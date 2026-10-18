Mariposa monarca inicia su viaje a México para pasar el invierno: así se preparan especialistas para recibirla

México espera la pronta llegada de una de las migraciones naturales más emblemáticas a nivel mundial. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

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La migración de otoño de la mariposa monarca hacia México comenzó a confirmarse el pasado 5 de octubre de 2026 en Coahuila cuando el Programa Correo Real de Profauna reportó que los avistamientos aumentaron ese día y permitieron validar el ingreso de los primeros ejemplares al país.

Los registros iniciales se concentran en Acuña, Múzquiz, Monclova y Cuatro Ciénegas. En Acuña se observaron mariposas alimentándose de polocote y flor de granada; en Múzquiz hubo ejemplares que intentaban formar perchas en árboles.

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El monitoreo tecnológico también documentó el inicio de la temporada. Tres mariposas equipadas con transmisores ingresaron por Coahuila y acumularon recorridos de entre 2 mil 252 y 2 mil 645 kilómetros desde Estados Unidos y Canadá.

Project Monarch registró ejemplares marcados cerca de Acuña y Múzquiz. Estos dispositivos permiten ubicar parte de la ruta migratoria, identificar sitios de descanso y seguir el avance hacia los bosques de oyamel del Estado de México y Michoacán.

El Programa Correo Real estimó al comienzo de la migración que el mayor flujo llegaría entre 10 y 15 días después de los primeros registros. Esa previsión se cumplió hacia mediados de octubre: el día de ayer, sábado 17 de octubre, se reportaron miles de ejemplares en Sabinas, Coahuila.

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Los vientos del norte ligados al frente frío número 2 favorecieron el desplazamiento hacia el sur. Para entonces, se reportaron registros de monarcas etiquetadas en varios municipios coahuilenses, entre ellos Piedras Negras, Nava, Zaragoza, Allende, Nueva Rosita, Sabinas, Múzquiz y Palaú.

El destino de la generación migratoria son los santuarios de hibernación y apareamiento ubicados en Michoacán y el Estado de México. La llegada a esa región suele ocurrir durante los primeros días de noviembre, en coincidencia con las celebraciones de Día de Muertos.

En los cinco santuarios de la mariposa Monarca, que se ubican en Michoacán, han arribado cerca de 160 millones de estos insectos, 50% de estos se albergan en el cerro de El Campanario. (CUARTOSCURO)

Cómo se prepara México para recibir a la mariposa monarca

México recibe a la mariposa monarca con monitoreo de su ruta, reportes ciudadanos y actividades de educación ambiental mientras miles de ejemplares cruzan el norte del país rumbo a los bosques de oyamel de Michoacán y el Estado de México.

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El seguimiento se concentra en los estados que forman parte del corredor migratorio. La coordinadora del Programa Correo Real de la Asociación Profauna, Rocío Treviño Ulloa, ha informado que el grueso de la migración ya cruza desde Estados Unidos y avanza hacia sus zonas de hibernación y apareamiento.

Los primeros reportes permiten ubicar el desplazamiento de las colonias y prever su avance. Por ello se registran avistamientos de miles de monarcas en Sabinas, Coahuila, desde este 16 de octubre, cuando los vientos del norte asociados al frente frío número 2 favorecen su vuelo hacia el sur.

Un grupo de mariposas monarca revolotea y se posa sobre flores silvestres en una pradera durante una mañana soleada. La imagen resalta la importancia de la biodiversidad y la conservación de los polinizadores en los ecosistemas naturales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El monitoreo identifica el paso de ejemplares por Coahuila y Nuevo León

La preparación incluye el uso de herramientas para seguir ejemplares marcados. Project Monarch, iniciativa de ciencia que utiliza pequeños transmisores de radio para rastrear en tiempo real la migración, registra el paso de mariposas etiquetadas que portan transmisores de tecnología Bluetooth, una medida que permite obtener datos sobre las rutas migratorias.

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Los transmisores BlūMorpho pesan 60 miligramos, una dimensión similar a un grano de arroz. Los dispositivos se colocan en algunos ejemplares para seguir su recorrido sin depender únicamente de los reportes visuales.

La aplicación incrementa sus registros en Ciudad Acuña, Jiménez, San Carlos, Piedras Negras, Nava, Zaragoza, Allende, Nueva Rosita, Sabinas, Múzquiz, Palaú y las inmediaciones de las minas de Barroterán, en Coahuila, según el mismo medio.

En Nuevo León, el monitoreo ubica dos mariposas con transmisor en Anáhuac. Otro ejemplar permanece activo en San Pedro Garza García. Los registros sirven para documentar el ingreso de la especie a territorio nacional y el trayecto previo a su llegada al centro del país.

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El desplazamiento depende de las condiciones meteorológicas. Los vientos del norte dan impulso a las monarcas y aceleran su viaje en dirección a Michoacán y el Estado de México. Por ello, los avistamientos en la frontera y en los estados del norte se convierten en una señal del avance de la temporada.

Una mariposa monarca inicia una cascada de pequeños cambios que se extienden por el mundo, ilustrando el concepto del efecto mariposa en una escala global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las actividades públicas buscan acompañar el paso migratorio

La recepción de la monarca también toma una dimensión cultural. En Saltillo, Coahuila, el Festival Paso de la Mariposa Monarca prepara su sexta edición con intervenciones en seis espacios del Centro Histórico.

La inauguración está prevista para este 22 de octubre en el callejón Santo Rojo. El proyecto se extiende a la Plaza de Armas, el Palacio de Gobierno, la Plaza Nueva Tlaxcala, Paseo Capital y una casona del centro de Saltillo.

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La instalación contempla nueve alebrijes, 28 catrinas y 10 figuras de personajes históricos y de la cultura popular, además de miles de mariposas elaboradas para la muestra.

Unos 40 integrantes de RUMA Arte y Comunidad participan durante el año en su preparación. La cifra aumenta a cerca de 60 personas durante el montaje.

La migración suele alcanzar las comunidades cercanas a los santuarios alrededor del 1 y 2 de noviembre. En esas zonas persiste la creencia de que las monarcas representan a las almas de familiares fallecidos que regresan a visitar a sus familias.