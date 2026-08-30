Plantas pequeñas para casa: 7 opciones para sumar verde sin ocupar demasiado lugar

Las plantas ornamentales pequeñas suman textura, color y volumen visual en interiores con pocos metros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las plantas ornamentales pequeñas para interiores reúnen dos rasgos útiles para espacios reducidos: ocupan poco lugar y permiten sumar textura, volumen y color sin alterar la circulación.

A partir de una selección difundida por El Mueble, medio especializado en interiorismo y estilo de vida, este repaso ordena siete especies de porte contenido. Suma datos botánicos y de cultivo respaldados por la Royal Horticultural Society, los Royal Botanic Gardens, Kew y el Missouri Botanical Garden.

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1. Soleirolia

La Soleirolia soleirolii crece como tapiz y se adapta a macetas chicas, terrarios y recipientes colgantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Soleirolia soleirolii figura en Plants of the World Online, la base de datos de los Royal Botanic Gardens, Kew, como una especie aceptada. El Missouri Botanical Garden la describe como una planta perenne rastrera, originaria del Mediterráneo occidental, que forma un tapiz denso de hojas muy pequeñas. Ese porte favorece su uso en macetas pequeñas, terrarios y recipientes colgantes.

Para el cultivo en interior, el jardín botánico de Misuri indica luz brillante indirecta, humedad ambiental alta y sustrato húmedo con drenaje. También advierte que el sol directo quema el follaje y que las heladas la dañan. El Mueble la incluye entre las especies adecuadas para rincones reducidos por su tamaño bajo y su valor ornamental.

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2. Orquídeas

Muchas orquídeas domésticas mantienen un tamaño ideal para estantes, mesas auxiliares y baños luminosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las orquídeas integran una familia botánica muy amplia, Orchidaceae, reconocida por Kew en su catálogo científico. En el uso doméstico, muchas de las variedades más vendidas conservan un tamaño compatible con mesas auxiliares, estantes o baños con buena luz. Se recomienda luz intensa sin sol directo y protección frente a corrientes frías.

Entre sus pautas de cuidado, la entidad británica aconseja riego moderado y vigilancia sobre la temperatura, ya que los botones florales pueden caer ante cambios bruscos. La selección citada las presenta como una opción apta para espacios acotados donde la humedad del ambiente favorece su mantenimiento.

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3. Hoya kerrii

La Hoya kerrii destaca por sus hojas carnosas en forma de corazón y su crecimiento contenido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Hoya kerrii aparece como especie aceptada en Plants of the World Online de Kew. La institución señala su rasgo más conocido: hojas carnosas con forma de corazón. Esa morfología explica su presencia frecuente en macetas individuales de tamaño pequeño.

La planta puede mantenerse durante mucho tiempo en formato compacto, sobre todo cuando se comercializa como hoja enraizada o ejemplar joven. Como dato complementario de uso doméstico, la ASPCA clasifica la sweetheart hoya como no tóxica para perros, gatos y caballos, un aspecto que suele considerarse en hogares con animales.

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4. Echeveria

Las echeverias prosperan con sustrato para cactus, drenaje marcado y riegos espaciados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El género Echeveria es reconocido y agrupa especies nativas de América, desde Texas hasta el noroeste argentino, según Plants of the World Online. La Royal Horticultural Society señala que prosperan con mucha luz indirecta, sustrato para cactus con drenaje marcado y riego espaciado cuando el compost se acerca a la sequedad.

La misma entidad indica que el exceso de agua favorece la pudrición de raíces y que el frío intenso las perjudica. Su estructura en roseta y su desarrollo contenido explican su presencia habitual en macetas pequeñas y composiciones de interior luminoso.

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5. Pilea peperomioides

La Pilea peperomioides tolera bien la maceta y puede emitir hijuelos con facilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Pilea peperomioides es una de las plantas de interior más reconocibles por sus hojas redondeadas. Se describe como una perenne de 0,1 a 0,5 metros de altura y extensión final, con preferencia por ambientes templados, reparados y con buen drenaje. Para su cultivo, la guía de la RHS sugiere luz brillante indirecta y riego una vez que se seca la capa superior del sustrato.

La institución remarca que el encharcamiento puede provocar podredumbre radicular. También precisa que estas pileas toleran bien el cultivo en maceta y que emiten hijuelos con facilidad. Esa combinación de tamaño moderado y forma definida coincide con el perfil de plantas pequeñas decorativas recogido en la nota original.

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6. Fittonia

La Fittonia verschaffeltii requiere humedad constante, temperaturas templadas y ausencia de sol directo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fittonia verschaffeltii figura como especie aceptada en Kew. El Missouri Botanical Garden detalla que el grupo ornamental de nervaduras rojas o rosadas procede de bosques tropicales de Sudamérica y mantiene un porte rastrero de baja altura. Se trata de una planta pequeña y crecimiento lento, adecuada para terrarios y recipientes donde el espacio es escaso.

La RHS aconseja temperaturas por encima de 15℃ (60℉), ausencia de sol directo y humedad ambiental elevada. Su principal atractivo reside en el dibujo de las nervaduras, que permite sumar contraste visual en superficies pequeñas.

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7. Euphorbia lactea

La Euphorbia lactea se usa como pieza escultórica en interiores con buena entrada de luz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Euphorbia lactea pertenece al género Euphorbia, registrado por Kew en su base taxonómica global. Su uso decorativo en interiores se asocia a ejemplares compactos de crecimiento escultórico, aptos para macetas chicas en sectores con buena entrada de luz.

En hogares con mascotas, conviene revisar la familia botánica: la ASPCA advierte que numerosas Euphorbia contienen compuestos irritantes y figuran entre las plantas que requieren precaución. Más allá de ese punto, su presencia ornamental responde a una lógica frecuente en casas pequeñas: piezas vegetales de poco volumen y silueta definida.

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