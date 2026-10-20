La súplica del hijo del único campesino que continúa secuestrado por La Familia Michoacana en Guerrero: “Tráiganmelo con vida”

Un niño pide en video que liberen con vida a su padre, Domingo Atanacio Quirino, el único de ocho campesinos que continúa secuestrado en la sierra de Guerrero. "Es un campesino, no es de pleito", dice el menor. Se cree que La Familia Michoacana está detrás del secuestro. (Redes sociales)

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Domingo Atanacio Quirino es el único de ocho campesinos que continúa secuestrado por un grupo armado en la sierra de Guerrero. A 26 días de que su familia lo viera por última vez, su hijo, un niño, compartió un video en redes sociales en el que suplica a quienes lo tienen retenido que lo liberen con vida, pues padece una enfermedad.

La grabación se difundió este 19 de octubre, después de que hace tres días seis hombres retenidos junto con Atanacio Quirino recuperaran la libertad mediante un operativo militar. Solo él permanece sin ser localizado.

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El menor pide pruebas de vida y la ubicación de su padre

(Captura de pantalla/FGE Guerrero)

El niño describe a su padre como un hombre dedicado exclusivamente al trabajo del campo, sin vínculos con grupos armados ni conflictos. “Les pido, por favor, que lo suelten, es un campesino, y díganos dónde está para ir a traerlo”, dice en el video.

“Está enfermo, por favor, tráiganmelo con vida. Es un campesino, no es de pleito”, repite en distintos momentos de la grabación, visiblemente afectado. El mensaje incluye un llamado directo a los captores para que informen sobre la ubicación de su padre.

El video fue publicado en un perfil de Facebook de reciente creación. La descripción que acompaña la publicación dice: “Por favor, compartan; yo quiero a mi papá sano y salvo; sus hijos lo esperan”.

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Ocho hombres del ejido El Balcón desaparecieron el 24 de septiembre

Foto: Facebook / Ejido El Balcón

Los hechos se remontan al 24 de septiembre, cuando un comando armado interceptó a 11 pobladores del ejido El Balcón, en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, mientras realizaban labores de pesca, siembra y pastoreo cerca de la comunidad de La Lajita. Los agresores soltaron de inmediato a dos mujeres y a un menor, pero retuvieron a los ocho hombres restantes.

El 4 de octubre fue liberado un segundo menor de edad, identificado como Jordi Alberto. Los habitantes de la comunidad responsabilizan del plagio a La Nueva Familia Michoacana, organización que disputa el control territorial de la zona, aunque ninguna autoridad ha confirmado judicialmente esa autoría.

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Los campesinos fueron obligados a declararse parte de un grupo rival

Foto: Captura de pantalla / Redes sociales

El 7 de octubre circuló en redes sociales una grabación de cinco minutos en la que cinco de los campesinos, maniatados y con los ojos vendados, aparecen interrogados por una voz masculina. En el video, los hombres declaran pertenecer a Los Granados, grupo rival de La Nueva Familia Michoacana activo en la Costa Grande.

El ejido El Balcón rechazó de inmediato el contenido de la grabación y denunció incongruencias, entre ellas la vestimenta de camuflaje que no correspondía a la ropa de trabajo que los hombres llevaban al momento de la captura. Los vecinos defendieron la trayectoria de sus compañeros, dedicados al campo, la ganadería, la producción de mezcal y el manejo forestal sustentable.

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Una investigación periodística difundida el 13 de octubre reveló la existencia de cinco grabaciones captadas por dron en fechas cercanas a los hechos. Las imágenes muestran la aparente captura de tres de los campesinos junto a instalaciones señaladas como posibles campamentos de La Nueva Familia Michoacana. La comunidad entregó esos materiales a las autoridades para fortalecer las diligencias en curso.

El trasfondo económico del conflicto tiene origen en la caída de los cultivos de amapola en la región. Ante ese declive, los grupos armados se desplazaron hacia la tala ilegal de madera, donde las comunidades organizadas que defienden sus bosques se convirtieron en un obstáculo para su expansión.

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La Nueva Familia Michoacana fue designada organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado de Estados Unidos en febrero de 2025 y opera en al menos 35 municipios del sur del país.

El 16 de octubre se confirmó la liberación de seis de los siete campesinos

Personal militar continúa con las labores de búsqueda para localizar al último de los desaparecidos. Crédito: Especial

La falta de avances en la localización de los hombres detonó una respuesta comunitaria. Más de 2,000 pobladores de cerca de 50 comunidades de la sierra marcharon en Técpan de Galeana y bloquearon la carretera Zihuatanejo-Acapulco para exigir el regreso con vida de los desaparecidos.

Un total de 319 comunidades serranas de la región acordaron articularse para llevar su reclamo directamente ante el gobierno federal. La presión social antecedió el pronunciamiento público de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien se refirió al caso por primera vez el 9 de octubre.

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Salgado Pineda difundió un mensaje en video acompañada del secretario de Seguridad estatal, Antonio Ledesma Osuna, y el subsecretario de Asuntos Políticos, Francisco Rodríguez Cisneros. “No escatimaremos en recursos ni esfuerzos para encontrar a sus seres queridos y retornarlos a sus hogares”, declaró la gobernadora.

Fuerzas federales y estatales localizaron con vida a seis de los siete campesinos que aún permanecían desaparecidos, mediante un operativo de búsqueda terrestre realizado el 16 de octubre. Las víctimas liberadas fueron identificadas como Nicolás Atanacio González, de 75 años; Fidel Quirino Atanacio, de 54; Isidro Brito Arriola, de 32; Eulises Medrano López, de 26; José Leodanis Medrano López, de 24, y Everardo León Atanacio, de 17 años.

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Los seis hombres fueron encontrados en el camino que conecta Ajuchitlán, Cuevitas, Puerto Grande, El Balcón y Agua Vicente, dentro del mismo municipio. Uno de ellos presentó llagas y debilidad, atribuidas a las esposas que les impusieron los captores durante las semanas de cautiverio.

Domingo Atanacio Quirino no aparece en ninguno de los videos grabados durante el cautiverio

Domingo Atanacio Quirino, el único campesino secuestrado en Ajuchitlán que sigue desaparecido. (FGE Guerrero)

Dos familiares de los plagiados aseguran que Domingo Atanacio Quirino estaba junto al resto del grupo al momento de la captura.

A diferencia de sus compañeros, Atanacio Quirino no figura en ninguna de las grabaciones que circularon durante el cautiverio, en las que los captores obligaron a los demás campesinos a declararse integrantes de un grupo delictivo rival. Su paradero continúa sin esclarecerse.

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La Fiscalía General del Estado de Guerrero mantiene activa una ficha de búsqueda bajo el folio HVAGRO/0220/2026, registrada el 30 de septiembre. El documento describe a Atanacio Quirino como un hombre de 1.60 metros de estatura, tez morena clara, cabello negro corto y ojos pequeños y negros. Entre sus señas particulares, la ficha señala que presenta vitíligo en ambas manos y en los pies, además de una cicatriz en la cabeza del lado izquierdo.

La dependencia estatal solicita a quien tenga información sobre su paradero comunicarse a la línea 800 832 7692 o a través del sitio www.fiscaliaguerrero.gob.mx.

El avance de La Nueva Familia Michoacana sobre la sierra de Guerrero hacia la Costa Grande data de años atrás. Desde 2021, comunidades como Guajes de Ayala, al oriente de El Balcón, resisten intentos de ese grupo por apoderarse de terrenos destinados a la instalación de laboratorios para la producción de drogas sintéticas.

Los habitantes de El Balcón sostienen que las mismas actividades que ellos realizan —agricultura, ganadería y aprovechamiento forestal— son las que la organización criminal busca controlar mediante el despojo de tierras en la región.