Pimpinela habla de la polémica con Manelyk y admite su error tras salir de La Granja VIP 2026

Pimpinela Escarlata aceptó que sus comentarios hacia Manelyk fueron inapropiados y explicó el origen del conflicto entre ambos. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

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Mario González Lozano, conocido como Pimpinela Escarlata, se disculpó públicamente tras los comentarios que hizo sobre Manelyk González durante su estancia en La Granja VIP 2026, luego de convertirse en el sexto eliminado del reality el domingo 18 de octubre.

El luchador de 57 años reconoció frente a cámaras que usó palabras inapropiadas hacia su compañera. “Sí dije dos palabras que son feas, son delicadas para una mujer. Entonces, me arrepiento”, declaró ante los panelistas del programa.

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Pimpinela fue sancionado y enviado directo a la tabla de nominados

El jueves 15, Kristal Silva y Adal Ramones anunciaron una medida disciplinaria contra “Pimpi” por una situación ocurrida durante la convivencia con Niurka Marcos y Natalia Alcocer. Ramones calificó el hecho como “una situación que no podemos dejar pasar”. No obstante no se habló del tema en vivo pues de acuerdo al conductor no tuvieron suficiente tiempo al aire.

Posteriormente, Silva explicó que la decisión respondía a que “las reglas de convivencia están por encima de cualquier estrategia y su incumplimiento tiene consecuencias”. Fue entonces que Adal Ramones le comunicó la sanción en privado y lo envió directo a la tabla de nominados, sin derecho a la prueba de salvación.

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El exgranjero sorprendió a los panelistas al nominar a Fernando Lozada en su legado, mientras admitió arrepentimiento por los comentarios que motivaron su sanción directa.

La medida generó debate en redes sociales, donde seguidores y compañeros cuestionaron que la sanción recayera solo sobre Pimpinela, mientras otros participantes —incluida la propia Manelyk— también habrían protagonizado comentarios polémicos durante la convivencia.

El exgranjero nominó a Fernando Lozada en lugar de Manelyk o Kunno

Tras su salida, Pimpinela regresó al foro el lunes 19 de octubre para revelar su legado y nominar directamente a un compañero. Antes de anunciar su decisión, afirmó que la salida del reality seguramente alegró a Manelyk.

Su elección sorprendió a los panelistas: en lugar de Kunno o Manelyk, con quienes tuvo varios roces dentro de la casa, nominó a Fernando Lozada, a quien señaló por detalles que, según dijo, no le agradaban del todo.

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Los conductores cuestionaron de inmediato la decisión, pues esperaban que apuntara contra alguno de sus rivales directos que varias veces la habían nominado en el reality. Sin embargo, Pimpinela respondió que Kunno no entraba en esa categoría: “Para mí no existen, ella (Manelyk). Kunno sí, porque Kunno es muy preparado, muy inteligente y es como yo. Entonces, si nosotros no nos apoyamos, ¿quién nos va a apoyar?”, explicó.

Pimpinela Escarlata relató un desplante de Manelyk tras disculparse con ella

El luchador reconoció haber usado palabras ofensivas contra su compañera dentro de La Granja VIP y relató el desplante que recibió de ella tras intentar disculparse. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

El exluchador detalló un episodio previo que, según dijo, marcó su relación con la influencer Manelyk dentro de la competencia. Explicó que sus comentarios ocurrieron desde la segunda semana que ingresaron a La Granja VIP 2026, cuando desconocía la presencia de cámaras en cierto espacio.

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“Desde la segunda semana, que yo no sabía que habían cámaras, yo le dije: ‘Ay, se siente la muy muy...’”, relató. Según su versión, cuando a Manelyk le mostraron el video con esas declaraciones, él intentó acercarse a felicitarla por la forma en que había manejado una situación.

En ese momento, aseguró, recibió una respuesta negativa de su compañera lo cual la sorprendió mucho. “Me hace un desprecio y me dice: ‘Hazte para un lado, hipócrita’”, contó Pimpinela, quien añadió que optó por no responder frente a los demás participantes: “Me comí la saliva porque estaban atrás varios compañeros. Ahí sentí que soy de buen corazón”.

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La conductora Flor Rubio intervino en el panel para cuestionar la narrativa construida alrededor de Fernando Lozada dentro del programa. Señaló que la nominación de Pimpinela lo saca de un perfil que hasta ese momento se mantenía sin cuestionamientos. “No es un santo, como nos acaba de decir Pimpi”, afirmó Rubio durante la transmisión.