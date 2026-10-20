Euro hoy en México: cotización de apertura del 20 de octubre

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En la apertura del día, el euro cotiza en promedio a 20,75 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del 0,23% respecto al precio de cierre anterior de 20,7 pesos; Dow Jones.

En la última semana, el euro ha experimentado un avance del 0,8%, aunque su variación interanual muestra una baja del -1,9%.

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El tipo de cambio del euro al peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos días, manteniéndose al alza por dos días consecutivos. Actualmente, la volatilidad se sitúa en 5,52%, por debajo de la volatilidad de referencia del 5,99%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado cambiario.