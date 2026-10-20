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Filtran padecimiento que Santiago Giménez afrontaría y afectaría su rendimiento en la cancha

Hasta el momento el delantero ni su club han compartido alguna postura al respecto, el “Bebote” atraviesa una sequía de goles

Filtran padecimiento que Santiago Giménez afrontaría y afectaría su rendimiento en la cancha (REUTERS/Rodrigo Antunes)
Filtran padecimiento que Santiago Giménez afrontaría y afectaría su rendimiento en la cancha (REUTERS/Rodrigo Antunes)
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Santiago Giménez no se ha reencontrado con el gol, por lo que mantiene una larga racha sin anotar tanto con el FC Porto como con la Selección Mexicana. Y es que, el delantero de 25 años ha tenido que afrontar una serie de lesiones que han mermado en su rendimiento en las canchas.

Pero ahora afrontaría otro problema que también traería consecuencias a su desempeño deportivo. Reportes de TUDN afirmaron que Santiago Giménez podría estar atravesando una condición psicológica que ha afectado su rendimiento con la Selección Mexicana, de acuerdo con los expertos en salud mental en el ámbito deportivo Marisol Díaz y Diego García.

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Los especialistas señalaron que el delantero podría presentar un cuadro de hipervigilancia cognitiva, caracterizado por pensamientos acelerados y un análisis introspectivo obsesivo. Este síntoma suele asociarse con la ansiedad, el estrés crónico, el autoanálisis constante, la atención excesiva a las emociones o sensaciones internas y la percepción permanente de posibles peligros o errores.

¿Qué es la hipervigilancia cognitiva, padecimiento que estaría afectando a Santi Giménez?

El futbolista Santiago Giménez, vistiendo el uniforme de entrenamiento de México, mira hacia abajo mientras un balón de fútbol flota a su derecha
Santiago Giménez, delantero de la Selección Mexicana, no será convocado para partido contra Portugal (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La hipervigilancia cognitiva puede alterar la atención de los futbolistas cuando la presión competitiva se convierte en una alerta constante ante el error, el rival, la tribuna o la evaluación del cuerpo técnico.

El término describe una vigilancia mental excesiva. La persona revisa de forma continua señales que interpreta como posibles amenazas y tiene dificultades para desconectarse. Puede estar pendiente de ruidos, gestos, fallas previas, comentarios o movimientos del entorno.

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El Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos identifica la hipervigilancia como una reacción que puede aparecer en cuadros de ansiedad y en el trastorno por estrés postraumático. Se asocia con sobresaltos, tensión, problemas de sueño y dificultades de concentración. No representa por sí sola un diagnóstico clínico.

Un jugador necesita atención sostenida para anticipar un pase, identificar desmarques, seguir una marca y ubicar espacios. Esa activación puede ser funcional durante un partido.

La dificultad surge cuando la atención se reparte entre demasiadas amenazas percibidas. El futbolista puede fijarse más en el marcador, la reacción de la grada, una instrucción del entrenador o el temor de perder el balón que en la jugada inmediata.

La hipervigilancia cognitiva puede generar pensamientos repetitivos (EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO)
La hipervigilancia cognitiva puede generar pensamientos repetitivos (EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO)

La hipervigilancia cognitiva puede generar pensamientos repetitivos: “no puedo fallar”, “me van a reclamar”, “si pierdo este duelo me sacan” o “todos vieron mi error”. El jugador deja de atender la acción y comienza a vigilar las consecuencias que imagina.

Esa sobrecarga puede volver más lentas las decisiones. También puede provocar respuestas apresuradas, como despejar sin observar opciones de pase, evitar un duelo individual o soltar el balón antes de tiempo.

¿Desde cuando no anota Santi Giménez?

El exdelantero del AC Milan no ha conseguido marcar con México desde septiembre de 2025, cuando anotó en el empate 2-2 contra Corea del Sur, en un partido amistoso disputado en Nashville, Estados Unidos.

Después de ese encuentro, Santiago Gimenez solo ha disputado ocho partidos más con la selección mexicana, debido a las lesiones. En esos compromisos acumuló 225 minutos de juego, sin registrar goles ni asistencias.

Los señalamientos hacia el Bebote han sido constantes durante el periodo de sequía goleadora que atraviesa. El delantero mexicano ha recibido el respaldo de sus entrenadores: Rafael Márquez, en la Selección Mexicana, y Francesco Farioli, en el FC Porto. Ambos técnicos han coincidido en que el atacante necesita recuperar la confianza y sumar minutos para superar el bache en el que se encuentra.

Tanto Márquez como Farioli han optado por darle actividad, aunque Santiago Giménez no ha conseguido responder con goles ni modificar el rumbo de sus actuaciones. Con la selección, el delantero no anota desde el partido amistoso contra Corea del Sur, disputado el 10 de septiembre de 2025. Desde entonces ha transcurrido más de un año sin que marque con México, una sequía que afecta especialmente a un jugador cuya principal función es definir las oportunidades frente al arco.

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