacana en Guerrero: “Tráiganmelo con vida”

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de octubre: recuperan cinco de siete autos de alta gama robados en Anzures y detienen a tres presuntos implicados

ENTRETENIMIENTO

Paolita Suárez y Karina Torres piden disculpas a Mariana Ochoa tras críticas por su triunfo en La Casa de los Famosos México 2026

Paolita Suárez y Karina Torres piden disculpas a Mariana Ochoa tras críticas por su triunfo en La Casa de los Famosos México 2026

Pimpinela habla de la polémica con Manelyk y admite su error tras salir de La Granja VIP 2026

Abogado de Maribel Guardia ventila nexos del abogado de Imelda Tuñón con el caso “La Paca” de Ernesto Zedillo

Maribel Guardia renuncia a la convivencia con su nieto José Julián y señala un plan de Imelda Tuñón en su contra

Daniela Romo, Alejandra Guzmán y Angélica María: las artistas mexicanas que superaron el cáncer de mama

DEPORTES

PSG vs Barcelona: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la UEFA Champions League desde México

PSG vs Barcelona: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la UEFA Champions League desde México

Filtran padecimiento que Santiago Giménez afrontaría y afectaría su rendimiento en la cancha

Aleco Irarragori reaparece junto a su directiva y jugadores de Santos luego de ser operado de emergencia: “Me toca estar bien para ustedes”

Es un hecho, Memo Ochoa será homenajeado con América en el Estadio Azteca

Captan a Pedro Vite en un antro de la CDMX tras la victoria de Pumas ante Atlante